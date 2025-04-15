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Игроки «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом»

вчера, 20:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимки20.04.2025 в 16:30 Не начался

Футболисты «Химок» могут бойкотировать гостевую игру с «Зенитом» в РПЛ.

Это вызвано увольнением главного тренера Франка Артиги и долгами по зарплате. Руководство клуба пообещало расплатиться с игроками до 30 апреля, но футболисты уже сейчас решили устроить бойкот матча.

Поединок «Зенита» и «Химок» запланирован на 20 апреля.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:40
сыграют, не будет никакого бойкота
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:40, ред.
Поартачатся, но под обещания погасить долги матч проведут. Часть долгов им до игры погасят.
Deemon37
Deemon37
вчера в 22:32
Как вовремя
311
311
вчера в 22:23
Опять Глушаков воду мутит
ABir
ABir
вчера в 21:57
Получат технарь и окажут медвежью услугу Зениту.
Варвар7
Варвар7 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:48
В случаи бойкота несомненно Химки получат положенный им по регламенту " технарь" 3 - 0 , но от этого скандал внутри клуба , да и вокруг его вряд ли утихнет , а может наоборот разгореться с новой силой и возможно в этом случаи к подмосковной команде могут быть применены жёсткие санкции вплоть до снятия с чемпионата .А это как говорится "совсем другая история" .
Хотя со своей стороны желал бы ,что бы этот скандал поскорее разрешился и утих , и уж лучше обсуждать футбольные баталии , чем околофутбольные дрязги.
protest58us
protest58us ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:38
Уже обращали ) он не только Химкам должен)
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:37
Меня опять терзают смутные сомнения)))
Futurista
Futurista
вчера в 21:34, ред.
Какой нужный и своевременный бойкот)...

Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:33
Одним движением гусиного пера можно здесь порешать разом все проблемы.
Причем предложение как никогда серьёзное.
Нефте-газовый гигант в лице Газпрома или дочерней Газпромнефть берут под свою опеку "Химки", естественно назначая новое руководство подмосковных страдальцев...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:30
А зачем нам Зенит (газпром)?.
jdmtpzg7j6ph
jdmtpzg7j6ph
вчера в 21:30
С командой надо решать, творят там что хотят
Сп62
Сп62
вчера в 21:22
Этот бойкот может стать поводом для расформирования команды. Получат футболисты свою зарплату, а дальше надо будет искать работу. Выходит, что бойкот выльется в провокацию.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:20
Неприятная ситуация для РПЛ... надеюсь до бойкота не дойдёт...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:58
Зачем Администрации Московской области нужен Футбольный клуб Химки? Неужели у чиновников не хватает мозгов найти нормального платёжеспособного инвестора? Почему свет клином сошёлся на каком-то Садыгове? Или что, хорошо заносит? А ведь подряды на особых условиях получает регулярно... Пора правоохранительным органам обратить внимание на этого человека.
lotsman
lotsman ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:53
Да ничего интересного - Зениту засчитают победу 3 - 0. Вот и весь сюжет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:51
Чемпионат перестаёт быть томным - закручивается интересный сюжет...)))
drug01
drug01
вчера в 20:42
Зениту в этом сезоне просто везет???
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:40
Alex-67, я тоже так считаю.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:39, ред.
Ещё и премиальные...
🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:34
Ну и зачем нужен такой клуб РПЛ?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:27, ред.
Тогда Газпром сам выплатит все их зарплаты, в целом понятно.
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