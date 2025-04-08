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«Ньюкасл» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

сегодня, 00:03
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«Лестер» крупно проиграл «Ньюкаслу» (0:3) в матче 31-го тура АПЛ.

На 2-й минуте нападающий «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи открыл счёт в игре, а на 11-й оформил дубль. На 34-й минуте Харви Барнс довёл счёт до разгромного.

После этой игры «Лестер» идет на 19-м месте (17 очков), «Ньюкасл» находится на 5-й строчке (53 балла).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:58
1 тайм образцово.
жаль что удар Шера не залетел, это была бы супер голище.
как в прошлом матче Тонали положил красоту.
ну что, осталось 8 матчей.
drug01
drug01
сегодня в 00:36
Ньюкасл на сегодня был сильнее
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:15
Ньюкасл не потерял надежду на ЛЧ
SHEARER
SHEARER
сегодня в 00:06
В первом тайме уже всё сделано было!
Молодцы!
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