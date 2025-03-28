Президент РПЛ поддержал идею увеличения количества камер на стадионах

Президент Российской Премьер-Лиги выразил поддержку инициативе руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза об увеличении количества камер на матчах.

Инициатива хорошая, с этим я согласен. Но есть много нюансов, в том числе финансовый. Не могу сказать, что рассмотрим это на следующем собрании. На данный момент мы это не рассматривали, так как вопрос не был доработан.