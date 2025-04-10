Крис Саттон: «Кризис МЮ организовал Эрик тен Хаг, Рубен Аморим не виноват»

Бывший футболист «Челси» поделился мнением о причинах кризиса «Манчестер Юнайтед».

У тен Хага было время на то, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину. В начале сезона ожидалось, что команда станет сильнее. Он провалился и потратил целое состояние.

Аморим не виноват ни в одной из проблем, с которыми сейчас сталкивается МЮ .