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Щесны заявил, что будет уважать решение о выборе тер Штегена первым номером

вчера, 20:53

Вратарь «Барселоны» Войцех Щесны высказался о возможном возвращении Марка-Андре тер Штегена на роль первого голкипера в команде.

Я здесь, чтобы заменить тер Штегена и помочь «Барсе». Если Флик решит положиться на тер Штегена, я буду это уважать. У нас прекрасные отношения.

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Все комментарии
p2uesttf65b8
p2uesttf65b8
вчера в 22:44
Поляк устал, уже хочется на скамейку
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:29
Типа с достоинством и без истерик согласен быть вторым в Барселоне, а может поляк в целом готов получать зарплату без работы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:20
Такой игрок нужен Барселоне...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:08, ред.
немец на порядок сильней Войцеха))
и он капитан команды.
мы конечно, благодарны Щелсны. он наш талисман!))
и все шансы что Барса закончит сезон без поражений.
но все когда то имеет конец.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:55
Это выбор тренера. Он может быть не всегда правильным, Но это его выбор...
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