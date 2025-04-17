Суперкомпьютер Opta назвал команду, которая выиграет Лигу чемпионов

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вчера, 09:29

Суперкомпьютер Opta оценил шансы оставшихся четырёх команд на победу в Лиге чемпионов. Вероятность того, что «Барселона» выиграет главный европейский клубный трофей, составляет 21,8 %. Шансы ПСЖ на победу в Лиге чемпионов — 24 %. Вероятность того, что «Интер» выиграет ЛЧ , Opta оценивает в 25,5 %. А главным фаворитом считается «Арсенал» — 28,7 %.

Напомним, в полуфинальных матчах Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с ПСЖ , а «Барселона» встретится с «Интером».