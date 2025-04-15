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Перед матчем Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и ПСЖ включили гимн ЛЕ

вчера, 22:39
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)3 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и ПСЖ по ошибке включили гимн Лиги Европы.

Участники встречи заметили это, кто-то был озадачен, а у кого-то это вызвало улыбку.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 05:29
Жирно)
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:30
А теперь к важным новостям:
Зенит подал жалобу в КДК на Астон Виллу за ошибочное включение не того гимна. Семак был в ярости и не скрывал эмоций
резьба
резьба
сегодня в 00:09
Тролли, везде тролли.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:49
Решили так тренеришку подбодрить любимой музыкой)))
Гость
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