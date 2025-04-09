Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Боруссию» Дортмунд

«Барселона» крупно обыграла «Боруссию» Дортмунд в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:0).
Рафинья открыл счет на 25-й минуте, Роберт Левандовски отличился на 48-й и 66-й, Ламин Ямаль отметился на 77-й.
Ответная игра состоится 15 апреля.
«Барселона» крупно обыграла «Боруссию» Дортмунд в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:0).
Рафинья открыл счет на 25-й минуте, Роберт Левандовски отличился на 48-й и 66-й, Ламин Ямаль отметился на 77-й.
Ответная игра состоится 15 апреля.
пускай сам пробивает, даже если мимо.
пускай сам пробивает, даже если мимо.
достаточно сильная команда с интересными молодыми игроками, плюс в составе один из лучших бомбардиров ЛЧ Гирасси.
непросто они выбили франц.Лилль, на минутку, победитель мадридского Реала в групповом этапе ЛЧ.
Ямалю респект за то что попросил Флика выпустить Фати.
но Фати то ли боязнь у него, то ли инородное тело в команде Флика.
Френки Де Йонг недооцененный гений полузащиты.
мои поздравления, с прекрасной победы блауграны.
надеюсь, в ответной игре без травм пройдем БД.
достаточно сильная команда с интересными молодыми игроками, плюс в составе один из лучших бомбардиров ЛЧ Гирасси.
непросто они выбили франц.Лилль, на минутку, победитель мадридского Реала в групповом этапе ЛЧ.
Ямалю респект за то что попросил Флика выпустить Фати.
но Фати то ли боязнь у него, то ли инородное тело в команде Флика.
Френки Де Йонг недооцененный гений полузащиты.
мои поздравления, с прекрасной победы блауграны.
надеюсь, в ответной игре без травм пройдем БД.
👍👍👍👍👍👍👍
👍👍👍👍👍👍👍
Более чем комфортное преимущество перед ответной игрой. И если в первом тайме были сомнения, то во втором полностью переиграли каталонцы Боруссию. Браво, команда!
Более чем комфортное преимущество перед ответной игрой. И если в первом тайме были сомнения, то во втором полностью переиграли каталонцы Боруссию. Браво, команда!
сдающая зачёт за зачётом, без помарок, надо отдать должное,
рэспект!!!
сдающая зачёт за зачётом, без помарок, надо отдать должное,
рэспект!!!
Шмели 🐝 сейчас переживают не лучшие времена и такой результат никого не удивил.
Каталонцам удачи и без травм!
Шмели 🐝 сейчас переживают не лучшие времена и такой результат никого не удивил.
Каталонцам удачи и без травм!
Рафинья идет к ЗМ. Уже повторил рекорд Месси по голевым действиям (19 очков по гол+пас), до рекорда Роналду всего 2 очка и у Рафиньи, как минимум, 3 матча, чтобы побить рекорд Роналду. Это уже не та ЛЧ. Жаль легенд. Все их рекорды падут.
Рафинья идет к ЗМ. Уже повторил рекорд Месси по голевым действиям (19 очков по гол+пас), до рекорда Роналду всего 2 очка и у Рафиньи, как минимум, 3 матча, чтобы побить рекорд Роналду. Это уже не та ЛЧ. Жаль легенд. Все их рекорды падут.
Интересно будет глянуть на игры против Интера!))
Интересно будет глянуть на игры против Интера!))
У БД - ноль шансов, как и предполагалось.
У БД - ноль шансов, как и предполагалось.
Ну ну , в ответке тоже нужно побеждать уверенно
Ну ну , в ответке тоже нужно побеждать уверенно
Флик лучший!
Барсу и всех причастных с шикарной победой. Отлично то, что вся тройка нападения отличилась.
Надеюсь с Ямалем все в порядке
Флик лучший!
Барсу и всех причастных с шикарной победой. Отлично то, что вся тройка нападения отличилась.
Надеюсь с Ямалем все в порядке