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Моуриньо показал, как в снегопад отправляется с командой на самолёт

вчера, 21:59
СивасспорЛоготип футбольный клуб Сивасспор1 : 3Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо на своей странице в социальной сети опубликовал видео, как он вместе с командой отправляется на посадку в самолёт после выездной победы над «Сивасспором» в чемпионате Турции (3:1). Всё это происходит в условиях сильного снегопада.

В ролике португалец улыбается и смеётся, видя, как его игроки совсем не довольны погодой и пытаются укрыться от снега. Кто-то из футболистов был в капюшоне, а сам Моуриньо, а также ещё несколько человек не стали покрывать голову.

Моуриньо показал, как в снегопад отправляется с командой на самолёт

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:29
этот человек остро нуждается в эмоциях ...
он прямо светится !
mv728n2yjtpr
mv728n2yjtpr
сегодня в 04:24
Много Жозе в последнее время,решил очередной раз о себе напомнить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:51
Он и сам не слишком часто видел снег...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:23
Главное чтобы за нос никого не схватил в самолете)))
Bad Listener
Bad Listener ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:07
Вот чего они расстраиваются, как же футболисты без лимонов, без лимонов евро)
протон
протон
вчера в 22:07
Судя по лицу Мавр счастлив, ему еще неустойку бы получить и свалить))
Bad Listener
Bad Listener ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:06
У нас в Москве тоже взяло и насыпало сугробов после жары, вот было удивление конечно.
протон
протон ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:06
Бывает но редко, уничтожен урожай плодовых и многих культур. Лимонов не видать)
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:02
Неординарные природные явления (снег в Турции в апреле) вызывают воодушевление у "Особенного")))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:00
Не знал что в Турции вообще снег бывает, радоваться надо, он наверняка там не частый гость.
Гость
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