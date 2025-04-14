Суперкомпьютер Opta обновил шансы команд на победу в РПЛ

1744614288

вчера, 10:04

Суперкомпьютер Opta считает, что «Краснодар» и «Зенит» имеют практически одинаковые шансы на победу в РПЛ , 45,1 % против 45,2 %. В турнирной таблице «чёрно-зелёные» находятся на первом месте, а «сине-бело-голубые» на втором, команды разделяет два очка.

Также Opta считает, что минимальные шансы на чемпионство имеют «Спартак» (6,1 %), ЦСКА (3,4 %) и «Динамо» (0,2 %). А главными претендентами на то, чтобы покинуть РПЛ являются «Оренбург» и «Факел».

Напомним, вчера в рамках 24-го тура «Зенит» разгромил «Краснодар» (4:1).