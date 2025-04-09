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ПСЖ переиграл «Астон Виллу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 23:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Астон Виллу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1).

Морган Роджерс вывел гостей вперед на 35-й минуте, на 39-й счет сравнял Дезире Дуэ. Хвича Кварацхелия забил на 49-й. Нуну Мендеш отметился на 90+2-й.

Ответная игра состоится 15 апреля.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:59
Хороший задел перед ответной игрой...
e32p254a55d7
e32p254a55d7
сегодня в 06:37
Гол в компенсированное время многое предрешает.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:54
Поначалу по счету казалось сенсация будет. Но потом все вслало на свои места
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:53
У англичан ещё есть шансы, но будет трудно...
112910415
112910415
сегодня в 05:22
с Виллой Париж может !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:49
хорошо. что Кварацхелия ушел из Серии А ))
однако и Эми Мартинес хорош, рекорд ЛЧ по сейвам повторил
ABir
ABir
сегодня в 03:44
ПсЖ с Барсой - основные претенденты на Кубок ЛЧ
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:19, ред.
Забавно что весь путь ПСЖ до финала может получиться из англичан, я бы даже сказал символично. Если они конечно дойдут до финала, у англичан есть ещё три шанса остановить ПСЖ, да и у Реала ещё есть шанс 2 из 3х этих шансов отнять у англичан
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:16, ред.
ПСЖ - АРСЕНАЛ, дерзкий матч будет) 2 испанца друг против друга
AKH
AKH
сегодня в 00:10
Астон Вилла вышла ложиться под удары. Аж 11 блокированных. Париж бродил, бродил и набродил 1000+ пасов и 3 гола. С автобусом неплохо. Надеюсь в Бирмингеме будет более открытый футбол.
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
сегодня в 00:10
Неплохой матч.. Квара хорош.. 👍
Dr_Martins
Dr_Martins
сегодня в 00:07
Париж - убийца клубов АПЛ.
Dr_Martins
Dr_Martins
сегодня в 00:03
Конечно не было. Тренеришка Баварию уже выкидывал из ЛЧ с более скромным по составу Вильярреалом. Сейчас после матча можно что угодно говорить.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:02
Да пожалуй так и есть))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:01
Понял.)
Ну так и говори, что не за Виллу, а против ПСЖ!)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:01
Ну почему же не было?
Когда-то и полудохлый мю проходил парижан, хотя в них никто не верил))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:01
Кварацхелия хорош))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:01
ПСЖ и Арсенал подарят нам гиператакующий футбол))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:00
А у него их изначально и не было. Состав участников конечно в 1/4 умиляет- убитый Дортмунд, середняк А/В.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:00
Ожидаемо ПСЖ победил. Для АВ 1/4 уже успех. Нечего расстраиваться. Париж показывает, что умеет играть без Мбаппе. Жаль, что раньше не отпустили.
shur
shur
вчера в 23:59
...ПСЖ лучше, ПСЖ грамотнее, ПСЖ гроза вилловского ,умело поставленного автобуса!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:59
В этой паре за виллу)
Да и в первую очередь хочется, чтоб интрига была все же.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:59
Что сказать, теперь прослеживается в игре ПСЖ какая то стабильность, давить и доминировать они действительно умеют, а теперь ещё и забивать научились, рандомный ПСЖ уходит в прошлое. Хотя конечно я лично за Виллу, но шансов у неё похоже не очень то и много осталось.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:59
Прикольно будет, если ПСЖ выиграет ЛЧ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:58
Почему жаль ? Ты ж вроде не за Виллу топишь ?
sihafazatron
sihafazatron ответ Dr_Martins (раскрыть)
вчера в 23:56
Да пройдут точно, но дальше их доминатор не пропустит))
Dr_Martins
Dr_Martins
вчера в 23:54
Отлично. Надеюсь, Париж пройдёт дальше. Не хочу там видеть Эмери.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:54
Ох жаль третий пропустили, чуток не дотерпели до свистка. Теперь шансов вообще маловато у тренеришки.
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