Президент КОНМЕБОЛ предложил провести чемпионат мира-2030 с 64 командами

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес выступил с предложением, чтобы на чемпионате мира 2030 года выступили 64 команды.
Турнир пройдёт ровно через сто лет после первого в истории ЧМ.
Мы убеждены, что празднование столетия будет уникальным, потому что 100 лет случается только один раз. И именно поэтому мы предлагаем, в единственный раз, провести этот юбилей с 64 командами на трёх континентах одновременно. Чтобы все страны имели возможность прожить глобальный опыт и чтобы никто на этой планете не остался в стороне от этого празднования, которое, хотя и проводится везде, является нашим праздником.
ФИФА думает о деньгах. конечно. а кто о них не думает?))
нормальный естественный путь это эволюция. слабые отсеются на этапе отбора!!!
футбольные власти должны придумывать и мыслить творчески.
а не раздувать чемпионат мира или европы на ровном месте.
понятно, что дополнительные места получать африка и азия.
а южноамериканский марафон просто превратится в фарс.
ФИФА думает о деньгах. конечно. а кто о них не думает?))
нормальный естественный путь это эволюция. слабые отсеются на этапе отбора!!!
футбольные власти должны придумывать и мыслить творчески.
а не раздувать чемпионат мира или европы на ровном месте.
понятно, что дополнительные места получать африка и азия.
а южноамериканский марафон просто превратится в фарс.
есть много хороших чисел и побольше !
есть много хороших чисел и побольше !
Зачем 64 команды? Домингес походу шахматист?))
Зачем 64 команды? Домингес походу шахматист?))