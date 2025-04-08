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«Арсенал» крупно обыграл «Реал» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов

вчера, 23:56
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Арсенал» одержал победу над «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).

На 58-й минуте Деклан Райс открыл счёт, а на 70-й забил ещё один мяч. Микель Мерино на 75-й увеличил преимущество лондонского клуба. На 90+4-й в составе мадридской команды за вторую жёлтую карточку был удалён Эдуардо Камавинга.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:21
Только сейчас обратил внимание - если смотреть именно на открытые лица этих смуглых парней - просматривается потрясающие сходство именно с Килианом , Жуниором и Джудом , именно в этой последовательности . А Вини - так вообще одно лицо...)))
666roza777
666roza777 ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 13:40, ред.
Да если бы он не уклонился, то мог бы превратиться в овощ. Я давно такого не видел, чтобы одновременно так точно и сильно били штрафные. Райс вводит новую моду на исполнение штрафных. Не хотел бы я стоять в стенке перед Райсом:)))
666roza777
666roza777
сегодня в 13:36
Удивительно, но цвет формы Реала отражал все, что было в этой игре. Слова излишние. Если бы я не знал, что это играет Реал Мадрид, я бы подумал, что Арсенал играет с каким то середняком в кубке Англии.
Знатог
Знатог
сегодня в 12:49
При втором голе видно, что игрок Реала уклонился от мяча, который летел в него. если бы не уклонился, то гола бы не было. для чего в стенке стоял?
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ kozanostra007bond (раскрыть)
сегодня в 12:42
Так в чьей воле их поменять, раз не прессингуют?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:38
На контрасте с Вини и Мбаппе видна гениальность Криштиану. Он таких слабых отрезков не выдавал.
При нем не было 5 незабитых пенальти за сезон (а все кричали Пеналду.. Хочется взять и плюнуть в лицо всем кто так говорил). Пенальти - это совладание с нервами. Тот же Месси научился бить пенки только к концу карьеры. А в начале не мог справиться и бил как Винисиус сейчас.

При Роналду Реал в Лиге Чемпионов отыгрывался с 0-3 уже. И делал это лично Роналду своим хет-триком. Потому что он ненавидел проигрывать. Покажите мне в Реале сейчас того, кто ночью так же плохо спал как я?
Уверен, что жизнь у них прекрасна, выбирают новые шмотки, думают где потусить на выходных.
Рон был профи.

Какими бы мощными физически не были Кама и Тчуамени, Модрича с Кроссом им не заменить, увы. Уход Кросса прям сильно сказался. Никаких идей спереди, ни одного грамотного паса на этих бегунков Вини и Мбаппе.

Анчи вчера расписался в провале матча, когда выпустил Браима на 85 минуте только лишь. Тот даже мяча не коснулся, Арсенал засушил последние минуты матча.

Из обидного: Одного из штрафных не было все же, комментатор сам это признал, касания толком не было, было падение. В первом штрафном ошибся Куртуа, плохо закрыл ближний угол стенкой. Второй гол был неберещимся.
Замены надо было делать сразу после 0-2 и пробовать встряхнуть команду. Но Анчи затянул и случилось 0-3.

Чего ждать в ответке? Тем более снова потер, не будет Камавинги.

Бесполезного Алабу оставить в запасе. Дать шанс Франу Гарсии.
Справа выпустить в обороне Васкеса, в полузащиту Тчуамени, Вальверде и Браима.
Спереди Эндрика и Мбаппе.
То бишь поменять чуток схему и рисунок игры. Потому что не дали Вини сделать ничего игроки Арсенала. А после перерыва выпустить Вини. Родриго оставить как джокера на последние 20 минут.

Что делать летом?
Оформить возврат на Трента и подписать Сака. Это же второй Бэйл, это очевидно. Мощный игрок в расцвете сил.

Сказать спасибо за все Васкесу, Модричу. Отправить к Азару Алабу с его зарплатой в 30 лямов.

Брать Ван Дейка на сезон. И не смотреть на возраст. Ну всё ломается просто у Реала. Полузащита (Вальверде, Камавинга, Тчуамени) вся играет в обороне постоянно. Нет почти матчей, где они бы были все только в центре поля и на своих местах. У всех троих прекрасный мощный дальний удар. А они вынуждены играть защитников. Соответственно в центре поля черт знает что.


Либо развивать Эндрика больше, либо искать таранного форварда. Нет Хоселу, нет Бензема и нет возможности побеждать в тех матчах, в которых не идет у лёгких форвардов, которых у Реала нынче целых три. Да хоть Криштиану верните.

Анчелотти? Я ему доверяю, это наш тренер.
Charlie Scene
Charlie Scene
сегодня в 11:30
Ни разу не исполнить штрафной за карьеру а тут сразу положить два и против Реала это нечто конечно. Думаю Райс уже заработал "игрока недели".
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 10:23
Ну видишь, Анчи всё-таки верит в конечный результат. Понятно, что это только лишь иллюзии уходящего тренера, но кто знает... При такой игре, при таком психологическом состоянии отыграть три гола у крепкого Арсенала- практически невозможно. Но надежда теплится всегда, а значит- остаётся надеяться и верить...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
матос
матос
сегодня в 10:19, ред.
Похоже это последний сезон Анчи в Мадриде. Ожидал что королевичам в Лондоне дадут бой но никак не с таким результатом.... Видимо в этом сезоне ЛЧ для Реала закончена.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:17
Всё правильно, Вить! Лучше пусть вылетят сейчас, чем доковыляют как-то до финала и там проиграют. Да и благодаря этому поражению наконец-то лопнул давно напухший гнойник. Теперь картина ясна в полной мере, и никаких иллюзий больше быть не может.
Barcelona
Barcelona
сегодня в 10:13
Поздравляю Арсенал и болельщиков этого клуба с победой!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:47
Мбаппе снова не выиграет ЛЧ. Не угадал с командой ахаха
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:35
Увы, уровень игры ведущих клубов мира таков, что отсутствие одного игрока в составе команды может привести к непоправимым последствиям... И главное - присутствие на поле вышеуказанного "отсутствующего" игрока ничего не меняет - команда можно сказать играет в меньшинстве. В игре с Арсеналом Модрич был не Джокером, даже не Лукой.... Надо было уходить к саудитам год назад.
Два старых 30на ему доверили... А было уже понятно - стабильной игры из матча в матч Модрич показывать не будет, глазами девицу можно раздевать сколько угодно, а вот на деле....
Необходима полная ревизия состава сливочных.
С Алавес, Леганес и со всеми на ....ас, матч могут затащить, в одиночку и Венчик с Черепашонком, но с ТОПами увы - 3:0 и курите в сторонке!
Жаль, но это только Пересу видятся успехи своего детища, угрозами, типа "Если команда не выиграет встанет вопрос об отставке тренера..." успехов не достичь, сколько не говори "Халва", во рту слаще не будет!
Может Карла команда сливает, нам по - барабану, главный повар, пусть с поварятами разбирается за стенкой и выясняют кто пересолил кашу, нам подай блюдо...)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 09:26
Прочитал комментарии, как здесь, так и на других ресурсах. Ожидаемо свалили всю вину на Анчелотти. Всегда поражало "благодарность" Мадрида и его фанатов. Не важно, что ты сделал для клуба, но пару неудачных матчей и тебя выгоняют. Не представляю, что было бы если другие клубы также "благодарили". Например, МС выгнал бы Пепа в 2020. Тогда не было бы требла и 4 АПЛ подряд.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:20, ред.
Ещё раз- Приветище, Виталя!!!
Отыграться в ответке, пожалуй будет сложно. Нынешнему Реалу такой подвиг не под силу, да и нужно ли... Я был удивлен такому разгрому, но не поражению, которое ожидалось. В любом случае остаются ещё два турнира, которые, по большому счету, Реалу видимо не по силам. Но посмотрим. Надежда, призрачная все же есть. Я буду смотреть все игры Реала, буду болеть и надеяться!!!!!!! А там, как БОГ даст...
Но ты сильно не переживай, это не дело последнее здоровье терять. Обидно, понимаю, но это только игра и далеко ещё не вся жизнь. Мне тоже было обидно за Баварию вчера, но я понимал, что такая Бавария не может играть в ЛЧ, а значит надо относиться к поражению философски, чего и тебе советую.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 08:58
Понабирали казиков безхребетных, позорят клуб
vxrgyu9ww6wn
vxrgyu9ww6wn
сегодня в 08:35
Спасибо!!!Анчелотти получил по полной за своё пренебрежение к игрокам,стараясь удержаться у руля пошёл на поводу Камерунского Эму-я предупреждал-получите!!!
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:45, ред.
Да я как-то особо и не расстраиваюсь. Обидно, конечно, за такое разгромное поражение, но я морально был к этому готов. Это должно было рано или поздно случиться. Я даже вижу свой плюс в таком поражении, теперь думаю судьба Анчелотти в Реале уже решена окончательно. Спасибо, без преувелечения великому папе Карло за всё, что он сделал для Реала! А сделал он немало, 2 Кубка ЛЧ под его руководством, да и будем честными, 3 Кубка ЛЧ под руководством Зидана - это тоже заслуга Анчи. Зидан формально был у руля, но ведь француз - это полностью продукт Анчелотти в тренерском плане, с его рисунком игры, его схемами, тактиками, с его нарративами. Но папа Карло устал и постарел, причем постарел не только в физическом плане, но и в футбольном. И, к сожалению, не прочувствовал тот момент, когда нужно уходить.

Время Анчелотти прошло, а команде нужно двигаться вперед, тем более с таким шикарным кадровым потенциалом. Не знаю, кто будет у руля Мадрида в следующем сезоне, может Алонсо, может Клопп, может даже Рауль, а может кто-то еще... Но, главное, что это будет новая кровь, с новым видинием, новыми тактиками и схемами, с новыми эмоциями. Честно скажу, еще одного сезона с валидольным и безжизненным футболом папы Карло я не вынесу...)
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:37
Думаю было бы 0 0
Но Райс поймал кураж
Это был его вечер
Сегодня дай ему пробить два таких штрафных - может и не с первого раза забьет
Особенно 2й гол был супер точным
После 2х пропушенных Реал в шоке пропустил и 3й
Ответная игра будет экзаменом для Анчи
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:45
Удачи Реалу в ответке, а то что-то нытья столько развелось.
Не забей свои стандарты канониры не известно, что было бы.
Но всё равно Артета умничка и респект всей его команде
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 06:37
Арсенал с уверенной победой! Даже лучше, чем Ливер вынесли реал)
Van Vanovich
Van Vanovich ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 06:18
Куртуа пропустил неберущиеся мячи. 2 из них в притирку со штангой и крестовиной ворот.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 06:02, ред.
Слаб казался Арсенал,
О победе не мечтал.
И когда пришёл Реал,
Казалось, красных ждёт провал.

Но свисток лишь прозвучал,
Арсенал весь страх прогнал,
Свою игру он навязал,
И Реал легко "порвал".
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 05:53
Такой счет меня удивил.. хоть сливочные сейчас испытывают маленький кризис, но все же.
Пушкари молодцы! Но это полдела, впереди еще ответный матч, где все может перевернуться за пару минут, поэтому Арсенал должен быть максимально сконцентрирован все 90 минут. Нельзя упускать такой шанс)
Отдельно хочется отметить Райса, две шикарные банки положил) вошел в историю однозначно.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:45
Папа Карло последний сезон отрабатывает.
112910415
112910415
сегодня в 05:21
не так часто хочется рифмовать "Реал" и "провал" ...
Andriv
Andriv
сегодня в 03:33
Забавно что 10 сезонов назад Ройс оформил дома дубль в ворота Реала. А теперь Райс красиво со штрафного исполнил дубль у себя на стадионе!
kozanostra007bond
kozanostra007bond ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 02:58
Не надо валить все на Папу Карло. Когда у тебя в команде биба и боба, которые клали на хоть какое-то подобие прессинга (они же звезды мать его), ты просто играешь 9 на 11. И хоть штаб из Гвардиол притащи, не сбалансированную команду с перекосом в составе это не спасет.
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 02:48
Будет камбэк
z2gdzz932h9p
z2gdzz932h9p
сегодня в 02:27
Ай да красавцы!
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