РФС представил 3 дополнительных ракурса гола Мартинса

Российский футбольный союз продемонстрировал работу технологии офсайдных линий.
Для примера был взят эпизод из матча между «Рубином» и «Пари НН», а также представлены три дополнительных ракурса гола полузащитника Кристофера Мартинса на 90-й минуте игры «Спартак» – «Зенит». Видео можно посмотреть здесь.
Ранее клуб из Санкт-Петербурга опубликовал раскадровку видео с моментом забитого Мартинсом мяча, утверждая, что там был офсайд.
Но благодаря этой истории, мы узнали, что в Зените ещё и фотошопить не умеют.
Им нужен хороший специалист по ФШ )
Но благодаря этой истории, мы узнали, что в Зените ещё и фотошопить не умеют.
Им нужен хороший специалист по ФШ )
Тут вопрос с моментом паса.
Когда надо считать, точнее от чего отталкиваться, когда игрок коснулся мяча или когда мяч оторвался от ноги игрока?
На повторах видно, что смотрели когда игрок Спартака коснулся мяча, а как я понимаю Зенит показывал свои моменты когда мяч отрывался от ноги игрока Спартака.
Многие скажут, да там доли секунды, но и Мартинс не стоял на месте, а двигался вперёд.
Не встаю ни на чью сторону, просто вопрос реально щепитильный и завтра может коснутся любой команды и каждый будет гнуть свою правоту.
Ну, а РФС или другая ассоциация всегда будет на стороне судей в такой ситуации, что бы избежать более громкого скандала, главное, что бы монёвр был, а он в данной ситуации есть.
Тут вопрос с моментом паса.
Когда надо считать, точнее от чего отталкиваться, когда игрок коснулся мяча или когда мяч оторвался от ноги игрока?
На повторах видно, что смотрели когда игрок Спартака коснулся мяча, а как я понимаю Зенит показывал свои моменты когда мяч отрывался от ноги игрока Спартака.
Многие скажут, да там доли секунды, но и Мартинс не стоял на месте, а двигался вперёд.
Не встаю ни на чью сторону, просто вопрос реально щепитильный и завтра может коснутся любой команды и каждый будет гнуть свою правоту.
Ну, а РФС или другая ассоциация всегда будет на стороне судей в такой ситуации, что бы избежать более громкого скандала, главное, что бы монёвр был, а он в данной ситуации есть.