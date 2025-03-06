Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТехнологии в футболеЛига чемпионов 2024/2025

Суперкомпьютер Opta обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

сегодня, 18:35

Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы клубов выиграть Лигу чемпионов по итогам первых матчей 1/8 финала.

1. «Ливерпуль» – 26%.

2. «Барселона» – 17,3%.

3. «Интер» – 15,5%.

4. «Арсенал» – 13,8%.

5. «Реал Мадрид» – 9,2%.

6. «Бавария» – 8%.

7. ПСЖ – 3,1%.

8. «Атлетико» – 2,2%.

9. «Астон Вилла» – 1,6%.

10. «Лилль» – 1,5%.

11. «Байер» – 0,6%.

12-13. «Бенфика» – 0,5%.

12-13. «Боруссия» – 0,5%.

14-15. «Фейеноорд» – 0,1%.

14-15. «Брюгге» – 0,1%.

16. ПСВ – 0%.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с theanalyst.com Фото: Сайт УЕФА
Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов
21 февраля
Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в АПЛ
17 февраля
Российский клуб ищет на работу таролога. В футболе всегда верили в шаманов, гадалок и колдунов
14 октября 2024Вадим Багров в блоге Смотри шире
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:25
"Opta" перезагружен и к ответным играм 1/8 ЛЧ - Готов! )
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 19:02, ред.
Хороший компьютер, после каждой игры вносит корректировки. Интересно, как он будет делать прогноз финальной игры?) Боюсь перегорит бедняга, от напряжения.
Hamman
Hamman
сегодня в 18:50
Работы у этого кю ещё навалом...
112910415
112910415
сегодня в 18:49
Ливерпуль понравился компьютеру ! )
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:47
Вместо того, чтобы смотреть футбол читаем новости,, которые нам выдаёт суперкомпьютер о шансах клубов на победу в Лиге чемпионов. Матч ТВ мог хотя бы в записи показать лучшие игры. Вместо этого смотрим всякую ерунду.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 18:47
Интер выше Реала, Атлетико и Баварии))
Это не просто суперкомпьютер, - это супер тупой компьютер)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 