Гвардиола: «Никто и никогда не сможет повторить то, что делал Де Брюйне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подчеркнул значимость игрока Кевина Де Брюйне.
Я испытываю глубокую признательность к нему. Де Брюйне – феноменальный игрок, и я хорошо знаю, на что он способен. Его вклад в игру команды неоценим. Я рад, что он нам помогает.
Никто не сможет повторить то, что делал Де Брюйне.
Что повторить? И где?
Конкретно? Что оставит потомкам?
Например, Синиша Милошевич (царствие ему небесное) запомнился мастером исполнения штрафных, хет триком со штрафных в одном матче - Сампдории... (Рекорд вроде бы так и живет)
Короче, вывод, не закусывает)
Что повторить? И где?
Конкретно? Что оставит потомкам?
Например, Синиша Милошевич (царствие ему небесное) запомнился мастером исполнения штрафных, хет триком со штрафных в одном матче - Сампдории... (Рекорд вроде бы так и живет)
Короче, вывод, не закусывает)
Чего такого космического делал на поле бельгиец ? Классный хав, не спорю, но до пиковых Пирло, Деку, Хави и Иньесты далеко. Те же Модрич, Кроос и Бускетс сильнее.
Чего такого космического делал на поле бельгиец ? Классный хав, не спорю, но до пиковых Пирло, Деку, Хави и Иньесты далеко. Те же Модрич, Кроос и Бускетс сильнее.
есть свои воспитанники, большие надежды на О,Райли и Оскара Бобба.
вернется Родри. и Холанд тоже.
со временем новый стиль МанСити пойдет по эволюции.
Гвардиола всего строил и строит новую команду на старом проверенном базисе.
он не будет жить прошлым.
и тем более вчерашним багажом.
всегда был, есть и будет процесс созидания. это Пеп Гвардиола!!!
есть свои воспитанники, большие надежды на О,Райли и Оскара Бобба.
вернется Родри. и Холанд тоже.
со временем новый стиль МанСити пойдет по эволюции.
Гвардиола всего строил и строит новую команду на старом проверенном базисе.
он не будет жить прошлым.
и тем более вчерашним багажом.
всегда был, есть и будет процесс созидания. это Пеп Гвардиола!!!