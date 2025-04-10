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Чеферин: «Суперлига? Её не существует»

вчера, 22:35

Глава УЕФА Александер Чеферин сообщил, что Суперлиги не существует.

С новым форматом мы сделали еврокубки зрелищнее – важен каждый гол.

Обновленный формат также помогает небольшим командам, и словенский «Целе» доказывает это, выходя в 1/4 финала Лиги конференций.

Суперлига? Её не существует. Последнее слово в данном вопросе уже давно сказано.

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Все комментарии
g4pvja528b5z
g4pvja528b5z
сегодня в 10:37
При таком отношении к футболу и, прежде всего, игрокам - суперлигу создадут! Игроки не имеют возможности совершенствоваться, расти! Их здоровье и физическое состояние не волнует подельников от футбольного бабла!
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 05:43
Так я сразу сказал что Чифир не даст сделать суперлигу.
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 05:19, ред.
Не знаю, что и как они про друг друга скажут, но по факту мы видим, что Чефир выигрывает, а Пересу приходится подчиняться и только изредка поскуливать.

Если кто нибудь скажет, что я не прав, то пусть предъявит таблицу мифической суперлиги, календарь и отчёт о сыгранных матчах. Кто вообще в этой лиге есть?
Только опять же доказательства должны быть реальными, а не вымышленными как в голове Переса.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:09
Она существует только в больной голове Переса.
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 23:16
Перес схавает?.. 🤔🤭
Мax Paynе
Мax Paynе
вчера в 23:08
Самоуверенно!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:04
А ведь её точно создадут, посмотрят на тебя, такого самоуверенного, и создадут.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:54
Перес:" Чефир? Неее не знаю")))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:51, ред.
Да, а мы смотреть вынуждены как эта Целе без всяких надежд проигрывает Фиорентине, а Легия сливает Челси потому что между командами колоссальная разница в классе. Спасибо за зрелище. Надеюсь теперь вам хватит денег
Гость
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