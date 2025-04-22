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У «Крыльев Советов» нет денег для выкупа Зиньковского у «Спартака»

вчера, 10:38

«Крылья Советов» не имеют финансовой возможности для выкупа полузащитника Антона Зиньковского у московского «Спартака». Об этом источнику сообщил заместитель генерального директора самарского клуба Руслан Пименов.

Переговоры, наверное, об аренде, а не выкупе Зиньковского. Почему не выкуп? Нет, мы не богатый клуб, а они слишком хорошие игроки, чтобы говорить о выкупе. Касательно аренды, мне, конечно, как заместителю генерального директора, хотелось бы. Это как «Спартак» решит, как Антон отреагирует. Если «Спартак» согласится, мало ли у них другие предложения есть. На выкуп денег у нас нет.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:38
Если Сергеева продадут, то деньги на Зиньковского будут.
Только вот зачем он им? Этот игрок уже давно в стадии деградации
и толку от него мало.
Doping87
Doping87
вчера в 11:51
Сначала продать Зиньковского в Спартак, Пеняева в Локо, Глущенкова в Зенит. Потом рассказывать, что нет денег даже на трансфер Зиньковского. Сарвели тоже продали, Гарре аналогично. Горшкова и Криковича тоже умудрились продать. Но в РПЛ всё так и барахтаются.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:18, ред.
Да не парьтесь, он бесплатный, Лукойлу не жалко, им и 19 лямов выкинуть в помойку нормально, а Зиньковский это вообще никто и не заметит
Vilar
Vilar
вчера в 11:01
Могли б и подарить, жмоты, всё равно сидит на лавке.
epjzueq25qzz
epjzueq25qzz
вчера в 10:57
Всё ушло на оплату услуг агентов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:52
Подарить Зиньковского Крыльям на 9 Мая!
Сп62
Сп62
вчера в 10:40
Пусть возьмут в долг у Химок.
Гость
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