Суперкомпьютер Opta обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы клубов выиграть Лигу чемпионов по итогам первых матчей 1/8 финала.
1. «Ливерпуль» – 26%.
2. «Барселона» – 17,3%.
3. «Интер» – 15,5%.
4. «Арсенал» – 13,8%.
5. «Реал Мадрид» – 9,2%.
6. «Бавария» – 8%.
7. ПСЖ – 3,1%.
8. «Атлетико» – 2,2%.
9. «Астон Вилла» – 1,6%.
10. «Лилль» – 1,5%.
11. «Байер» – 0,6%.
12-13. «Бенфика» – 0,5%.
12-13. «Боруссия» – 0,5%.
14-15. «Фейеноорд» – 0,1%.
14-15. «Брюгге» – 0,1%.
16. ПСВ – 0%.
Это не просто суперкомпьютер, - это супер тупой компьютер)
Это не просто суперкомпьютер, - это супер тупой компьютер)