Юрич объяснил вылет «Саутгемптона» из Премьер-Лиги

Главный тренер «Саутгемптона» высказался о причинах вылета команды из АПЛ .

Подбор игроков решает в футболе всё. У нас много молодых талантливых футболистов, но у них мало матчей в Премьер-Лиге. Что бросилось мне в глаза за те три-четыре месяца моего пребывания здесь, так это абсолютно разный уровень физической подготовки у нас и у других команд.

Пришло время провести работу над теми ошибками, которые клуб допускал последние три-четыре года, и начать делать что-то по-настоящему качественное.