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Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов

сегодня, 16:30

Суперкомпьютер Opta изменил оценку шансов команд на победу в Лиге чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала.

1. «Ливерпуль» — 17,2 %.

2. «Барселона» — 15,4 %.

3. «Арсенал» — 13,6 %.

4. «Интер» — 12,7 %.

5. «Реал» — 11,6 %.

6. ПСЖ — 8,8 %.

7. «Байер» — 5,8 %.

8. «Бавария» — 4,8 %.

9. «Атлетико» — 2,9 %.

10. «Лилль» — 1,4 %.

11. «Бенфика» — 1,3 %.

12. ПСВ — 1,1 %.

13. «Астон Вилла» — 1 %.

14. «Боруссия» Дортмунд — 0,8 %.

15. «Брюгге» — 0,7 %.

16. «Фейеноорд» — 0,6 %.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 17:27
Вряд ли прямо боится, скорее есть, вероятно, у него повод для волнения и обеспокоенности по поводу успеха в этом противостоянии, но шансы на успех всё же довольно высоки.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:21, ред.
Дожили, Бавария в европейском рейтинге находится ниже еще одного немецкого клуба. Мало того, они стали соперниками друг друга на ближайшие две игры - так распорядился слепой жребий. Это серьёзный вызов для Алонсо, тренера Байера. А вот Компани просто боится команду из Леверкузена.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:17
Супер компьютеры могут счетоводить свои проценты, только сенсации никто не отменял. Даже супер сенсации...
Capral
Capral
сегодня в 17:14
Очередная глупость- от примитивного и неодушевленного предмета. Даже несмешно.
Guankin
Guankin
сегодня в 16:58
Вот что нам говорит новейший и самый "мощный" ИИ от Ильи Маска:
Реал Мадрид 22%
Бавария Мюнхен 18%
Ливерпуль 15%
Арсенал 12%
Барселона 10%
Интер Милан 8%
Пари Сен-Жермен 6%
Боруссия Дортмунд 3%
Атлетико Мадрид 2%
Байер Леверкузен 1.5%
Бенфика 1%
Фейеноорд 0.8%
Спортинг 0.5%
ПСВ Эйндховен 0.4%
Брюгге 0.3%
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 16:53
Арсенал, как многократный победитель на 3-м месте, что ли? Вообще не понимаю такую веру искусственного разума в лондонцев.
Реал, Барселона и Ливерпуль - шансы равны. Байер, Интер и Бавария - шансы минимальны, но есть. Остальные - без шансов.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:50
По мне так этот камбуктер халтурит - тупо берёт место с рейтинга уефа, кореллирует его с приростом очков с прошлого сезона и успехами в последних играх в действующих соревнованиях, и делает вид, что он умён не по годам, пёс!
Futurista
Futurista
сегодня в 16:43, ред.
После каждого тура новые прогнозы)...этому Opta в политику надо...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:35
Правильно - любой компьютер надо периодически перезагружать...)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:34
Довольно-таки условный рейтинг можно поспорить
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