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Крис Саттон: «Кризис МЮ организовал Эрик тен Хаг, Рубен Аморим не виноват»

вчера, 23:27

Бывший футболист «Челси» Крис Саттон поделился мнением о причинах кризиса «Манчестер Юнайтед».

У тен Хага было время на то, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину. В начале сезона ожидалось, что команда станет сильнее. Он провалился и потратил целое состояние.

Аморим не виноват ни в одной из проблем, с которыми сейчас сталкивается МЮ.

Крах МЮ организовал тен Хаг.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:59
Ну. Ну)) До ЭТХ никто не смог поднять клуб. Виновато руководство в большей степени. Аморим тоже упрям со своей игровой моделью. Мне кажется,если был бы ЭТХ, МЮ были на 4-5ом месте.
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 07:46
Кризис пришёл уже давно. Тут даже голландец не виноват.
112910415
112910415
сегодня в 05:39
МЮ при этих хозяевах тяжело болен много лет ...
youtomee
youtomee
сегодня в 02:03
"У тен Хага было время на то, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину."
Ну так то оно было и еще у 6-7 тренеров до тен Хага, но что-то тоже не вернули МЮ, где он был при Фергюсоне. Аморим так же не виноват в происходящем, как и каждый предыдущий тренер до него. До тен Хага был вроде Рангник, который тоже закончил сезон с каким-то там антирекордом. Сейчас Аморим попытается построить что-то свое, не получится, новый крах повесят на него)
резьба
резьба
сегодня в 00:21
Если смотреть на футболистов, которых требовал Тен Хаг - это 650 млн евро (судя по английской прессе - больше) и пустые Хойлунд с Онаной - лидером по вратарским ошибкам в АПЛ, Антони - отправлен в аренду и так далее.
Гвардиола в МС растратил 1 миллиард. Но он не смог опустить МС на дно.
Разве Глейзеры требовали этих футболистов? Нет. Тен Хаг.
Но Глейзеры требовали - поставить Тен Хага.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:59, ред.
Ну вот ещё один человек с поверхностными взглядами и суждениями, это как называть главной проблемой простуженного человека насморк, нет к сожалению, проблемы МЮ гораздо глубже, а Тен Хаг это лишь симптом этих проблем. Проблема это бизнесмены капиталисты руководители которым плевать на всё духовное и ментальное, они об этом и не в курсе вообще. А такие люди и нанимают на работу к себе соответствующий контингент и для них на первом месте умение мыслить категориями выгоды и заработка, а не чести, совести и уважения к людям, традициям и истории.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:49
А до 10Хаага все было отлично что-ли???
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:38
Все виноваты, а особенно руководство клуба .
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