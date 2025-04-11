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Президент КОНМЕБОЛ предложил провести чемпионат мира-2030 с 64 командами

вчера, 08:24

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес выступил с предложением, чтобы на чемпионате мира 2030 года выступили 64 команды.

Турнир пройдёт ровно через сто лет после первого в истории ЧМ.

Мы убеждены, что празднование столетия будет уникальным, потому что 100 лет случается только один раз. И именно поэтому мы предлагаем, в единственный раз, провести этот юбилей с 64 командами на трёх континентах одновременно. Чтобы все страны имели возможность прожить глобальный опыт и чтобы никто на этой планете не остался в стороне от этого празднования, которое, хотя и проводится везде, является нашим праздником.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:13
Кстати на 1 ЧМ в 1930 были приглашены все страны — члены ФИФА, однако в Уругвай приехали всего 12 сборных + хозяйка турнира ( всего 13 ). Почему бы следуя этой логике не пригласить в честь столетия всех членов ФИФА . Ну а там кто доберётся - тот и участник - "в тесноте, да не в обиде"...)))
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 12:28
Можно и без отбора. Кому он нужен.. 😄
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:23
даже 48 команд это перебор. да любое увеличение числа означает ухудшение качества зрелище.
ФИФА думает о деньгах. конечно. а кто о них не думает?))
нормальный естественный путь это эволюция. слабые отсеются на этапе отбора!!!
футбольные власти должны придумывать и мыслить творчески.
а не раздувать чемпионат мира или европы на ровном месте.
понятно, что дополнительные места получать африка и азия.
а южноамериканский марафон просто превратится в фарс.
112910415
112910415
вчера в 12:09
плохо продуманная идея !
есть много хороших чисел и побольше !
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:52
Да ты , чего , Алехандро -, такая дата - 100 команд , на всех континентах ( включая Антарктиду) и круглый год...)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:37
Рановато он выходные отмечать начал. 🤔
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:18
Его дело ляпнуть, а там пусть другие думают...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:08, ред.
256 давайте, чтобы Фареры точно попали, куда же без них. Вообще в мире 211 футбольных сборных и 252 страны, так что заставим играть всех, парочку государств развалим чтобы добить нужное количество, это мы умеем, да и вон у Великобритании аш 4 сборных (кстати почему?). Нормально будет, но и отборы проведём, просто из всех групп на ЧМ выйдут все. Надо стричь капусту быстрее важным дядям, кто мы такие чтобы требовать от них зрелища и бережного отношения к футболистам. Зато все болельщики со всего мира приедут в одну страну и тогда возможно планета сместится с орбиты и мы упадём на Солнце и сгорим в его пламени, это было бы символичным и красивым концом всего этого безумия.
cn7k38pbbr8s
cn7k38pbbr8s
вчера в 09:04
Увеличение числа участников до 64 команд — амбициозная, но труднореализуемая идея. Логистические, финансовые и качественные аспекты вызывают сомнения, а сама концепция кажется скорее популистской, чем практической.
adekvat
adekvat
вчера в 09:03
Почему 64? Сто лет, сто команд надо.
k5ekkavz2cxc
k5ekkavz2cxc
вчера в 08:57
Не обращаем внимание на популистские призывы
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:46
Маразм крепчает....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 08:27, ред.
Это будет самый настоящий цирк с Цветного бульвара, только в худшем исполнении. Даже при настоящем количестве команд уровень очень разный...
Зачем 64 команды? Домингес походу шахматист?))
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