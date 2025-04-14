Щесны заявил, что будет уважать решение о выборе тер Штегена первым номером

Вратарь «Барселоны» высказался о возможном возвращении на роль первого голкипера в команде.

Я здесь, чтобы заменить тер Штегена и помочь «Барсе». Если Флик решит положиться на тер Штегена, я буду это уважать. У нас прекрасные отношения.