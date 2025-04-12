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Гвардиола: «Никто и никогда не сможет повторить то, что делал Де Брюйне»

вчера, 20:48

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подчеркнул значимость игрока Кевина Де Брюйне.

Я испытываю глубокую признательность к нему. Де Брюйне – феноменальный игрок, и я хорошо знаю, на что он способен. Его вклад в игру команды неоценим. Я рад, что он нам помогает.

Никто не сможет повторить то, что делал Де Брюйне.

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Все комментарии
Niagara
Niagara
сегодня в 07:22
а что он такого сделал?
резьба
резьба
вчера в 23:11
Дзюбиньо давно повторил много раз то, что никогда не делал КДБ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:39
Хосеп стал втихаря дружить с Бахусом?

Что повторить? И где?
Конкретно? Что оставит потомкам?

Например, Синиша Милошевич (царствие ему небесное) запомнился мастером исполнения штрафных, хет триком со штрафных в одном матче - Сампдории... (Рекорд вроде бы так и живет)
Короче, вывод, не закусывает)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:45, ред.
Никто и никогда не сможет повторить ЧТО ?
Чего такого космического делал на поле бельгиец ? Классный хав, не спорю, но до пиковых Пирло, Деку, Хави и Иньесты далеко. Те же Модрич, Кроос и Бускетс сильнее.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:13
уйдет КДБ, эта потеря потребует новых идея и решений, которые изменят стиль и динамику команды. МанСити купит ПГ новых креативных игроков.
есть свои воспитанники, большие надежды на О,Райли и Оскара Бобба.
вернется Родри. и Холанд тоже.
со временем новый стиль МанСити пойдет по эволюции.
Гвардиола всего строил и строит новую команду на старом проверенном базисе.
он не будет жить прошлым.
и тем более вчерашним багажом.
всегда был, есть и будет процесс созидания. это Пеп Гвардиола!!!
drug01
drug01
вчера в 21:03
Игрок он действительно хороший!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:57
Хватит уже болтать, лицемер...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:54, ред.
Да, приходится за Дзюбой повторять
Гость
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