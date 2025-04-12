Кроос раскритиковал «Реал» после поражения команды от «Арсенала»

Экс-полузащитник «Реала» раскритиковал игру команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:3).

После счёта 0:2 показалось, что это конец. По моему опыту, если «Реал» проигрывает, всегда есть момент, когда кажется, что можно забить гол. После каждого пропущенного мяча я скучал по такому менталитету. Было важно забить мяч, но складывалось впечатление, будто они говорили: «Пожалуйста, только не забивайте нам в четвёртый раз!»

В ответном матче команда обязана показать свой максимум. Болельщики будут там, на «Бернабеу». Мы должны атаковать без остановки.