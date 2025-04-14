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Логотип американского рэпера появится на футболках «Барсы» в Эль Класико

вчера, 18:12
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал11.05.2025 в 17:15 Не начался

По информации источника, «Барселона» заключила контракт с американским рэпером Трэвисом Скоттом.

Логотип музыканта будет изображён на футболках команды в матче с мадридским «Реалом» 11 мая. Среди других вариантов, которые предлагал спонсор каталонского клуба Spotify, были британец Эд Ширан и Тейлор Свифт.

Скотт станет шестым артистом, который будет представлен «сине-гранатовыми» по случаю Эль Класико. С 2022 года на футболках «Барсы» также отмечались Дрейк, Розалия, The Rolling Stones, Кароль Джи и Coldplay.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 19:44
Хорошо хоть с Brazzers не заключили спонсорский контракт. А то представляю с каким непотребством пришлось бы выходить на поле игрокам...
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:28
Форма Барселоны на следующий сезон
Futurista
Futurista
вчера в 18:18
Надо было Тейлор выбирать)...для отвлечения внимания соперника...
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