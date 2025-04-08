Отрыв «Краснодара», чемпионство ПСЖ. Итоги тура в лигах топ-5 и РПЛ

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сегодня, 01:28

В РПЛ лидерство упрочил «Краснодар» (52 очка). «Спартак» сравнялся по очкам с «Зенитом» и обошёл команду из Санкт-Петербурга в турнирной таблице (у обоих клубов по 47 баллов). Топ-4 замыкает ЦСКА (44 пункта). В зоне стыковых матчей находятся «Ахмат» (20 очков) и «Пари НН» (19 баллов). В зоне вылета идут «Факел» и «Оренбург» (15 и 14 пунктов соответственно).

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (73 очка). «Арсенал» идёт вторым (62 балла), «Ноттингем Форест» — третьим (57 пунктов). Первую четвёрку замыкает «Челси» (53 очка). В зоне вылета располагаются «Ипсвич», «Лестер Сити» и «Саутгемптон» (20, 17 и 10 баллов соответственно).

В Ла Лиге на первой строчке находится «Барселона» (67 очков). Следом идёт «Реал» (63 балла). «Атлетико» располагается на 3-м месте (60 пунктов). Топ-4 замыкает «Атлетик» (54 очка). В зоне вылета идут «Леганес», «Лас-Пальмас» и «Вальядолид» (28, 26 и 16 баллов соответственно).

В итальянской Серии А таблицу возглавляет «Интер» (68 очков). Далее идут «Наполи» (65 баллов) и «Аталанта» (58 пунктов). Также в четвёрке лучших находится «Болонья» (57 очков). Замыкают таблицу «Эмполи», «Венеция» и «Монца» (24, 21 и 15 баллов соответственно).

В Бундеслиге лидерство сохраняет «Бавария» (68 очков). За ней расположился «Байер» (62 балла), третий — «Айнтрахт» (48 пунктов). Топ-4 замыкает «Майнц» (46 очков). В зоне переходных матчей находится «Хайденхайм» (22 балла). Таблицу замыкают «Бохум» (20 пунктов) и «Хольштайн» (18 очков).