«Бавария» уступила «Интеру» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» потерпела поражение от «Интера» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).
На 38-й минуте миланская команда вышла вперёд усилиями Лаутаро Мартинеса. Мюнхенцы отыгрались на 85-й — голом отметился Томас Мюллер. Ещё один мяч в составе итальянцев забил Давиде Фраттези на 88-й.
И автора гола престижа угадала - Мюллер, обосновав это тем, что старичок будет лезть из кожи вон, чтобы выбить себе контракт и удержаться в стане пивоваров...
Скандальный тип знает где надо пукнуть))
И автора гола престижа угадала - Мюллер, обосновав это тем, что старичок будет лезть из кожи вон, чтобы выбить себе контракт и удержаться в стане пивоваров...
Скандальный тип знает где надо пукнуть))
Интер ничего нового не показал, сыграли как обычно играют итальянские клубы- забили и закрылись. Когда я говорю, что Баварии нужен подвижный острый форвард вместо Кейна многие со мной не соглашаются. И дело даже не в том что англичанин откровенно провалил игру, а в том, что у Баварии нет лидера в атаке. По иронии судьбы забил Мюллер...))) Ну и конечно, громадные кадровые проблемы в обороне, отсутствие всей ЦЗ сыграло свою негативную роль. Конечно, имели и преимущество и моменты, но не забили. Второй гол из под Дайера- просто смех, стоял и сопли жевал, а из-за спины выскочил соперник и забил. Разящая контра Интера не на пустом месте . Бавария побежала отыгрываться и нарвалась на контру соперника, такое часто бывает. К Компани никаких претензий. По игре смотрелись неплохо, но это не та Бавария, которая может покорять ЛЧ
Ещё до игр с Интером я говорил, что ЛЧ надо сливать во имя Бундеса-, потому что команда не осилит игры на два фронта. Значит, так тому и быть.
По оценке специалистов- это самая слабая Бавария за все годы существования Клуба.
Интер ничего нового не показал, сыграли как обычно играют итальянские клубы- забили и закрылись. Когда я говорю, что Баварии нужен подвижный острый форвард вместо Кейна многие со мной не соглашаются. И дело даже не в том что англичанин откровенно провалил игру, а в том, что у Баварии нет лидера в атаке. По иронии судьбы забил Мюллер...))) Ну и конечно, громадные кадровые проблемы в обороне, отсутствие всей ЦЗ сыграло свою негативную роль. Конечно, имели и преимущество и моменты, но не забили. Второй гол из под Дайера- просто смех, стоял и сопли жевал, а из-за спины выскочил соперник и забил. Разящая контра Интера не на пустом месте . Бавария побежала отыгрываться и нарвалась на контру соперника, такое часто бывает. К Компани никаких претензий. По игре смотрелись неплохо, но это не та Бавария, которая может покорять ЛЧ
Ещё до игр с Интером я говорил, что ЛЧ надо сливать во имя Бундеса-, потому что команда не осилит игры на два фронта. Значит, так тому и быть.
По оценке специалистов- это самая слабая Бавария за все годы существования Клуба.
Как-то из-за вчерашней драмы в Лондоне некогда было и уделить внимание паре Бавария - Интер. А тут тоже своя драма развернулась. Игру полностью не смотрел, лишь десятиминутный обзор, но судя по нему Интер смог навязать свою, отлично поставленную контратакующую игру. Прям напомнил мне Интер периода тренерства Моуринью конца нулевых. Отличная оборона и быстрые, разящие контратаки. А Бавария пыталась играть, в комбинационный футбол, вот только еще довольно сырой и с кошмарной реализацией. Даже не пойму, что тут больше, - неопытность Компани, или его несовместивость с философией немецкого футбола. А может и то, и другое. Вот не баварский это футбол с перекатыванием мяча и частым коротким пасом. На Баварию в её лучшие годы было приятно смотреть из-за её силового и вертикального футбола, ведь не зря её называли немецкой машиной, которая могла переехать кого угодно. А сейчас футбол Баварии какой-то слишком нежный стал, через чур утончённый. Но это лично моё видение игры.
Как-то из-за вчерашней драмы в Лондоне некогда было и уделить внимание паре Бавария - Интер. А тут тоже своя драма развернулась. Игру полностью не смотрел, лишь десятиминутный обзор, но судя по нему Интер смог навязать свою, отлично поставленную контратакующую игру. Прям напомнил мне Интер периода тренерства Моуринью конца нулевых. Отличная оборона и быстрые, разящие контратаки. А Бавария пыталась играть, в комбинационный футбол, вот только еще довольно сырой и с кошмарной реализацией. Даже не пойму, что тут больше, - неопытность Компани, или его несовместивость с философией немецкого футбола. А может и то, и другое. Вот не баварский это футбол с перекатыванием мяча и частым коротким пасом. На Баварию в её лучшие годы было приятно смотреть из-за её силового и вертикального футбола, ведь не зря её называли немецкой машиной, которая могла переехать кого угодно. А сейчас футбол Баварии какой-то слишком нежный стал, через чур утончённый. Но это лично моё видение игры.
и лучший игрок Мусиала.
конечно, и у итальянцев свои потери - Димарко и Думфрис.
и лучший игрок Мусиала.
конечно, и у итальянцев свои потери - Димарко и Думфрис.
однако Барса хорошо играла и против таких закрытых команд.
Атлетико Мадрид.
и потом, Бавария еще не смирилась))) на Сан Сиро все возможно.
однако Барса хорошо играла и против таких закрытых команд.
Атлетико Мадрид.
и потом, Бавария еще не смирилась))) на Сан Сиро все возможно.
1 гол, 2 удара соперника 2 гола, самих игроков это не задевает? Надо было сегодня выигрывать, на Сан-Сиро это будет крайне сложно, для нынешнего состава Баварии практически не реально. Хоть бы БД не провалить, за ЛЧ уже не верю…
1 гол, 2 удара соперника 2 гола, самих игроков это не задевает? Надо было сегодня выигрывать, на Сан-Сиро это будет крайне сложно, для нынешнего состава Баварии практически не реально. Хоть бы БД не провалить, за ЛЧ уже не верю…
Интер с победой!
Интер с победой!