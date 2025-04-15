Беллингем: «Абсолютно нормально, что на поле случаются напряжённые эпизоды»

Полузащитник «Реала» перед ответным матчем с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра — 0:3) дал комментарий на тему споров между футболистами.

Это футбол. Абсолютно нормально, что на поле случаются напряжённые эпизоды – эмоции на пределе. У нас совершенно другие отношения. Нам нужно быть откровенными и честными друг с другом.