Онана пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 12:48

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна не включён в заявку на сегодняшний матч АПЛ против «Ньюкасла». Главный тренер «манкунианцев» Рубен Аморим хотел бы, чтобы он отключился от футбола после тяжёлой недели. Аморим сообщил Онане о своём решении после игры 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона» (2:2).