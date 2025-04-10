Чеферин: «Суперлига? Её не существует»

Глава УЕФА Александер Чеферин сообщил, что Суперлиги не существует.
С новым форматом мы сделали еврокубки зрелищнее – важен каждый гол.
Обновленный формат также помогает небольшим командам, и словенский «Целе» доказывает это, выходя в 1/4 финала Лиги конференций.
Суперлига? Её не существует. Последнее слово в данном вопросе уже давно сказано.
Если кто нибудь скажет, что я не прав, то пусть предъявит таблицу мифической суперлиги, календарь и отчёт о сыгранных матчах. Кто вообще в этой лиге есть?
Только опять же доказательства должны быть реальными, а не вымышленными как в голове Переса.
Если кто нибудь скажет, что я не прав, то пусть предъявит таблицу мифической суперлиги, календарь и отчёт о сыгранных матчах. Кто вообще в этой лиге есть?
Только опять же доказательства должны быть реальными, а не вымышленными как в голове Переса.