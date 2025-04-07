Рой Кин жёстко о Гарначо: «У него больше детей, чем хороших матчей за МЮ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» жёстко высказался о нападающем МЮ .

Лучшее, что он может сделать, — это уйти из футбола и стать отцом-домоседом. У него больше детей [один], чем хороших выступлений за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.