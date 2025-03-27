РФС представил 3 дополнительных ракурса гола Мартинса

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вчера, 17:12

Российский футбольный союз продемонстрировал работу технологии офсайдных линий.

Для примера был взят эпизод из матча между «Рубином» и «Пари НН», а также представлены три дополнительных ракурса гола полузащитника Кристофера Мартинса на 90-й минуте игры «Спартак» – «Зенит». Видео можно посмотреть здесь.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга опубликовал раскадровку видео с моментом забитого Мартинсом мяча, утверждая, что там был офсайд.