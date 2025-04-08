«Арсенал» крупно обыграл «Реал» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов

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вчера, 23:56

«Арсенал» одержал победу над «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).

На 58-й минуте Деклан Райс открыл счёт, а на 70-й забил ещё один мяч. Микель Мерино на 75-й увеличил преимущество лондонского клуба. На 90+4-й в составе мадридской команды за вторую жёлтую карточку был удалён Эдуардо Камавинга.