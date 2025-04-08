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«Бавария» уступила «Интеру» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 23:54
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Бавария» потерпела поражение от «Интера» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).

На 38-й минуте миланская команда вышла вперёд усилиями Лаутаро Мартинеса. Мюнхенцы отыгрались на 85-й — голом отметился Томас Мюллер. Ещё один мяч в составе итальянцев забил Давиде Фраттези на 88-й.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 12:41
Порадовал Интер. Не ждал, что выиграем в Германии. Хотя, если пропускать по 3 гола в 11 матчах и иметь отлаженную игру во время разящих контратак, то и чуда не случилось. У соперников проблемы не только с травмами , но и на тренерском мостике. Сильнее и гораздо опытнее Индзаги чем Компани. Почти вся команда играла одновременно и вдохновенно, и строго ( с минимумом шансов для соперников) в обороне. Карлос Аугусто и Фраттези- отдельный респект. С надеждой жду второй матч. Всех Интеристов с победой.
Charlie Scene
Charlie Scene
сегодня в 11:24
Здорово что выиграли, команда и Индзаги красавцы, но ничего еще не ясно в этом противостоянии, Бавария как ни крути, могут и отыграться, но ничего, верим что нам по силам справиться, Forza INTER Forza!!!!!
матос
матос
сегодня в 10:12, ред.
С победой Интер и болельщиков клуба! Выездной результат нормальный но дома все равно нашим просто не будет. Биссек не понравился вообще да и Тюрам все больше пешеходил и как всегда в этом сезоне было заметно что после 60 мин наши физически начали подыхать , увы но 2й тайм ужасен. Гол Лау и вообще вся комбинация очень понравилась. Вот почему бы Индзаги не попробовать Фраттези вторым напом скиллов нападающего у него больше чем полузащитника и забивает все голы из штрафной и больше чем другие цп. Надеюсь силенки на Кальяри остались у парней , удачи Интеру и дальше.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:09
Ничего удивительного не произошло, нейросеть в лице не безызвестной Алисы, на щекотливый вопрос о победителе, бодренько ответила, не задумываясь, дескать ставьте на Интер, Бавария в лазарете....
И автора гола престижа угадала - Мюллер, обосновав это тем, что старичок будет лезть из кожи вон, чтобы выбить себе контракт и удержаться в стане пивоваров...
Скандальный тип знает где надо пукнуть))
Capral
Capral ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 09:04
Так ты счастлив?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:02
Бавария пролетела на домашнем поле !!!
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:02, ред.
Привет, Дружище!!!
Интер ничего нового не показал, сыграли как обычно играют итальянские клубы- забили и закрылись. Когда я говорю, что Баварии нужен подвижный острый форвард вместо Кейна многие со мной не соглашаются. И дело даже не в том что англичанин откровенно провалил игру, а в том, что у Баварии нет лидера в атаке. По иронии судьбы забил Мюллер...))) Ну и конечно, громадные кадровые проблемы в обороне, отсутствие всей ЦЗ сыграло свою негативную роль. Конечно, имели и преимущество и моменты, но не забили. Второй гол из под Дайера- просто смех, стоял и сопли жевал, а из-за спины выскочил соперник и забил. Разящая контра Интера не на пустом месте . Бавария побежала отыгрываться и нарвалась на контру соперника, такое часто бывает. К Компани никаких претензий. По игре смотрелись неплохо, но это не та Бавария, которая может покорять ЛЧ
Ещё до игр с Интером я говорил, что ЛЧ надо сливать во имя Бундеса-, потому что команда не осилит игры на два фронта. Значит, так тому и быть.
По оценке специалистов- это самая слабая Бавария за все годы существования Клуба.
nikolah
nikolah ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 08:45
Было бы классно...
nikolah
nikolah
сегодня в 08:43
Хороший рез без двух ключевых латералей, грамотно сыграли на контратаках и воспользовались своими шансами, во 2 тайме к сожалению присели, не хватает сил и ресурсов играть на 3 фронта.. Теперь осталось не облажаться на Сан Сиро)
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:34, ред.
Еще раз привет, Вить!!
Как-то из-за вчерашней драмы в Лондоне некогда было и уделить внимание паре Бавария - Интер. А тут тоже своя драма развернулась. Игру полностью не смотрел, лишь десятиминутный обзор, но судя по нему Интер смог навязать свою, отлично поставленную контратакующую игру. Прям напомнил мне Интер периода тренерства Моуринью конца нулевых. Отличная оборона и быстрые, разящие контратаки. А Бавария пыталась играть, в комбинационный футбол, вот только еще довольно сырой и с кошмарной реализацией. Даже не пойму, что тут больше, - неопытность Компани, или его несовместивость с философией немецкого футбола. А может и то, и другое. Вот не баварский это футбол с перекатыванием мяча и частым коротким пасом. На Баварию в её лучшие годы было приятно смотреть из-за её силового и вертикального футбола, ведь не зря её называли немецкой машиной, которая могла переехать кого угодно. А сейчас футбол Баварии какой-то слишком нежный стал, через чур утончённый. Но это лично моё видение игры.
czhuvruv2bxc
czhuvruv2bxc
сегодня в 07:02
Неожиданный результат, но Бавария в состоянии отыграться на выезде.
xehgcwh5453j
xehgcwh5453j
сегодня в 06:46
Томас не подмочил репутацию
112910415
112910415
сегодня в 05:30
Кейн не вытянул, Бавария не смогла !
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 02:15
Компани как тренер на уровне Семака, вообще не понимаю как его Бавария умудрилась пригласить. В ответке Интер тоже выиграет, да и кубок ЛЧ в этом году скорее всего Интер заберёт. Во всяком случае успеха Интеру
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:05
потом, у Баварии почти вся защита выбита из за травм.
и лучший игрок Мусиала.
конечно, и у итальянцев свои потери - Димарко и Думфрис.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 02:01
все это так. Интер намного опасен Баварии.
однако Барса хорошо играла и против таких закрытых команд.
Атлетико Мадрид.
и потом, Бавария еще не смирилась))) на Сан Сиро все возможно.
Dauletbek
Dauletbek ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 01:50
Интер силен по своему. Кстати Барса хорошо играет с атакующими командами, а не с командами, которые на первый план ставят оборону и контратаку. Барсе легче было бы с Баварией, чем с Интером. Интеру не нужно много моментов создавать, чтобы забить гол сопернику. У Барсы высокая линия обороны, вероятность пропустить контратаку высока.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:49
Компани это не тренер для лч , это тренер для Бундеслиги
salleeh
salleeh
сегодня в 00:41
Каждый раз одна и та же картина, 1000 ударов Баварии
1 гол, 2 удара соперника 2 гола, самих игроков это не задевает? Надо было сегодня выигрывать, на Сан-Сиро это будет крайне сложно, для нынешнего состава Баварии практически не реально. Хоть бы БД не провалить, за ЛЧ уже не верю…
Dr_Martins
Dr_Martins ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:20
А с какой стати Интер слабее Атлетико или нынешнего Сити?
Маг_тм
Маг_тм ответ Dr_Martins (раскрыть)
сегодня в 00:18
Ну Барсе конечно повезло с сеткой, Реал даже если не пройдут 2 топ команды выкинул. У Барсы норм соперник только в Финале будет. Остальные легкие и проходные матчи
Dr_Martins
Dr_Martins
сегодня в 00:14
К этому должны все итальянские клубы вернуться, к футболу от печки. Хватит уже этой атакующй ху... надо возвращаться к истокам.
Capral
Capral
сегодня в 00:13
Счет конечно не по игре. Не наиграл Интер на победу. Обескровленная кадровыми потерями Бавария не смогла победить, но играла достойно. Проблемы в ЦЗ очевидны, но для этого есть объективные причины. Худший Кейн. Бавария играет без ЦН и без диспетчера, а потому, играет как в потёмках. Не хватало мотора в лице в Мусиалы. Жлобство руководства Баварии дает свои плоды- некем заменить ведущих игроков. Вобщем, всё что не делается- к лучшему. За двумя зайцами, такой Баварии не угнаться. Теперь все силы на Бундес, но и там будет непросто. К Компани никаких претензий, лепит из того что есть.

Интер с победой!
shur
shur ответ kmhb (раскрыть)
сегодня в 00:13, ред.
...да уж, вам то полегче чем Реалу, там полная ж-па!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:12
Когда ставил на одном сайте победу Баварии , то что то было нехорошее внутри!Так и есть! Болел Интера с Победой! Первый гол огонь!
Dr_Martins
Dr_Martins ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:10
Бавария точно ничего не сможет против Барсы, а вот интерок может так припарковать автобус, что каталонцы ...еют.
UncleZack
UncleZack
сегодня в 00:09
Если Бавария пройдет дальше считай Барса в финале,Интер в полуфинале более предпочтителен.
Dr_Martins
Dr_Martins ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
сегодня в 00:07
Бавария играла в комбинационный футбол с минимум влияния Кейна. Об этом пишет вся немецкая пресса.
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
сегодня в 00:05
Качество игры не очень..
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:05
Ничего не ожиданного, примерно равные команды, надеюсь Бавария по скорее вернётся, даже если пройдут Интер, с такой игрой нечего ловить с Барсой. Думаю Барса Интер матч будет даже по интересней.
Гость
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