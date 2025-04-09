ПСЖ переиграл «Астон Виллу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

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вчера, 23:54

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Астон Виллу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1).

Морган Роджерс вывел гостей вперед на 35-й минуте, на 39-й счет сравнял Дезире Дуэ. Хвича Кварацхелия забил на 49-й. Нуну Мендеш отметился на 90+2-й.

Ответная игра состоится 15 апреля.