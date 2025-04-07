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Юрич объяснил вылет «Саутгемптона» из Премьер-Лиги

вчера, 10:58

Главный тренер «Саутгемптона» Иван Юрич высказался о причинах вылета команды из АПЛ.

Подбор игроков решает в футболе всё. У нас много молодых талантливых футболистов, но у них мало матчей в Премьер-Лиге. Что бросилось мне в глаза за те три-четыре месяца моего пребывания здесь, так это абсолютно разный уровень физической подготовки у нас и у других команд.

Пришло время провести работу над теми ошибками, которые клуб допускал последние три-четыре года, и начать делать что-то по-настоящему качественное.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:56
купил методичку Черчесова, не иначе !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:43, ред.
Ну конечно подбор игроков всё решает, а тренер он вообще не при делах, он так, на бровке стоит прост, бровку греет, мужик какой то, талисман
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:30
Ну сейчас настало время всё объяснять и оправдываться...)
Гость
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