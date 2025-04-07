Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2024/2025

Мюллер — об уходе из клуба: «Между мной и „Баварией“ нет никакого негатива»

вчера, 15:08

Нападающий Томас Мюллер высказался о своём уходе из «Баварии».

Спасибо за огромную признательность, которую вы мне выказывали последние 17 лет, и особенно за последние несколько дней. Это много значит для меня. Один из самых важных моментов сейчас — наша завтрашняя игра против «Интера», эта игра, которая откроет дверь в финал. Вот что имеет значение. Вот о чём мы думаем как команда. Вот о чем я думаю больше всего. Нам понадобитесь вы, болельщики «Баварии». Ещё один момент, о котором я хочу поговорить, потому что слишком много было написано. Были заявления от клуба и от меня — между клубом и мной нет ничего негативного, мы смотрим вперёд. В жизни не всегда нужно быть в согласии, но вы всё равно можете плыть на одной волне, чтобы достичь общих целей. Мы можем смотреть друг другу в глаза и позитивно смотреть в будущее.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мбаппе о депрессии: «С большим уважением отношусь к данной теме»
Вчера, 13:32
Рой Кин жёстко о Гарначо: «У него больше детей, чем хороших матчей за МЮ»
Вчера, 12:55
Симеоне: «Нам есть куда расти»
Вчера, 12:21
Рой Кин об игре «Манчестер Юнайтед»: «Я опрокидывал чашки с чаем»
Вчера, 11:37
Юрич объяснил вылет «Саутгемптона» из Премьер-Лиги
Вчера, 10:58
Гари Невилл: «Де Брюйне лучше Лэмпарда, Джеррарда и Скоулза»
Вчера, 10:37
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:27
Мюллер уходит, кто у них Штирлиц))))
112910415
112910415
вчера в 16:42
следует расставаться вовремя и достойно
Capral
Capral
вчера в 15:49, ред.
Весь немецкий интернет кишит новостями о Мюллере!!!
Всего так много, что даже перестал читать. Но конечно, уже одно то, что за Мюллера вступились самые известные люди страны и немецкого футбола в частности, всё это конечно даёт право, Мюллеру ежедневно рекламировать себя... Не знаю, чьё это было решение расстаться с Мюллером, руководства или Компани, но в любом случае оно правильное. Да и смутьянов в команде поубавится...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:22
Как нет негатива? От Баварии точно нет. А вот что означают твои недавние высказывания? В которых ты фактически обвиняешь клуб в том, что с тобой не продлевают контракт. По моему мнению с Мюллером давно уже надо было прекратить отношения... Хотя бы потому, что этот человек несколько лет не отрабатывает и части своего многомиллионного контракта.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:21
Всегда нужно вести себя по-человечески. И люди к тебе потянутся...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:18
"Стокгольмский синдром в это время года особенно прекрасен" (с) ГТА5 )))
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:17
Уровень Баварии уже давно не тянет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 