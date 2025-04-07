Рой Кин жёстко о Гарначо: «У него больше детей, чем хороших матчей за МЮ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин жёстко высказался о нападающем МЮ Алехандро Гарначо.
Лучшее, что он может сделать, — это уйти из футбола и стать отцом-домоседом. У него больше детей [один], чем хороших выступлений за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.
Выбьет в следующем сезоне условный Осимхен 20+10 и МЮ не то что 5-6 место возьмет, но и будет бороться за призовую тройку. А пока Гарначо.
Выбьет в следующем сезоне условный Осимхен 20+10 и МЮ не то что 5-6 место возьмет, но и будет бороться за призовую тройку. А пока Гарначо.
у Гарначо нет менталитета красных дьяволов.
фанаты могут сказать много, но ты должен делать свою работу.
у Юнайтед сейчас непростое время, и если молодой игрок как Гарначо или другой не способен биться за МЮ, побеждать и показать что ты готов на все ради побед, что ему нужно сделать? Найти другую работу! или новый клуб...
возьмем этого Гарначо.
хорош подражать Роналду на поле, в походке, мимике лица и праздновании голов!
покажи менталитет и чемпионский характер Роналду!!! покажи игру на поле какая была у Роналду!!!
ты играешь за МЮ, и фанатам нужны голы и победы команды, а не походка.
у Гарначо нет менталитета красных дьяволов.
фанаты могут сказать много, но ты должен делать свою работу.
у Юнайтед сейчас непростое время, и если молодой игрок как Гарначо или другой не способен биться за МЮ, побеждать и показать что ты готов на все ради побед, что ему нужно сделать? Найти другую работу! или новый клуб...
возьмем этого Гарначо.
хорош подражать Роналду на поле, в походке, мимике лица и праздновании голов!
покажи менталитет и чемпионский характер Роналду!!! покажи игру на поле какая была у Роналду!!!
ты играешь за МЮ, и фанатам нужны голы и победы команды, а не походка.