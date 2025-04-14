Моуриньо показал, как в снегопад отправляется с командой на самолёт

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вчера, 21:59

Главный тренер «Фенербахче» на своей странице в социальной сети опубликовал видео, как он вместе с командой отправляется на посадку в самолёт после выездной победы над «Сивасспором» в чемпионате Турции (3:1). Всё это происходит в условиях сильного снегопада.

В ролике португалец улыбается и смеётся, видя, как его игроки совсем не довольны погодой и пытаются укрыться от снега. Кто-то из футболистов был в капюшоне, а сам Моуриньо, а также ещё несколько человек не стали покрывать голову.