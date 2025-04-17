Суперкомпьютер Opta назвал команду, которая выиграет Лигу чемпионов

Суперкомпьютер Opta оценил шансы оставшихся четырёх команд на победу в Лиге чемпионов. Вероятность того, что «Барселона» выиграет главный европейский клубный трофей, составляет 21,8 %. Шансы ПСЖ на победу в Лиге чемпионов — 24 %. Вероятность того, что «Интер» выиграет ЛЧ, Opta оценивает в 25,5 %. А главным фаворитом считается «Арсенал» — 28,7 %.
Напомним, в полуфинальных матчах Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с ПСЖ, а «Барселона» встретится с «Интером».
Ранее УЕФА объявил кандидатов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.
Единственное, что мне лично не хочется, так это прагматичный финал Интер - Арсенал.. Это будет унылое зрелище до первой ошибки. Быть может я ошибаюсь, но все же. Барса - Париж мне видится каким то психованным матчем, который способен надолго засесть в головах болельщиков.
Единственное, что мне лично не хочется, так это прагматичный финал Интер - Арсенал.. Это будет унылое зрелище до первой ошибки. Быть может я ошибаюсь, но все же. Барса - Париж мне видится каким то психованным матчем, который способен надолго засесть в головах болельщиков.