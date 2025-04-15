Перед матчем Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и ПСЖ включили гимн ЛЕ

Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и ПСЖ по ошибке включили гимн Лиги Европы.
Участники встречи заметили это, кто-то был озадачен, а у кого-то это вызвало улыбку.
|Астон Вилла3 : 2Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и ПСЖ по ошибке включили гимн Лиги Европы.
Участники встречи заметили это, кто-то был озадачен, а у кого-то это вызвало улыбку.
Зенит подал жалобу в КДК на Астон Виллу за ошибочное включение не того гимна. Семак был в ярости и не скрывал эмоций
Зенит подал жалобу в КДК на Астон Виллу за ошибочное включение не того гимна. Семак был в ярости и не скрывал эмоций