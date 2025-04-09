Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер Opta спрогнозировал шансы команд на победу в Лиге чемпионов. Главным претендентом является «Арсенал» — 28,4 %. Также в первую тройку входят «Барселона» (22,4 %) и «Интер» (21,1 %). Наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов имеет «Реал» — 1,1 %
Напомним, вчера были сыграны первые матчи 1/4 финала ЛЧ. «Арсенал» разгромил «Реал» (3:0). «Бавария» уступила «Интеру» (1:2).
В мадриде ещё не удивлюсь если судьи помогут Реалу .
Игра будет до гола . Кто первый забьёт тот может пройти.
В мадриде ещё не удивлюсь если судьи помогут Реалу .
Игра будет до гола . Кто первый забьёт тот может пройти.