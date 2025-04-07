Мюллер — об уходе из клуба: «Между мной и „Баварией“ нет никакого негатива»

Нападающий высказался о своём уходе из «Баварии».

Спасибо за огромную признательность, которую вы мне выказывали последние 17 лет, и особенно за последние несколько дней. Это много значит для меня. Один из самых важных моментов сейчас — наша завтрашняя игра против «Интера», эта игра, которая откроет дверь в финал. Вот что имеет значение. Вот о чём мы думаем как команда. Вот о чем я думаю больше всего. Нам понадобитесь вы, болельщики «Баварии». Ещё один момент, о котором я хочу поговорить, потому что слишком много было написано. Были заявления от клуба и от меня — между клубом и мной нет ничего негативного, мы смотрим вперёд. В жизни не всегда нужно быть в согласии, но вы всё равно можете плыть на одной волне, чтобы достичь общих целей. Мы можем смотреть друг другу в глаза и позитивно смотреть в будущее.