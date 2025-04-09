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Англия получила 5-е место в Лиге чемпионов на следующий сезон

сегодня, 00:29

Как минимум пять команд Английской Премьер-Лиги выступят в сезоне Лиги чемпионов 2025/26.

Англия получила дополнительное место после победы лондонского «Арсенала» над мадридским «Реалом» в первом матче 1/4 финала (3:0). АПЛ будет одной из двух лиг Европы, которая делегирует 5 клубов на следующий сезон ЛЧ. В данный момент пятую строчку занимает «Ньюкасл».

Таким образом, от страны потенциально могут выступить 7 клубов, если команды, которые финишируют за пределами первой пятёрки в чемпионате, выиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы. «Астон Вилла», которая сыграет в 1/4 ЛЧ с ПСЖ, занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, а принимающий участие в ЛЕ «Манчестер Юнайтед» идёт 13-м.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 12:48
Скоро будет ещё один английский чемпионат
Мax Paynе
Мax Paynе
сегодня в 10:42
Молодцы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:48
Астон Вилле не светит....
shur
shur
сегодня в 09:44
...рэспект, и поверьте все пять Клубов проявят себя максимально
хорошо, они по другому не умеют! Заслуженно!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 09:23
Это хорошая новость!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 09:22
Хорошая новость для МС. Справедливости ради, но в других чемпионатах 5-я команда это откровенно середняк, а МС или АВ будут хороши в ЛЧ.
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 08:25
Для одной страны не многовато ли?)
myst5
myst5
сегодня в 08:16
А я давно говорил что в целом АПЛ есть и другие чемпионаты особо и не нужны . Сейчас и в лиги чемпионов будет так же
efx78243jxyw
efx78243jxyw
сегодня в 07:00
7 команд от одной страны - это перебор.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:28
Самая богатая лига! Все закономерно!
112910415
112910415
сегодня в 05:26
тогда и Пепу повезёт !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:43
Вроде календарь МанСити лёгкий. Но команда разучилась побеждать. И травмы травмы травмы. Пока МС на 6 месте. Ньюкасл на ходу, плюс игра в запасе. Челси тоже старается))) да и Астон Вилла свое скажет
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:37
Мне больше нравился старый кубок чемпионов - он соответствовал названию
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
сегодня в 01:16
Чё, побег Холанда из МС отменяется?.. 🤭
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:52
Ну и отлично а то от Италии и Бундеслиги были по 5 команд в итоге обделались
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:52
В 7 команд конечно не верится, а вот 6 клубов АПЛ вполне возможно будут на следующий год в лч.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:50
Эх, у Гвардиолы всё таки шансы хорошие
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:48, ред.
У Гвардиолы появилась новая мотивация на оставшиеся игры сезона.
UncleZack
UncleZack
сегодня в 00:46
Самый идеальный расклад,без Шарлатана))
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