Крис Саттон: «Кризис МЮ организовал Эрик тен Хаг, Рубен Аморим не виноват»

Бывший футболист «Челси» Крис Саттон поделился мнением о причинах кризиса «Манчестер Юнайтед».
У тен Хага было время на то, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину. В начале сезона ожидалось, что команда станет сильнее. Он провалился и потратил целое состояние.
Аморим не виноват ни в одной из проблем, с которыми сейчас сталкивается МЮ.
Крах МЮ организовал тен Хаг.
Ну так то оно было и еще у 6-7 тренеров до тен Хага, но что-то тоже не вернули МЮ, где он был при Фергюсоне. Аморим так же не виноват в происходящем, как и каждый предыдущий тренер до него. До тен Хага был вроде Рангник, который тоже закончил сезон с каким-то там антирекордом. Сейчас Аморим попытается построить что-то свое, не получится, новый крах повесят на него)
Ну так то оно было и еще у 6-7 тренеров до тен Хага, но что-то тоже не вернули МЮ, где он был при Фергюсоне. Аморим так же не виноват в происходящем, как и каждый предыдущий тренер до него. До тен Хага был вроде Рангник, который тоже закончил сезон с каким-то там антирекордом. Сейчас Аморим попытается построить что-то свое, не получится, новый крах повесят на него)
Гвардиола в МС растратил 1 миллиард. Но он не смог опустить МС на дно.
Разве Глейзеры требовали этих футболистов? Нет. Тен Хаг.
Но Глейзеры требовали - поставить Тен Хага.
Гвардиола в МС растратил 1 миллиард. Но он не смог опустить МС на дно.
Разве Глейзеры требовали этих футболистов? Нет. Тен Хаг.
Но Глейзеры требовали - поставить Тен Хага.