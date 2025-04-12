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Кроос раскритиковал «Реал» после поражения команды от «Арсенала»

вчера, 14:38
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос раскритиковал игру команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:3).

После счёта 0:2 показалось, что это конец. По моему опыту, если «Реал» проигрывает, всегда есть момент, когда кажется, что можно забить гол. После каждого пропущенного мяча я скучал по такому менталитету. Было важно забить мяч, но складывалось впечатление, будто они говорили: «Пожалуйста, только не забивайте нам в четвёртый раз!»

В ответном матче команда обязана показать свой максимум. Болельщики будут там, на «Бернабеу». Мы должны атаковать без остановки.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:35
..."Мы" - какое обнадёживающие слово, прям прибодрил, но ......!
...Его слова ,да Джуду в уши...!!!
9ehyt6qtdjmp
9ehyt6qtdjmp
вчера в 16:33
Кросс знает рецепт на такие случаи
протон
протон
вчера в 15:57
Да, Кроос, возвращайся на одну игру, дозаявят.
Bryan
Bryan
вчера в 15:50
Бернабеу? Да мы видели магию Бернабеу в Класико))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:40, ред.
Кстати да, хорошее наблюдение, Реал как будто бы доигрывал матч с целью не размочить счёт а сохранить 0:3 хотя бы. Но только эта критика актуальна даже к матчам с Атлетико, но как говорится победителей не судят вот Тони и промолчал и подождал когда Реал сгорит по крупному за свой трусливый футбол
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:26
Да реал совсем не бегал в Лондоне.
hrnmz4xjvq9r
hrnmz4xjvq9r
вчера в 15:26
не хватает тренера команде, это очевидно, даже эти идиотские передачи пятками, совершенно ни к чему, распустились пацаны
Гость
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