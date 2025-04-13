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Онана пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:48
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)4 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна Андре Онана не включён в заявку на сегодняшний матч АПЛ против «Ньюкасла». Главный тренер «манкунианцев» Рубен Аморим хотел бы, чтобы он отключился от футбола после тяжёлой недели. Аморим сообщил Онане о своём решении после игры 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона» (2:2).

Ожидается, что камерунец вернётся в состав команды в четверг на ответный матч ЛЕ.

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Все комментарии
shur
shur ответ Mr_Tim (раскрыть)
вчера в 18:32
...лучше на лавке пускай народ развлекает,чем в
калитке дурачится! Итак группа (О) НаНа во всей красе...!!!
Mr_Tim
Mr_Tim
вчера в 16:24
Пусть Алтай до конца сезона в воротах стоит! Онана на лавку.
Bad Listener
Bad Listener ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 15:45
Ну есть мнение в профессиональных кругах что он первый удар должен был намертво фиксировать в руках и тогда бы не было добивания. Сложно сказать так ли это было бы просто, но выглядит эпизод так как будто бы это правда было возможно будь у него повыше класс
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:12
Второй гол был с близкой дистанции и сильный удар . И как он его должен был отбить? Кулаками??
galem72
galem72
вчера в 13:50
Наконец-то турка испытают в АПЛ. А черноту вообще нужно до конца сезона усадить на лавку.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 13:23
пусть готовится к матчу ЛЕ.
в АПЛ хуже не будет, достаточно не вылететь.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:19
Прям выход для мю
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:11
долгожданный дебют Алтая в АПЛ ))
удачи ему и команде в сегодняшнем матче. Ньюкасл хорош. и нацелен на ЛЧ.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 12:56
Хорошая новость для МЮ - теперь есть шанс не пропускать 2 и более.
sihafazatron
sihafazatron ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:54
Без него скучно))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:50
Ну Онана 2 из 2 привёз от Лиона, может ему и вправду стоит отдохнуть
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