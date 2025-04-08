«Ньюкасл» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

«Лестер» крупно проиграл «Ньюкаслу» (0:3) в матче 31-го тура АПЛ.
На 2-й минуте нападающий «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи открыл счёт в игре, а на 11-й оформил дубль. На 34-й минуте Харви Барнс довёл счёт до разгромного.
После этой игры «Лестер» идет на 19-м месте (17 очков), «Ньюкасл» находится на 5-й строчке (53 балла).
жаль что удар Шера не залетел, это была бы супер голище.
как в прошлом матче Тонали положил красоту.
ну что, осталось 8 матчей.
жаль что удар Шера не залетел, это была бы супер голище.
как в прошлом матче Тонали положил красоту.
ну что, осталось 8 матчей.
Молодцы!
Молодцы!