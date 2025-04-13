Онана пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна Андре Онана не включён в заявку на сегодняшний матч АПЛ против «Ньюкасла». Главный тренер «манкунианцев» Рубен Аморим хотел бы, чтобы он отключился от футбола после тяжёлой недели. Аморим сообщил Онане о своём решении после игры 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона» (2:2).
Ожидается, что камерунец вернётся в состав команды в четверг на ответный матч ЛЕ.
калитке дурачится! Итак группа (О) НаНа во всей красе...!!!
https://youtu.be/B67eQmp8LRI?si=PrhMqSdQCqgzkBG2
калитке дурачится! Итак группа (О) НаНа во всей красе...!!!
в АПЛ хуже не будет, достаточно не вылететь.
в АПЛ хуже не будет, достаточно не вылететь.
удачи ему и команде в сегодняшнем матче. Ньюкасл хорош. и нацелен на ЛЧ.
удачи ему и команде в сегодняшнем матче. Ньюкасл хорош. и нацелен на ЛЧ.