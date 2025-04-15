Беллингем: «Абсолютно нормально, что на поле случаются напряжённые эпизоды»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем перед ответным матчем с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра — 0:3) дал комментарий на тему споров между футболистами.
Это футбол. Абсолютно нормально, что на поле случаются напряжённые эпизоды – эмоции на пределе. У нас совершенно другие отношения. Нам нужно быть откровенными и честными друг с другом.
СМИ придают этому больше внимания, чем мы. Что касается психологической устойчивости, то думаю, что невозможно выйти на такой матч, если ты не готов на 100%. Мы готовы, воодушевлены и с нетерпением ждем этого момента.
хорошо, что драку разнимать подошли истинные французы - Мбаппе и Камавинга.
вот они какие эмоции подогрел Анчелотти с приподнятыми бровями.
и даже голос приподнял на всех.
Арсенал, держись.
если они так на тренировках, что еще будет в матче?
хорошо, что драку разнимать подошли истинные французы - Мбаппе и Камавинга.
вот они какие эмоции подогрел Анчелотти с приподнятыми бровями.
и даже голос приподнял на всех.
Арсенал, держись.
если они так на тренировках, что еще будет в матче?
рта в Испанской ЛаЛиге, типа "Кабы,что не вышло, кабы не услышали о чём это мы...!" - противно и мерзко смотрится,как старухи на лавке!!!
рта в Испанской ЛаЛиге, типа "Кабы,что не вышло, кабы не услышали о чём это мы...!" - противно и мерзко смотрится,как старухи на лавке!!!