Чеферин: «Суперлига? Её не существует»

Глава УЕФА сообщил, что Суперлиги не существует.

С новым форматом мы сделали еврокубки зрелищнее – важен каждый гол.

Обновленный формат также помогает небольшим командам, и словенский «Целе» доказывает это, выходя в 1/4 финала Лиги конференций.

Суперлига? Её не существует. Последнее слово в данном вопросе уже давно сказано.