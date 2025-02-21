Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta изменил оценку шансов команд на победу в Лиге чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала.
1. «Ливерпуль» — 17,2 %.
2. «Барселона» — 15,4 %.
3. «Арсенал» — 13,6 %.
4. «Интер» — 12,7 %.
5. «Реал» — 11,6 %.
6. ПСЖ — 8,8 %.
7. «Байер» — 5,8 %.
8. «Бавария» — 4,8 %.
9. «Атлетико» — 2,9 %.
10. «Лилль» — 1,4 %.
11. «Бенфика» — 1,3 %.
12. ПСВ — 1,1 %.
13. «Астон Вилла» — 1 %.
14. «Боруссия» Дортмунд — 0,8 %.
15. «Брюгге» — 0,7 %.
16. «Фейеноорд» — 0,6 %.
Реал, Барселона и Ливерпуль - шансы равны. Байер, Интер и Бавария - шансы минимальны, но есть. Остальные - без шансов.
Реал, Барселона и Ливерпуль - шансы равны. Байер, Интер и Бавария - шансы минимальны, но есть. Остальные - без шансов.