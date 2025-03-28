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Президент РПЛ поддержал идею увеличения количества камер на стадионах

вчера, 16:51

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выразил поддержку инициативе руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорада Мажича об увеличении количества камер на матчах.

Инициатива хорошая, с этим я согласен. Но есть много нюансов, в том числе финансовый. Не могу сказать, что рассмотрим это на следующем собрании. На данный момент мы это не рассматривали, так как вопрос не был доработан.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 18:36
Да какая разница сколько камер? Если Зениту не понравится, он всех опять всех заколебет своим плачем и картинками в фотошопе с вытянутыми коленками, покосившимися воротами и прочими прелестями нарушенных законов физики
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:29
Увеличить количество камер. А вот количество игроков с нашим паспортом , не увеличивают. Очень жаль.
Forwert
Forwert
вчера в 17:43
Хоть сто камер на один квадратный метр, все равно каждый видит по своему.
t5p8aucwys3t
t5p8aucwys3t
вчера в 17:36
Денег он на камерах заработать хочет.
Wasilet
Wasilet
вчера в 17:31
Судей нужно готовить нормальных, а не Ивановых и Безбородовых с Сухим.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:24
Ещё бы Президент РПЛ не поддержал идею увеличения количества камер на стадионах. Только рано он завёл разговоры о финансовых трудностях. Разве уже провели оценку? Где взять деньги? У клубов, они же в состоянии платить штрафы за поведение болельщиков. Значит найдут деньги на камеры. РФС может помочь ограничив зарубежные командировки сотрудников. Избежать завышения цены на камеры можно при помощи общественного контроля
drug01
drug01
вчера в 17:14
Не знаю чем они могут помочь?
Вещий
Вещий
вчера в 17:14
Идея хорошая... но денег нет ... и кто может тот и ставьте...:)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:51, ред.
Да мы уже поняли всё, ничего, Газпром денег даст. Прогиб засчитан. А чо вы камеры то увеличиваете? Увеличьте сразу количество звёзд на форме Зенита и количество титулов. Зачем вокруг да около ходить?

З.Ы. Вот будет конечно смеху когда камер больше станет а "офсайда у Мартинса" так и не появится)
Гость
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