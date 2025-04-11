Президент КОНМЕБОЛ предложил провести чемпионат мира-2030 с 64 командами

Президент Южноамериканской конфедерации футбола ( КОНМЕБОЛ ) Алехандро Домингес выступил с предложением, чтобы на чемпионате мира 2030 года выступили 64 команды.

Турнир пройдёт ровно через сто лет после первого в истории ЧМ .

Мы убеждены, что празднование столетия будет уникальным, потому что 100 лет случается только один раз. И именно поэтому мы предлагаем, в единственный раз, провести этот юбилей с 64 командами на трёх континентах одновременно. Чтобы все страны имели возможность прожить глобальный опыт и чтобы никто на этой планете не остался в стороне от этого празднования, которое, хотя и проводится везде, является нашим праздником.