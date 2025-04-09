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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

вчера, 13:31

Суперкомпьютер Opta спрогнозировал шансы команд на победу в Лиге чемпионов. Главным претендентом является «Арсенал» — 28,4 %. Также в первую тройку входят «Барселона» (22,4 %) и «Интер» (21,1 %). Наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов имеет «Реал» — 1,1 %

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

Напомним, вчера были сыграны первые матчи 1/4 финала ЛЧ. «Арсенал» разгромил «Реал» (3:0). «Бавария» уступила «Интеру» (1:2).

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ guga5648txx4 (раскрыть)
вчера в 21:41
А какой будет финальная пара, на Ваш взгляд?
guga5648txx4
guga5648txx4
вчера в 21:38
Арсенал даже в финал не выйдет, какой еще главный претендент
KSY-24
KSY-24
вчера в 18:44
Да он тупой
Ron09
Ron09 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 18:21
ЛЧ выиграет Псж
eleven LC
eleven LC
вчера в 17:59
Даже не смотря на вчерашнюю победу над Реалом, я не верю что Арсенал сможет выиграть лч!
G0neD0ne
G0neD0ne
вчера в 15:57
Видимо, нас ожидает реванш 2006
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 15:56
Думаю либо Барса , либо ПСЖ
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:42, ред.
Да, Арсенал даже по мнению бездушной машины претендент на титул после вчерашней фиерии. Он наверное плакал горючими компьютерными слезами когда увидел эту закрутку со штрафного. Ну я кстати предположу что догадываюсь почему он так считает, видимо он ещё отталкивается помимо матча с Реалом от места в группе которое занял Арсенал. Однако Ливерпуль вот например вообще 1е занял, а щас где он? Его даже и в систему расчётов не включить теперь и не помнит никто.
протон
протон
вчера в 15:26
Главный фаворит пока ПСЖ и Барса не сыграли…
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:14, ред.
Арсенал ещё может не пройти Реал. Мы помним как ПСЖ дома выграл у Барселоны с счётом 4-0 на ответном матче проиграли 1-6 Барселона прошло дальше.
В мадриде ещё не удивлюсь если судьи помогут Реалу .
Игра будет до гола . Кто первый забьёт тот может пройти.
Константин Каплий
Константин Каплий
вчера в 15:07
Опять этот суперкомпьютер оценивает по результатам, как капитан баян
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 14:59
Похоже, что этому суперкомпьютеру мозг делал профессор Павлов из подручного материала. 🤔
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:32
Арсенал не будет победителем, скорее Интер или Барса
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:20
Самая тупая затея оценивать шансы на победу. Факторов может быть много, травмы игроков, удаления, судейские ошибки и т.д поэтому, не стоит обращать внимание на всё это!
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:14
Это за какие заслуги Арсенал на первое место занесло? За то, что обыграли мёртвый Реал. Очень сомневаюсь, что этот Арсенал сможет пройти Барселону или Интер. Даже Бавария, со всеми своими проблемами, смотрится посерьёзнее Арсенала. А им ещё предстоит ПСЖ пройти, который сейчас тоже в отличной форме.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:47
У казачества позиция принципиальная: казаки за того - кто победит
4x5669p3g5a8
4x5669p3g5a8
вчера в 13:41
Надо же, Реал с Баварией еще неплохо котируются.
112910415
112910415
вчера в 13:35
бестолковое железо )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:32
После каждого тура он меняют мнения)) смысл вообще этих предсказаний?)
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