«Барселона» пыталась обмануть Ла Лигу на 100 миллионов евро. Грозят санкции, придётся продать лидера

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сегодня, 19:24

Не умеют жить без приключений.

Каталонцам не зачли 100 млн евро прибыли

Финансовое состояние «Барселоны» огорчает. Правду в клубе стараются замалчивать. Распродажа активов ещё может аукнуться в будущем. Хотя в Барселоне собрали совет из экономистов и лучшие умы Каталонии составляли план спасения, Лапорта отверг рекомендации профессиональных экономистов, банкиров и футбольных менеджеров. Жоан заявил, что «Барселона» не будет менять старый подход. Много тратят и хотят тратить ещё больше. А чтобы вписаться в лимиты Ла Лиги, пришлось выдумывать обходные пути.

Лапорту поймали. Президент клуба продал воздух за 100 млн евро. Поскольку глава Ла Лиги Тебас переживает, что слабые менеджеры доведут чемпионат Испании до банкротства, то установил лимиты на расходы. Каждый клуб знает, сколько денег можно потратить на трансферы и зарплаты. Совпадает с практикой УЕФА о безубыточности. Лимит «Барселоны» снизили на 100 млн евро. Чтобы зарегистрировать игроков, Лапорта продал 475 VIP-мест на «Камп Ноу», хотя основной стадион «Барселоны» на реконструкции.

Арену пытались сдать в эксплуатацию досрочно. Каталонские журналисты пишут, что не успеют раньше лета 2026-го. Мечтали вернуться на родной стадион в апреле, но столкнулись с нехваткой рабочих. Как любой капитальный ремонт, стройка «Камп Ноу» связана с непредвиденными расходами. Денег нет – нет рабочих. Нет рук на стройке – сроки сдачи проекта часто сдвигаются. А если «Барселона» не играет на привычном стадионе, то по какому праву им засчитывать 100 миллионов евро доходов от мест для богатых гостей?

«Барселону» могут наказать за попытку обмана. Прошлый аудитор включил огромные деньги за продажу воздуха. В клубе прекрасно понимали, что «Камп Ноу» не откроют через неделю. Ход строительства контролировали. Неприятная ситуация. Лапорта снова выдумал для клуба проблемы. Оппозиционные группы внутри клуба требовали отставки Жоана. Новый скандал и проблемы станут ещё одним ударом по позициям президента клуба. Бунт в январе провалился, но к идее смены руководства обязательно вернутся.

Ставка на Ольмо может навредить команде

Лапорте крупно повезло, что Уильямс отказался перейти в «Барселону». Если бы выбросили прошлым летом Рафинью, то могли не получить прогресс нового капитана команды. А вот ставка на Ольмо может в итоге не порадовать Флика и фанатов. Дани сильный игрок. И ещё в день трансфера главное опасение было связано с физическим состоянием. Чемпион Европы слишком часто получает травмы. В Германии у него было 9 различных повреждений и болезней. А в составе «Барселоны» три паузы в игре. Сейчас Ольмо снова в лазарете.

После решения Ла Лиги «Барселона» вынуждена будет вывести из заявки Дани Ольмо и Пау Виктора, подписанного прошлым летом у «Жироны». Нет ста миллионов евро доходов – снижен лимит на сезон. Глупая ситуация, но сразу влияет на будущее. Джонатан Та из «Байера» злится, что каталонцы не предложили будущему свободному агенту контракт. Немец может оказаться в другом клубе. Также нервничают все, за кем «Барселона» приходила в последние месяцы. Без права на регистрацию новичков невозможно усиливаться и развиваться.

И не стоит забывать, в чьих руках находится клуб. Лапорту много раз в жизни пытались судить. Однажды едва не отправился в тюрьму. Вместо хитрого Жоана Лапорты отсидел его коллега, экс-президент «Барселоны» Росель. Сандро провел 643 дня в тюрьме. Но в делах о финансовых махинациях миллионеры с шикарными адвокатами чаще всего выходят сухими из воды. Росель потратил состояние, но отбился от обвинений. А бывшего босса «Барселоны» Бартомеу никто не посадил в тюрьму, поскольку Хосеп из очень влиятельной в городе семьи.

Прокуроры закрыли глаза на финансовый крах «Барселоны». Многие решения бывшего президента вызывали юридические вопросы. Всё ли было законно? Вряд ли, ведь все боссы «Барселоны» нового столетия с мутными биографиями. Нечто среднее между политиками и футбольными менеджерами. Лапорта держится за пост президента «Барселоны». Должность помогает ему выйти из-под удара прокуратуры по делам бизнеса. А бывший главный прокурор Испании заявил, что Жоан не попал в тюрьму, поскольку заложил Роселя.

Каталонцам нужны огромные деньги летом

Зимой Гвардиола придумал трансфер, который помог его родному клубу из Каталонии. У «Порту» подписали хавбека Нико Гонсалеса. Воспитанник «Барселоны» мог принести бывшему клубу много денег. Но «драконы» схитрили. Изначально должны были отдать 40 % от шестидесяти миллионов евро, полученных у «Манчестер Сити». Лапорта сглупил, продав 20 % таких прав за три миллиона евро, когда «Барселона» срочно нуждалась в деньгах. Каталонцы получат лишь 12 млн евро. А испанскому клубу нужны сотни миллионов.

Кредиторы составили график выплат. Будут периоды, где выйдут на пик. Тогда взвоют, ведь нельзя будет перекрыть старые обязательства быстро и без потери для первой команды. Флик понимает сложность ситуации. Настраиваются на сражение весной. «Барселона» не единственный фаворит в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Клубу важно заработать максимум денег, то есть приоритетом может стать успех в Европе. Флик запретил разговоры о требле. Сегодня сыграют ответный полуфинал Кубка Испании с «Атлетико» после ничьей 4:4.

А летом возможны продажи не только де Йонга с Араухо. Появились слухи об уходе Педри. Если «Барселона» на грани ещё больших финансовых проблем, то придется продавать лидеров. Всех сразу не отпустят. Держатся за Ямаля, считают новым символом клуба. И помнят историю Ансу Фати. Раньше за вингера предлагали 80 млн евро, а в 22 года контракт проблемного игрока стоит 5 миллионов. Желаем Ямалю стабильности и здоровья, но Гави и Педри понимают положение. Если «Барселоне» нужны будут деньги, кому-то придется уйти.

Учитывая яркий футбол и удачную ставку на Флика, никто из основных игроков «блаугранас» не хочет уезжать. Ветеран Левандовски, хотя ему скоро будут искать замену, планирует быть на пике формы и сражаться с Мбаппе за трофей Пичичи лучшему снайперу сезона в Ла Лиге. Роберт помогает команде. Но руководство клуба смущает его зарплата. Оклад ещё выше, чем у Килиана в «Реале». Президенты развели в «Барселоне» такой бардак, что новый удар под дых не стал сенсацией. Знали, что будут проблемы с регистрацией Ольмо.