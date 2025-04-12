Гвардиола: «Никто и никогда не сможет повторить то, что делал Де Брюйне»

Главный тренер «Манчестер Сити» подчеркнул значимость игрока .

Я испытываю глубокую признательность к нему. Де Брюйне – феноменальный игрок, и я хорошо знаю, на что он способен. Его вклад в игру команды неоценим. Я рад, что он нам помогает.

Никто не сможет повторить то, что делал Де Брюйне.