Англия получила 5-е место в Лиге чемпионов на следующий сезон

1744147781

сегодня, 00:29

Как минимум пять команд Английской Премьер-Лиги выступят в сезоне Лиги чемпионов 2025/26.

Англия получила дополнительное место после победы лондонского «Арсенала» над мадридским «Реалом» в первом матче 1/4 финала (3:0). АПЛ будет одной из двух лиг Европы, которая делегирует 5 клубов на следующий сезон ЛЧ . В данный момент пятую строчку занимает «Ньюкасл».