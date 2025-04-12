Анчелотти: «В последние недели наблюдался спад у всей команды»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал причины снижения игровой формы Винисиуса Жуниора.
Что случилось с Винисиусом? Трудно сказать. В последние недели наблюдался спад у всей команды, а не только у отдельных игроков.
Мы слишком много пропускали в последних матчах... и это нужно исправить, потому что надежность в обороне очень, очень важна. Особенно когда нападающие не так хороши, как обычно.
А принцессу Винисиуса нужно не уговаривать и успокаивать, а заставлять пахать на поле. А они вместо этого новые контракты на улучшеных условиях с капризным бразильцем подписывают. Потерял папа Карло контроль над командой, не может поставить дисциплину, и это сразу отразилось на игре команды.
А принцессу Винисиуса нужно не уговаривать и успокаивать, а заставлять пахать на поле. А они вместо этого новые контракты на улучшеных условиях с капризным бразильцем подписывают. Потерял папа Карло контроль над командой, не может поставить дисциплину, и это сразу отразилось на игре команды.