Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Боруссию» Дортмунд

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вчера, 23:52

«Барселона» крупно обыграла «Боруссию» Дортмунд в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:0).

Рафинья открыл счет на 25-й минуте, Роберт Левандовски отличился на 48-й и 66-й, Ламин Ямаль отметился на 77-й.

Ответная игра состоится 15 апреля.