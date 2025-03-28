Президент РПЛ поддержал идею увеличения количества камер на стадионах

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выразил поддержку инициативе руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорада Мажича об увеличении количества камер на матчах.
Инициатива хорошая, с этим я согласен. Но есть много нюансов, в том числе финансовый. Не могу сказать, что рассмотрим это на следующем собрании. На данный момент мы это не рассматривали, так как вопрос не был доработан.
З.Ы. Вот будет конечно смеху когда камер больше станет а "офсайда у Мартинса" так и не появится)
З.Ы. Вот будет конечно смеху когда камер больше станет а "офсайда у Мартинса" так и не появится)