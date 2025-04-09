Сафонов включён в заявку ПСЖ на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ опубликовал заявку, которую выбрал главный тренер парижан Луис Энрике, для участия в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы».
1 — Джанлуиджи Доннарумма
2 — Ашраф Хакими
3 — Преснель Кимпембе
7 — Хвича Кварацхелия
8 — Фабиан Руис
9 — Гонсалу Рамуш
10 — Усман Дембеле
14 — Дезире Дуэ
17 — Витинья
19 — Ли Кан-Ин
21 — Люка Эрнандес
24 — Сенни Маюлу
25 - Нуну Мендеш
29 - Брэдли Баркола
33 - Уоррен Заир-Эмери
35 - Лукас Беральдо
39 — Матвей Сафонов
49 — Ибраим Мбайе
51 — Уилльям Пачо
80 — Арнау Тенас
87 — Жоау Невеш
Данная игра состоится сегодня в Париже. Начало в 22:00 по московскому времени.
Напомним, в прошедшие выходные ПСЖ оформил очередное чемпионство в Лиге 1.