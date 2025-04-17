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Суперкомпьютер Opta назвал команду, которая выиграет Лигу чемпионов

вчера, 09:29

Суперкомпьютер Opta оценил шансы оставшихся четырёх команд на победу в Лиге чемпионов. Вероятность того, что «Барселона» выиграет главный европейский клубный трофей, составляет 21,8 %. Шансы ПСЖ на победу в Лиге чемпионов — 24 %. Вероятность того, что «Интер» выиграет ЛЧ, Opta оценивает в 25,5 %. А главным фаворитом считается «Арсенал» — 28,7 %.

Напомним, в полуфинальных матчах Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с ПСЖ, а «Барселона» встретится с «Интером».

Ранее УЕФА объявил кандидатов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Agamaga______05 (раскрыть)
сегодня в 01:42
всё таки вроде с одним, да и в дополнительное время
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 01:15
С двумя! В момент передачи мяча от Марсело Роналду был в офсайде.
амурец
амурец ответ Agamaga______05 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Вообще то с одним, ну это ведь было в дополнительное время
RM_35
RM_35
вчера в 22:02
ну если учесть последнюю тенденцию: если не Реал, то тот кто его проходит!!
а так финал бы хотелось: псж - интер!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:05
Пасиб, с удовольствием отвечу
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:04
Жаль, у меня возникли ещё вопросы, но тогда в другой раз, хорошего вечера и отдыха тогда, рад был честному открытому общению
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:01
Ахаха, поржал с постскриптума))) и то правда
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:00
Ну, я и сам это только что сформулировал. Думаеца, по сути вежливые завуалированные полушутливые либо прямые хамские критические стрелы - это все проявления доминантности, жажды жизни, развития. А я, хоть и не позиционирую себя как трудоголик, сегодня просто очень вымотался))) и даже претворяться вменяемым спорщиком сил нет
резьба
резьба ответ AKH (раскрыть)
вчера в 20:09
Просто футбол меняется. Если бы сейчас в сборной Италии играл Роберто Баджо или Дель Пьеро, они бы страховали весь матч вратаря на ленточке ворот. По сравнению с Евро в Германии любой унылый матч ЛЧ будет красочным и ярким.
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Сочувствую, наверное даже надеюсь что понимаю и благодарю за искренность, я это правда очень ценю, хотя последнюю фразу я не понял, буду признателен если вы мне поясните что имеете ввиду под словами "публично преувеличивать собственную жажду жизни". На счёт игнора - для меня это крайняя мера когда с человеком совсем невозможно разговаривать, когда он ищет в споре не истину а самоутверждение. В вас я таких стремлений не заметил. Мне показалось что вы как раз не предубеждены и открыты для новых точек зрения.

З.Ы. Ещё я подумал что если я всех без разбору буду отправлять в игнор то никого не останется, с кем же тогда общаться))))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:54
Я и сам в душе не менее нетоксичен, чем вы, но приходится выживать, вымещать огорчения, задевать, пытаться доминировать. В общем, публично всячески преувеличивать собственную жажду жизни )
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:50
Так во многом ваши претензии справедливы
Agamaga______05
Agamaga______05
вчера в 19:45
Предсказания не дело суперкомпьютера. Тут нужен разум, аналитика, понять ход событий последних матчей, учесть такие факты, что некоторые клубы позволили себе разгильдяйство на поле, оглядываясь на первый матч.

Полуфиналы нас ждут захватывающие! Легко точно никому не будет. Любой из четырёх может выиграть ЛЧ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 19:44
))))
днем Хавьер вице-президент Интера
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 19:38
Реал как Баварию проходил в полуфинале с двумя голами из офсайда?
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 19:32, ред.
Не корректность в том что вы пытаетесь меня исправить, для меня попытки исправить других людей это эмоциональное насилие, они могут быть тысячу раз не правы, но кто я такой чтобы их исправлять, я могу только своё отношение поменять, другие люди это стихия, я же не ору и не пишу погоде чтобы вышло солнце когда идёт дождь, это как минимум бесполезно, любые попытки на людей повлиять рождают обиду агрессию и конфликт. Я ещё раз повторяю мой язык язык чувств и эмоций, я преувеличиваю, мои речи иносказательны, вам это не нравится вы пытаетесь меня насильно исправить, я не собираюсь плясать под вашу дудку, меня всё устраивает в моей жизни и в том как я пишу. Вы спросили что тут вашего и моего? Ваш язык и мировоззрения в том что пишете вы, а мой язык и моё мировоззрение в том что пишу я, они не перекликаются и вступают в конфликт, хотя ваш язык мне понятен, я с ним согласен, но я не согласен с идеей что я должен свои высказывания под него подгонять и искусственно тем самым себя ограничивать.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Max Panteleev (раскрыть)
вчера в 19:25
Уасся, точна супер кампьютыр опта, мамой клянусь, жи есть. Брать будешь?
SonicStar
SonicStar ответ happy 50 (раскрыть)
вчера в 19:17
Дзанетти, видимо, тренирует Интер по ночам только, потому что в обычное время тренером Интера является Симоне Индзаги
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:14
Никак нет, это прямое и четкое значение слов, которые Вы по свободному чувству свободно и публично используете, предоставив сознательно доступ к функции ответа на ваш текст. Есть статистика - 10-1 было 20-1 не было. Есть значение аутсайдер - тот кто плетется в хвосте, а тот кто в верхней половине - это середняк, а если учесть что это вицечемпион европы, то даже крепкий середняк. Что тут моего? Ни-че-го. И даже если б боруссия победила 5-1 - то она бы всего лишь выровняла счет по результатам дуэли, то есть САМА еле ноги унесла,спаслась, но не гарантировала бы себе победу в серии пенальти. Не нравится, что я с вами дискутирую - добавьте меня в игнор. Не понимаю, в чем проявил некорретность и где дал вам повод манипулировать общественным мнением, изображая невинную жерву нехорошего агрессора-спорщика. Новы ловко и убедительно, с моральным выигрышем для себя провернули этот риторический трюк. Но благодарю за выражение уважения, поверьте, оно взаимно.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:01
На энфилде проиграли так как в принципе в том сезоне играли чутка хуже ливера. Прост на ноукамп у ливера ниче не залетело, а на энфилде - у барсы. Вцелом счет 4-3 отражал игру, и никто б из тренеров не пожертвовал результатом ради красоты футбола. С ромой тоже все справедливо, тк посчитайте, СКОЛЬКО рома перед этим била на ноу камп в створ. Мне кажется, барса не столько не хочет играть прагматично, сколько не может. Игроки традиционно не самые высокие и атлетичные, вратари в принципе не самые топовые на позиции. Тот же штеген без сомнения глоток чистого воздуха после вити балбеса, но все же не то что в мире, а даже в германии почти никогда не лучший. Гранды серыми не бывают, тк во первых грандов мало, во-вторых в грандах играют яркие и дорогие футболисты, в третьих - с конца нулевых пока не прекращается тренд на атаку. А если для вас атлетико гранд, то все же пересмотрите критерии грандовости. Так недолго и наполи в гранды записать)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:53, ред.
Это вот личное мнение всё, а не истина в последней инстанции, как и моё. Не нравится, проходите мимо, там дальше найдётся обязательно подходящее. Меня исправлять не надо, со мной всё в порядке. Я об этом кричу уже голос сорвал. Моё мнение иное, я вижу и главное чувствую по другому, моя голова меня не раз обманывала, а чувства никогда. Поэтому мы сдаётся мне просто на разных языках говорим и это не исправить. Думаю нам лучше избежать общения просто в будущем и всё. Во избежание конфликтов и напряжения. Без наездов и с уважением пишу
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:49
Еле уносить ноги с поля - это не про победу с разницей в два мяча по сумме. Аутсайдер - это не про восьмую команду из восемнадцати клубов бундеслиги. Барселона НИКОГДА в истории не забивала в двадцать раз больше соперника и лишь однажды закатила в ДЕСЯТЬ раз больше.
Max Panteleev
Max Panteleev
вчера в 18:47
А это точно "супер" компьютер?)
Он тупо расставил вероятности по счету последней игры.

Арсенал победил 2-1 фаворит, второе место Интер 2-2, 3 ПСЖ 2-3, 4 - барса 1-3, по моему он тупо поделил 100% на 4 и накинул за +1 гол по 3% и за минус гол по минус 3%
))))
happy 50
happy 50
вчера в 17:22
В ЛЧ противостояния тренеров. Дзанетти давно уже сделал Интер гегемоном в Италии. И давно стремится повторить успех Моуриньо в ЛЧ. Артета много лет выстраивает команду,но всегда в шаге от трофеев . Однако в ЛЧ его Арсенал прибавляет . Флик в хорошей форме. С Барселоной он делает то же самое , что делал с Баварией . Команда каталонцев реально грозная сила. И конечно Луис Энрике. Подалуй за долгое время самый лучший тренер для ПСЖ . Разогнал всех мега звезд, показывает в ЛЧ стабильные результаты . Он очень хорош.
амурец
амурец
вчера в 14:31
Барселона может пройти в финал как в матче с Челси и выиграть финал как в матче с Арсеналом
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:46
справедливо)) у всех равные шансы.
29-30 апреля первые матчи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:46
Барса никогда не будет играть прагматичный футбол, и припарковать автобус не станет.
никто не простит предательства футбола.
поэтому проиграли на энфилде, потому упустили рому. и псж отдали домашний матч после удаления араухо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:04
А по мне так шансы в 25% у всех)))
Wizard 10
Wizard 10 ответ AKH (раскрыть)
вчера в 12:49
Полностью согласен. Финал ПСЖ - Барселона был бы очень интересным и по игре и по накалу.
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 12:24, ред.
Барселона это не про прагматизм, прагматичная команда не пропустила бы 3 от Боруссии, это расхлябанность, отсутствие настроя на игру. Прагматичная команда уровня амбиций Барселоны тогда должна уметь сушить игру если хочет малой кровью выигрывать, а не кошмарить и разочаровывать болельщиков еле унося ноги с поля аутсайдера Бундеслиги. Вы уж меня извините, мы с вами в этом вопросе никогда похоже во мнениях не сойдёмся, для меня такая игра Барсы это стыд и позор, я хочу видеть Барсу яркую и доминирующую, Барсу которая способна забить в 20 раз больше противника просто чтобы тому не повадно было вообще даже рассчитывать на достойный результат. Это стиль, это визитная карточка, а так называемый "!прагматизм" для Барселоны это лишиться души и стать серым заурядным грандом
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