Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2024/2025

Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Боруссию» Дортмунд

вчера, 23:52
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Барселона» крупно обыграла «Боруссию» Дортмунд в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:0).

Рафинья открыл счет на 25-й минуте, Роберт Левандовски отличился на 48-й и 66-й, Ламин Ямаль отметился на 77-й.

Ответная игра состоится 15 апреля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Арсенал» крупно обыграл «Реал» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов
08 апреля
«Бавария» уступила «Интеру» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
08 апреля
Отрыв «Краснодара», чемпионство ПСЖ. Итоги тура в лигах топ-5 и РПЛ
08 апреля
«Ньюкасл» разгромил «Лестер» в матче АПЛ
08 апреля
«Болонья» сыграла вничью против «Наполи»
07 апреля
«Интер Майами» и «Торонто» сыграли вничью, Месси забил гол
07 апреля
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 06:57
Отгрузил своей бывшей Лева....:)))
vvhcy6try48c
vvhcy6try48c
сегодня в 06:33
Ответный матч можно не проводить
112910415
112910415
сегодня в 05:28
силы оказались слишком не равны
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:10
забыл))) Ямаль правильно делает. а то устал всем создавать моменты))
пускай сам пробивает, даже если мимо.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:32
Боруссию мы видели и более крутой командой, но и сейчас шмели
достаточно сильная команда с интересными молодыми игроками, плюс в составе один из лучших бомбардиров ЛЧ Гирасси.
непросто они выбили франц.Лилль, на минутку, победитель мадридского Реала в групповом этапе ЛЧ.
Ямалю респект за то что попросил Флика выпустить Фати.
но Фати то ли боязнь у него, то ли инородное тело в команде Флика.
Френки Де Йонг недооцененный гений полузащиты.
мои поздравления, с прекрасной победы блауграны.
надеюсь, в ответной игре без травм пройдем БД.
Capral
Capral ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 01:08
Спасибо за адекватный и грамотный анализ. Нечасто такое встречается. Приятно читать .
👍👍👍👍👍👍👍
протон
протон
сегодня в 01:01
Всех болельщиков с победой . Кто лучший не знаю ? Наверное Флик - после перерыва была одна команда и это Барселона!
Более чем комфортное преимущество перед ответной игрой. И если в первом тайме были сомнения, то во втором полностью переиграли каталонцы Боруссию. Браво, команда!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:41
Болел Барсуков с убедительной Победой
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 00:27
нормальный формат, не вижу чем особо отличается от того что было. заметно больше интересных матчей с самого начала ЛЧ
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
сегодня в 00:11
Шмели сдались во втором тайме.. Барса в полуфинале..
Мax Paynе
Мax Paynе
сегодня в 00:09
С победой каталонцы.
shur
shur
сегодня в 00:05
...Барса, как исключительная, грамотно подготовленная студентка,
сдающая зачёт за зачётом, без помарок, надо отдать должное,
рэспект!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:04
Барсу с победой!)
Шмели 🐝 сейчас переживают не лучшие времена и такой результат никого не удивил.
Каталонцам удачи и без травм!
bars098
bars098
сегодня в 00:03
С победой всех болельщиков Барсы.. Вчера порадовали Арсенал, сегодня Великолепная Барса! Самая атакующая команда в мире.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:01, ред.
Номинация самый однозначный четвертьфинал нашла своего победителя, от ответного матча ничего уже ждать не приходится. Боруссия попала под каток. Но надо было забивать свои 100%е моменты и по мячу попадать этому большому чернокожему парню, может тогда бы удалось как то достойнее сыграть, вторую половину первого тайма Барса явно провалила
Barcelona
Barcelona
вчера в 23:58
С победой!
Barcelona
Barcelona ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:58
5+
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:58
Честно сказать, разочарован. Матч не уровень 1/4 финала ЛЧ. Вернее Дортмунд слишком слаб. Барселона без особого труда разобралась. Борьбой и не пахло. Этот новый формат просто бесит.

Рафинья идет к ЗМ. Уже повторил рекорд Месси по голевым действиям (19 очков по гол+пас), до рекорда Роналду всего 2 очка и у Рафиньи, как минимум, 3 матча, чтобы побить рекорд Роналду. Это уже не та ЛЧ. Жаль легенд. Все их рекорды падут.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57
В этой паре все ясно было ещё до игры.
Интересно будет глянуть на игры против Интера!))
Dr_Martins
Dr_Martins
вчера в 23:56
Дортмунд не Реал, в них пять не влазит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:56, ред.
Вынос тела... Тут даже комментировать нечего и дискутировать не о чем.
У БД - ноль шансов, как и предполагалось.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:54
Нико Ковач: «Флик был моим помощником, я знаю его лучше, чем кто-либо другой. Я сел и проанализировал всю его игру и увидел несколько слабых мест, которые никто не видел, потому что никто не знает Ханси так, как я. Мы воспользуемся теми же слабостями и выйдем в полуфинал.»

Ну ну , в ответке тоже нужно побеждать уверенно
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:53
Барсу с победой! Теперь надо готовиться к следующей игре.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 23:53
Это еще с учетом того , что многое не получилось при завершении атак!
Флик лучший!
Барсу и всех причастных с шикарной победой. Отлично то, что вся тройка нападения отличилась.
Надеюсь с Ямалем все в порядке
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:53
Барсу с победой, мощно конечно 4:0!!)) как-будто с Реалом играли)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 