Англия получила 5-е место в Лиге чемпионов на следующий сезон

Как минимум пять команд Английской Премьер-Лиги выступят в сезоне Лиги чемпионов 2025/26.
Англия получила дополнительное место после победы лондонского «Арсенала» над мадридским «Реалом» в первом матче 1/4 финала (3:0). АПЛ будет одной из двух лиг Европы, которая делегирует 5 клубов на следующий сезон ЛЧ. В данный момент пятую строчку занимает «Ньюкасл».
Таким образом, от страны потенциально могут выступить 7 клубов, если команды, которые финишируют за пределами первой пятёрки в чемпионате, выиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы. «Астон Вилла», которая сыграет в 1/4 ЛЧ с ПСЖ, занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, а принимающий участие в ЛЕ «Манчестер Юнайтед» идёт 13-м.
хорошо, они по другому не умеют! Заслуженно!
хорошо, они по другому не умеют! Заслуженно!