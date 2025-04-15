Перед матчем Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и ПСЖ включили гимн ЛЕ

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вчера, 22:39

Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и ПСЖ по ошибке включили гимн Лиги Европы.

Участники встречи заметили это, кто-то был озадачен, а у кого-то это вызвало улыбку.