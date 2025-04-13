Месси встретил тёзку и кумира родителей. Футболистов часто называют в честь знаменитостей

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У Лионеля имя известного певца.

Месси встретил Лайонела Ричи

Имя Лионель звучит как испанское. Можно подумать, что аргентинцу выбрали его благодаря родственнику. Или другу семьи. Часто людей называют в честь дедушек и бабушек. Нередко женщины выбирают имя парня, который нравился в школе. Следовательно, нравилось имя. А ещё одна популярная категория имен – в честь знаменитостей. Лионель Месси встретил Лайонеля Ричи, американского певца, невероятно популярного в 80-х. Месси повезло, что мама была фанаткой именно Ричи, а не Майкла Джексона.

Ричи был на Олимпе эстрадной славы вместе с Принсом и Джексоном. Мама Месси – сеньора Силия Мария, обожала все хиты темнокожего певца. Интересно, а Лионеля Скалони тоже назвали в честь Ричи? А вот здесь не факт, в конце 70-х американец не начал сольную карьеру. Вряд ли мама тренера сборной Аргентины была большой фанаткой первых работ молодого Лайонела. Но имя необычное, хотя известное в США , где сейчас забивает голы Месси. И у Роналду всё просто. Стал Рональдом из-за Рейгана.

Бывший актер оказался президентом США , а папа Криштиану решил назвать сына в честь известного политика. Такая привычка выдает в родителях Роналду простых работяг. «Синие воротнички» чаще называют детей броскими именами. Поэтому в Бразилии столько Роналдо. Там тоже фанаты Рейгана. А «Зубастик», великий бразильский форвард, не назван в честь политика. Мама выбрала такое имя, поскольку акушера, принимавшего роды мальчика, звали Роналдо Валенте. Тоже популярный выбор.

Немало девочек, особенно при сложных родах, названы в честь акушерок. Врачи помогают человеку появиться на свет и, если у доктора красивое имя, оно переходит к малышу. Но не у всех легенд футбола есть возможность встретить кумиров родителей, как получилось у Месси с Лайонелом Ричи. Великий бразильский игрок Сократес физически не смог бы поговорить с человеком, в честь которого назван. Вырос в семье фанатов древних философов. Одного из братьев будущего футболиста Сократеса звали Софоклус.

Роналду и Месси никто не запрещал играть в футбол. Наоборот, родители радовались их успехам и всячески поддерживали. А Сократеса выгоняли с поля. Отец отправил его учиться на врача. У легенды «Коринтианса» и сборной Бразилии был диплом врача, стал педиатром в серьезном университете. После завершения карьеры Сократес поддержал родителей и стал доктором философии. Жаль, что атакующий полузащитник страдал по схеме «горе от ума». Сократес спился, понимая всё несовершенство мира вокруг.

Есть полные тезки знаменитостей

Иногда родители называют своих детей так, чтобы стали тезками знаменитостей. Сомнительная практика. Вряд ли кто-то рад жить Александром Пушкиным. Зато есть Майкл Джексон. Его чаще называют Майк, но имя получил в честь короля поп-музыки. А в «Арсенале» и «Ливерпуле» играл вингер Джимми Картер, названный в честь бывшего президента США . Наперед сочувствуем человеку, которого нарекут Дональдом. Впрочем, «Монако» и Головина сейчас тренирует Адольф Хюттер, чего только не бывает.

В 90-х годах в США играл полузащитник Ленин Стинкемп. В Эквадоре был футболист Ленин Поросо. В Южной Америке играли Сталины. Хавбек Сталин Ривас выступал за сборную Венесуэлы, а у Сталина Мотты несколько матчей за сборную Колумбии. Также благодаря участию в ЧМ -2018 запомнили Ельцина Техеду. Удивительно, что семья из Коста-Рики решила назвать сына в честь первого президент РФ . Родители не сильно вникали в биографию и не изучали поведение. Причем взяли ведь не имя, а фамилию.

В Коста-Рике когда-то играл Карлос Сантана. Назван в честь великого мексиканского и американского гитариста. А в обороне британских клубов бегал Робби Уильямс. Защитника назвали в честь певца. Самый популярный выбор. Оригинальнее поступили родители бразильского футболиста Джорджа Лукаса. Бывший игрок «Гремио» и «Сельты» назван в честь режиссера и создателя «Звёздных войн». За кризисный «Марсель» бегает левый защитник Квентин Мерлен, известный на родине как Кентен.

Квентин – необычное имя. Тяжело представить французскую семью в 2002-м, которая не знала Квентина Тарантино. Его фильмы были хитами во Франции. Кентен Мерлен – тезка режиссера кровавых психологических триллеров. Играет за французскую молодежку. Быть может, даже дорастет до первой сборной Франции в итоге. Также очень популярные в Южной Америке имена — фамилии американских политиков. Вашингтон Табарес, великий уругвайский тренер, назван в честь первого президента США .

В Бразилии находим Никсона, которому не грозит импичмент. А нападающим с именем Кеннеди не грозит встретить свою Монро. Есть Линкольны. Есть Джефферсон Фарфан, бывший нападающий «Локомотива». Вряд ли перуанца назвали в честь местного Джефферсона. Скорее вспомнили Томаса, бывшего президента США . Не самый удачный выбор имени с учетом, что у Джефферсона были рабы, а Фарфан – темнокожий форвард. А у бразильского хавбека не такое противоречивое имя – Махатма Ганди.

Многие помнят голкипера «Интера» и сборной Бразилии Жулио Сезара. То есть Юлия Цезаря. На краю обороны бегал Джон Леннон. Вечный футболист Данте – бывший игрок «Баварии», который в 41 год продолжает выступать за «Ниццу», назван в честь Данте Алигьери, итальянского поэта эпохи Возрождения. А вот Марко Аурелио, названный в честь Марка Аврелия, бывшего римского императора, после жизни в Турции стал Мехмедом и наигрался за сборную Турции, не только в полузащите «Фенербахче».

Бывший хавбек «Спартака» Моцарт назван в честь великого композитора. Был также хавбек Элвис, который не смог закрепиться в «Бенфике». Также нашли Марлона Брандао, названного в честь актера Марлона Брандо. А легендарный бразильский форвард Леонидас, один из популяризаторов удара в падении через себя, назван в честь Леонида, царя Спарты. Именно он в центре битвы трехсот спартанцев. Бразильцы любят историю, а в Европе проще найти спортсменов, названных в честь других футболистов.