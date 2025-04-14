Щесны заявил, что будет уважать решение о выборе тер Штегена первым номером

Вратарь «Барселоны» Войцех Щесны высказался о возможном возвращении Марка-Андре тер Штегена на роль первого голкипера в команде.
Я здесь, чтобы заменить тер Штегена и помочь «Барсе». Если Флик решит положиться на тер Штегена, я буду это уважать. У нас прекрасные отношения.
и он капитан команды.
мы конечно, благодарны Щелсны. он наш талисман!))
и все шансы что Барса закончит сезон без поражений.
но все когда то имеет конец.
и он капитан команды.
мы конечно, благодарны Щелсны. он наш талисман!))
и все шансы что Барса закончит сезон без поражений.
но все когда то имеет конец.