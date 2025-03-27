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РФС представил 3 дополнительных ракурса гола Мартинса

вчера, 17:12

Российский футбольный союз продемонстрировал работу технологии офсайдных линий.

Для примера был взят эпизод из матча между «Рубином» и «Пари НН», а также представлены три дополнительных ракурса гола полузащитника Кристофера Мартинса на 90-й минуте игры «Спартак» – «Зенит». Видео можно посмотреть здесь.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга опубликовал раскадровку видео с моментом забитого Мартинсом мяча, утверждая, что там был офсайд.

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Все комментарии
100лет
100лет
сегодня в 13:56, ред.
По такой игре ничья - закономерный результат, первые 20 минут был футбол, а после мелкий фол со стороны красно-белых сломало всю картину игры. Нам такой футбол не нужен. Рубин -Спартак матч был огонь, независимо от результата, одна из лучших игр Спартака.
Пепс
Пепс
сегодня в 09:47
Преимущество у атаки. Если спорный момент - гол должны были засчитывать и правильно сделали. Зениту неча на зеркало пенять... играть надо было нормально. По барабану кто победил... Истина дороже.
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:08
Уже который день не стихает...
Вот положа руку на сердце: Зенит ЗАСЛУЖИЛ в этом матче ничью?
Да, я, конечно, понимаю, что обе команды старались предельно аккуратно прежде всего играть, но у Спартака-то ЭТО ЛУЧШЕ получалось!
Даже высокий прессинг не единожды применяли, "обламывая" Зениту начало развития атак.
И все три гола хороши, пусть даже один - после ошибки Лодыгина, но КАКОЙ УДАР МАРТИНСА!
Хлёсткий, мощный, точный!
И летел мяч низенько-низенько, как та корова из анекдота. )))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:57
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
ABir
ABir
вчера в 22:39
Зениту ничего показать не удалось
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:32
Утомили уже эти сантиметры и миллисекунды. Как хорошо было раньше, без этих камер. От них только споры и непонятки...
Futurista
Futurista
вчера в 22:24
viv
viv
вчера в 19:59
Столетний юбилей зинки запомнится всему миру тоннами соплей и реками горьких слёз. А в кинотеатрах будут крутить знаменитый видеопоказ.
nik9373
nik9373 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:33
Это критика кого надо критика.
Вещий
Вещий
вчера в 19:10
Сейчас поставят дополнительные камеры и все будет хорошо......
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:44
Вот если честно, то РФС на 100% не привёл доказательств.
Тут вопрос с моментом паса.
Когда надо считать, точнее от чего отталкиваться, когда игрок коснулся мяча или когда мяч оторвался от ноги игрока?
На повторах видно, что смотрели когда игрок Спартака коснулся мяча, а как я понимаю Зенит показывал свои моменты когда мяч отрывался от ноги игрока Спартака.
Многие скажут, да там доли секунды, но и Мартинс не стоял на месте, а двигался вперёд.
Не встаю ни на чью сторону, просто вопрос реально щепитильный и завтра может коснутся любой команды и каждый будет гнуть свою правоту.
Ну, а РФС или другая ассоциация всегда будет на стороне судей в такой ситуации, что бы избежать более громкого скандала, главное, что бы монёвр был, а он в данной ситуации есть.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:43, ред.
Мда, ну провокация Зенита подействовала точно, теперь у Зенита в оставшихся турах до конца чемпионата будет 12 игроков на поле, и ещё несколько в ВАР комнате. Какие у нас футбольные чиновники внушаемые, стоит только подловить ресурсами и поныть как следует и они начинают расследования, исследования и оправдания. А всё просто, судьями принято решение гол засчитать, матч окончен, счёт на табло. Всё остальное бесполезная трата времени и ресурсов

По существу если то Зенит рисует линию не в момент паса а на долю секунды позже и там Мартинс действительно уже успел прилично так залезть в офсайд, но пас то был раньше чем им там в Питере приглючилось. И на предоставленных видео от РФС очень чётко видно что Денисов нанёс именно удар, он не толкал мяч ногой в воздухе, было одно мнгновение с касанием именно в тот момент когда Мартинс ещё не забежал в офсайд. Если сопоставить увиденное с видео предоставленное Зенитом то всё становится очевидно. Дело закрыто
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:34, ред.
РФС пора бы прекратить обсуждать тему гола Спартака в ворота Зенита. Это взятие ворот питерского клуба признано правильным. Может быть стоит довести информацию до Зенита официально и закрыть тему? Кстати, критика судейских решений подразумевает какую-то ответственность, может РФС просто нужно вспомнить об этом?
Кавер
Кавер ответ gc7qszjpfx7p (раскрыть)
вчера в 18:18, ред.
Вне игры - зенит.
Краснодар и Спартак в игре.
протон
протон
вчера в 18:00
Если нет нормального ракурса, на котором видно оффсайд, значит гол должны засчитывать и никаких вопросов быть не может
Но благодаря этой истории, мы узнали, что в Зените ещё и фотошопить не умеют.
Им нужен хороший специалист по ФШ )
nik9373
nik9373 ответ Listoff (раскрыть)
вчера в 17:46
Спартак ничего не представлял.
29tb7amxdck8
29tb7amxdck8
вчера в 17:32
Не понятно по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино и как проводились офсайдные линии.
Capral
Capral
вчера в 17:26
Не, ну это- уже полный П.........Ц!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Listoff
Listoff
вчера в 17:16
Трудно что-то определить из этих представленных спартаком дополнительных ракурсов.
gc7qszjpfx7p
gc7qszjpfx7p
вчера в 17:15
Во всех ракурсах спартак вне игры.
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