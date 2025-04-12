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Анчелотти: «В последние недели наблюдался спад у всей команды»

вчера, 20:25

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал причины снижения игровой формы Винисиуса Жуниора.

Что случилось с Винисиусом? Трудно сказать. В последние недели наблюдался спад у всей команды, а не только у отдельных игроков.

Мы слишком много пропускали в последних матчах... и это нужно исправить, потому что надежность в обороне очень, очень важна. Особенно когда нападающие не так хороши, как обычно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:18
а тренерская работа присутствует ?
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:17
Черепахина уберите и пойдет дело
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:14
Всё чётко по полочкам 👍🏼🤝🏼
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:06
Чтобы была надёжность в обороне, нужно чтобы цент поля не был проходным двором. А Анчелотти вместо того, чтобы на проблемные позиции защитников попробовать игроков изикантеры, тем скмым дав шпнс молодым пацанам, затыкает дыры полузащитниками, тем самым ослабляя центральную линию. А осюда вытекает сразу две проблемы, во-первых появдяется дыра в опорной зоне, а во-вторых резко падает уровень качества всей средней линии полузащиты, от чего доставка мяча линии нападения всё чаще сводится к банальным забросам, в надежде на быстроногих форвардов. А папа Карло еще как-будто специально издеваясь заявлят, что Вальверде - лучший правый защитник в мире.

А принцессу Винисиуса нужно не уговаривать и успокаивать, а заставлять пахать на поле. А они вместо этого новые контракты на улучшеных условиях с капризным бразильцем подписывают. Потерял папа Карло контроль над командой, не может поставить дисциплину, и это сразу отразилось на игре команды.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:03
Карло этот спад заметили многие...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:57
Здорово, и диагноз поставил и решение предложил, теперь осталось в жизнь воплотить, но давай после Арсенала, а?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:53
Не убедительно звучит
ABir
ABir
вчера в 20:32
Странно, что главный тренер не в курсе о причинах спада у всей команды.
Гость
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