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Рой Кин жёстко о Гарначо: «У него больше детей, чем хороших матчей за МЮ»

вчера, 12:55

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин жёстко высказался о нападающем МЮ Алехандро Гарначо.

Лучшее, что он может сделать, — это уйти из футбола и стать отцом-домоседом. У него больше детей [один], чем хороших выступлений за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

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протон
протон
вчера в 15:31
Про Ливерпуль Легенда как раз в тему. Салах 4 матча без забитых мячей и голевых передач = вылет из ЛЧ; - Кубок Лиги; поражение в чемпионате. И сразу тренерский гений Слота, как те самые полномочия, все :D

Выбьет в следующем сезоне условный Осимхен 20+10 и МЮ не то что 5-6 место возьмет, но и будет бороться за призовую тройку. А пока Гарначо.
112910415
112910415
вчера в 14:03
этот желчный мужик опять прав !
Niagara
Niagara
вчера в 13:48
как по мне, уровень Гарначо это Севилья, хотя сейчас и игра МЮ на таком уровне
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:30
Чувствуется - ух и "наболело" у Роя...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:28
Рой Кин прав.
у Гарначо нет менталитета красных дьяволов.
фанаты могут сказать много, но ты должен делать свою работу.
у Юнайтед сейчас непростое время, и если молодой игрок как Гарначо или другой не способен биться за МЮ, побеждать и показать что ты готов на все ради побед, что ему нужно сделать? Найти другую работу! или новый клуб...
возьмем этого Гарначо.
хорош подражать Роналду на поле, в походке, мимике лица и праздновании голов!
покажи менталитет и чемпионский характер Роналду!!! покажи игру на поле какая была у Роналду!!!
ты играешь за МЮ, и фанатам нужны голы и победы команды, а не походка.
Гость
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