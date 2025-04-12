Мойес считает, что «Эвертон» сможет вернуться в еврокубки

Главный тренер «Эвертона» с оптимизмом оценил перспективы клуба. Специалист выиграл Лигу конференций с «Вест Хэмом» в сезоне 2022/23.

Это было замечательно для клуба, «Вест Хэм» изменился. Европейские выездные матчи для болельщиков, деньги, заработанные на домашних матчах, а еще мы дошли до полуфинала Лиги Европы (в сезоне-2021/22 — прим. ред.).

Не вижу причин, по которым нам бы не следовало повторить подобное в «Эвертоне». Нужно поставить такую задачу. Мы наблюдаем, как некоторые команды, такие как «Борнмут» и «Фулхэм», могут попасть в еврокубки, а «Брентфорд» на протяжении многих лет доказывает, что способен приблизиться к этому. Не знаю, почему мы должны отказываться от подобного. Если продолжим играть так, как играем, будем добывать результат, то у нас появятся все шансы.