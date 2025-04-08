«Ньюкасл» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

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сегодня, 00:03

«Лестер» крупно проиграл «Ньюкаслу» (0:3) в матче 31-го тура АПЛ .

На 2-й минуте нападающий «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи открыл счёт в игре, а на 11-й оформил дубль. На 34-й минуте Харви Барнс довёл счёт до разгромного.

После этой игры «Лестер» идет на 19-м месте (17 очков), «Ньюкасл» находится на 5-й строчке (53 балла).