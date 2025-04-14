Логотип американского рэпера появится на футболках «Барсы» в Эль Класико

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вчера, 18:12

По информации источника, «Барселона» заключила контракт с американским рэпером Трэвисом Скоттом.

Логотип музыканта будет изображён на футболках команды в матче с мадридским «Реалом» 11 мая. Среди других вариантов, которые предлагал спонсор каталонского клуба Spotify, были британец Эд Ширан и Тейлор Свифт.

Скотт станет шестым артистом, который будет представлен «сине-гранатовыми» по случаю Эль Класико. С 2022 года на футболках «Барсы» также отмечались Дрейк, Розалия, The Rolling Stones, Кароль Джи и Coldplay.