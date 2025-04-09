ПСЖ переиграл «Астон Виллу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Астон Виллу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1).
Морган Роджерс вывел гостей вперед на 35-й минуте, на 39-й счет сравнял Дезире Дуэ. Хвича Кварацхелия забил на 49-й. Нуну Мендеш отметился на 90+2-й.
Ответная игра состоится 15 апреля.
однако и Эми Мартинес хорош, рекорд ЛЧ по сейвам повторил
однако и Эми Мартинес хорош, рекорд ЛЧ по сейвам повторил
Ну так и говори, что не за Виллу, а против ПСЖ!)))
Ну так и говори, что не за Виллу, а против ПСЖ!)))
Когда-то и полудохлый мю проходил парижан, хотя в них никто не верил))
Когда-то и полудохлый мю проходил парижан, хотя в них никто не верил))
Да и в первую очередь хочется, чтоб интрига была все же.
Да и в первую очередь хочется, чтоб интрига была все же.