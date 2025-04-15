Игроки «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом»

Футболисты «Химок» могут бойкотировать гостевую игру с «Зенитом» в РПЛ.
Это вызвано увольнением главного тренера Франка Артиги и долгами по зарплате. Руководство клуба пообещало расплатиться с игроками до 30 апреля, но футболисты уже сейчас решили устроить бойкот матча.
Поединок «Зенита» и «Химок» запланирован на 20 апреля.
Хотя со своей стороны желал бы ,что бы этот скандал поскорее разрешился и утих , и уж лучше обсуждать футбольные баталии , чем околофутбольные дрязги.
Хотя со своей стороны желал бы ,что бы этот скандал поскорее разрешился и утих , и уж лучше обсуждать футбольные баталии , чем околофутбольные дрязги.
https://youtu.be/lnCYL8TXoFo?feature=shared
Причем предложение как никогда серьёзное.
Нефте-газовый гигант в лице Газпрома или дочерней Газпромнефть берут под свою опеку "Химки", естественно назначая новое руководство подмосковных страдальцев...
Причем предложение как никогда серьёзное.
Нефте-газовый гигант в лице Газпрома или дочерней Газпромнефть берут под свою опеку "Химки", естественно назначая новое руководство подмосковных страдальцев...
🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣
🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣