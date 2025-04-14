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Суперкомпьютер Opta обновил шансы команд на победу в РПЛ

вчера, 10:04

Суперкомпьютер Opta считает, что «Краснодар» и «Зенит» имеют практически одинаковые шансы на победу в РПЛ, 45,1 % против 45,2 %. В турнирной таблице «чёрно-зелёные» находятся на первом месте, а «сине-бело-голубые» на втором, команды разделяет два очка.

Также Opta считает, что минимальные шансы на чемпионство имеют «Спартак» (6,1 %), ЦСКА (3,4 %) и «Динамо» (0,2 %). А главными претендентами на то, чтобы покинуть РПЛ являются «Оренбург» и «Факел».

Суперкомпьютер Opta обновил шансы команд на победу в РПЛ

Напомним, вчера в рамках 24-го тура «Зенит» разгромил «Краснодар» (4:1).

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Все комментарии
Сколот
Сколот
вчера в 21:45
Мой домашний компьютер высчитает точные места всех команд со 100%-ой вероятностью после 30-го тура.
Шуnя771
Шуnя771 ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 17:56
А вот здесь согласен, полностью.
isamsn
isamsn ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:54, ред.
О процентах можо будет говорить после 26 апреля. И про 6 место тоже.
протон
протон
вчера в 17:27
Это что за супер пупер ПК который не зависает вовсе?
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 16:20


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:18
По лыжникам процент вообще завышен)
Скоро они вернуться на шестую строчку.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:17
Это прогноз из экспертной известной студии?
Прочтите супер пуперу с кем и где играть Оренбургу и конкурентам!
У газовиком есть все шансы зацепиться за переходные или как их там, стыковочные матчи.
НН имеет не меньше шансов составить компанию, увы, безнадёжному Факелу.
4RT
4RT
вчера в 14:22
Такими темпами конюшня станет чемпионами
Goger90
Goger90
вчера в 14:17
У Зенита самой сложной игрой будет выезд в гости к Динамо, у Краснодара - выезд к ЦСКА. Но Краснодар с Динамо играет ещё дома, а Зенит сыграет в Ростове. В остальных матчах лидеры будут явными фаворитами. У ЦСКА и Спартака календари ещё сложнее. Помимо дерби, ЦСКА играет дома с Краснодаром и в гостях с Локо, Спартаку предстоит выездная встреча с Динамо. Шансы, откровенно говоря, не самые высокие, скорее всего, ЦСКА со Спартаком предстоит борьба за бронзу. У Динамо, учитывая и календарь, и отставание, шансы на трофей чисто математические, да и до медалей они едва ли дотянутся.
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 14:13
Проще обратится к ИИ, там вероятность будет 9 из 10, а не этот Пентиум 1.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 14:03
Пока переименовать этот супер компуктер в капитана очевидность...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 13:43
А кто вам сказал, что ёпта уверенна, что Рубин займёт по итогам чемпионата 7 место?
На сегодня Рубин занимает 7 место, от 6 места его отлеляет 5 очков, а от 8 места 3 очка. Естественно, что на сегодня у Рубина больше всех шансов занять 7 место чем у остальных. После следудующего тура шансы могут поменяться, а через 3-4 тура вообще кардинально.
Вам просто надо понять, что шансы обновляются после каждого тура.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:33
Спросили бы меня я и так бы вам рассказал, а они столько времени и денег тратят на очевидные вещи, уму непостижимо.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:31
Вот оказывается каков компьютер опта-ёпта)))
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 12:19
Миллер еще не успел прочитать эту новость, ждём перерасчёт шансов , щас в онлайн исправит .
Futurista
Futurista ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 11:38, ред.
Жесткий диск ему отформатируют)...возможно ногами)...
Vilar
Vilar
вчера в 10:59
Ну, и 3 этот компьютер. Спросили бы у меня: я тоже считаю, что Краснодар и Зенит имеют равные шансы. А комп должен называться - Oops (упс)...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 10:52, ред.
Интересно, а если он ошибётся, его разберут на запчасти ?
112910415
112910415
вчера в 10:48
нелепая машина )
b69h3ev72d6j
b69h3ev72d6j
вчера в 10:45
Всё будут решать сами футболисты на поле!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:24
Халтурит суперкомпьютер до десятых считает - хотя бы до сотых "разложил"...)
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 10:18
какая-то странная уверенность что рубин займет 7 место, когда рядом находятся команды которые могут так же 100 раз проиграть еще
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:09
У Динамо ещё есть шансы))) ну опта ёпта))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:09
Какое неожиданное и непопулярное мнение однако у этого суперкомпьютера. Особенно на счёт Оренбурга и Факела вообще бы никогда бы не подумал. Интересно чем же он руководствовался составляя этот рейтинг?
95ebvh9rfgza
95ebvh9rfgza
вчера в 10:05
У Локомотива шансов уже нет никаких по мнению компьютера....
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