Сафонов включён в заявку ПСЖ на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

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вчера, 12:29

ПСЖ опубликовал заявку, которую выбрал главный тренер парижан Луис Энрике, для участия в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы».

1 —

2 —

3 —

7 —

8 —

9 —

10 —

14 —

17 —

19 — Ли Кан-Ин

21 —

24 —

25 -

29 -

33 -

35 -

39 —

49 —

51 —

80 —

87 —

Данная игра состоится сегодня в Париже. Начало в 22:00 по московскому времени.