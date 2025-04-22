У «Крыльев Советов» нет денег для выкупа Зиньковского у «Спартака»

«Крылья Советов» не имеют финансовой возможности для выкупа полузащитника у московского «Спартака». Об этом источнику сообщил заместитель генерального директора самарского клуба .

Переговоры, наверное, об аренде, а не выкупе Зиньковского. Почему не выкуп? Нет, мы не богатый клуб, а они слишком хорошие игроки, чтобы говорить о выкупе. Касательно аренды, мне, конечно, как заместителю генерального директора, хотелось бы. Это как «Спартак» решит, как Антон отреагирует. Если «Спартак» согласится, мало ли у них другие предложения есть. На выкуп денег у нас нет.