Игроки «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом»

1744737391

вчера, 20:16

Футболисты «Химок» могут бойкотировать гостевую игру с «Зенитом» в РПЛ .

Это вызвано увольнением главного тренера и долгами по зарплате. Руководство клуба пообещало расплатиться с игроками до 30 апреля, но футболисты уже сейчас решили устроить бойкот матча.

Поединок «Зенита» и «Химок» запланирован на 20 апреля.