«Арсенал» крупно обыграл «Реал» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов

«Арсенал» одержал победу над «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).
На 58-й минуте Деклан Райс открыл счёт, а на 70-й забил ещё один мяч. Микель Мерино на 75-й увеличил преимущество лондонского клуба. На 90+4-й в составе мадридской команды за вторую жёлтую карточку был удалён Эдуардо Камавинга.
Может меня и непоймут некоторые болельщики Реала, но я очень надеюсь, что в ближайшие дни увижу новость об уходе Анчелотти из Реала.
Ну, а всех болельщиков Арсенала с красивой и заслуженной победой!
Может меня и непоймут некоторые болельщики Реала, но я очень надеюсь, что в ближайшие дни увижу новость об уходе Анчелотти из Реала.
Ну, а всех болельщиков Арсенала с красивой и заслуженной победой!
Субъективно, Арсенал вышел с трясущимися коленками. А минут через 10 смотрят - а никого нет.
Полагаю, в течение матча Артета иногда с недоумением поглядывал на Анчелотти.
Позор, так-то. С Эвертоном 1:1, с победителями всего и вся - разгром.
Болельщики Реала долго оправдывали неудачи этого сезона, точнее провалы, тем, что Кроос ушел.
Но сегодня состоялся матч, в котором, на мой взгляд, подтвердил свой уход Модрич. Никакого влияния на игру.
Сам Арсенал сегодня продемонстрировал, что травмироваться могут кто угодно - защитники, нападающие, но игру решают полузащитники.
Да, сегодня Арсеналу чудесно повезло с штрафными. Бывает. Но ответа не было никакого. И это важнее.
Сегодня, кажется, только Анчелотти не заметил, что от Родриго нет никакого толка. На 85 минуте, блин. На 85 минуте заменил на Браима.
Сам себе подписал приговор.
Камавинга - трагедия года. И без этого матча было тревожно - с игроком что-то случилось. Уже давно в Реале, а прогресса нет, скорее даже регресс. Время для аренды.
Не верю ни в какие камбеки в ответной встрече - нечем. Нет идей. Такое случается. Счастливо, Анчи, и спасибо за все.
Субъективно, Арсенал вышел с трясущимися коленками. А минут через 10 смотрят - а никого нет.
Полагаю, в течение матча Артета иногда с недоумением поглядывал на Анчелотти.
Позор, так-то. С Эвертоном 1:1, с победителями всего и вся - разгром.
Болельщики Реала долго оправдывали неудачи этого сезона, точнее провалы, тем, что Кроос ушел.
Но сегодня состоялся матч, в котором, на мой взгляд, подтвердил свой уход Модрич. Никакого влияния на игру.
Сам Арсенал сегодня продемонстрировал, что травмироваться могут кто угодно - защитники, нападающие, но игру решают полузащитники.
Да, сегодня Арсеналу чудесно повезло с штрафными. Бывает. Но ответа не было никакого. И это важнее.
Сегодня, кажется, только Анчелотти не заметил, что от Родриго нет никакого толка. На 85 минуте, блин. На 85 минуте заменил на Браима.
Сам себе подписал приговор.
Камавинга - трагедия года. И без этого матча было тревожно - с игроком что-то случилось. Уже давно в Реале, а прогресса нет, скорее даже регресс. Время для аренды.
Не верю ни в какие камбеки в ответной встрече - нечем. Нет идей. Такое случается. Счастливо, Анчи, и спасибо за все.
В первом тайме обе команды играли очень аккуратно, у Реала было больше моментов (пусть и удары были так себе). Но во втором тайме Арсенал явно прибавил в атаке, а Реал то ли не захотел прибавлять, то ли вообще расслабился.
Классные и не берущиеся голы со штрафных от Райса, удар в уголок от Мерино. Думаю, Куртуа не виноват ни в одном голе.
Замечу, что после первого гола игра будто "задышала", более открытая пошла, но Реал всё равно ничего не мог придумать.
Игра была не грубая, без симуляций, что не может не радовать. Удаление Камавинги непонятное, но судя по его лицу и уверенной походке в подтрибунное помещение, он явно не спорил и даже был рад.
Давно не смотрел футбол, не знаю, что там происходит с Реалом, пусть судят их фанаты. А вот Арсенал показал большое желание победить, поэтому с победой пушкарей!!!
В первом тайме обе команды играли очень аккуратно, у Реала было больше моментов (пусть и удары были так себе). Но во втором тайме Арсенал явно прибавил в атаке, а Реал то ли не захотел прибавлять, то ли вообще расслабился.
Классные и не берущиеся голы со штрафных от Райса, удар в уголок от Мерино. Думаю, Куртуа не виноват ни в одном голе.
Замечу, что после первого гола игра будто "задышала", более открытая пошла, но Реал всё равно ничего не мог придумать.
Игра была не грубая, без симуляций, что не может не радовать. Удаление Камавинги непонятное, но судя по его лицу и уверенной походке в подтрибунное помещение, он явно не спорил и даже был рад.
Давно не смотрел футбол, не знаю, что там происходит с Реалом, пусть судят их фанаты. А вот Арсенал показал большое желание победить, поэтому с победой пушкарей!!!