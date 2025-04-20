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«Пари НН» будет отзывать Мухина из аренды

вчера, 21:54

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил источнику о действиях нижегородского клуба после избиения полузащитника Антона Мухина, выступающего на правах аренды за «Динамо-Владивосток».

Мухину продлили больничный, он в начале недели будет выписан, пройдёт соответствующие процедуры, включая допросы, после этого мы будем осуществлять процедуру отзыва из аренды. Планируются ли какие-то судебные иски от «Пари НН»? Нет. Это же их взаимоотношения.

Руководитель «Динамо-Владивосток» ничего плохого «Пари НН» не сделал, он нанёс травмы физическому лицу, поэтому здесь именно в этой плоскости будет юридическое разбирательство. Мы, естественно, окажем своему игроку максимальное содействие.

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Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:48
Уголовное преступление совершено, чего тут разбираться, причём тут вообще клубы, разбираться нужно на уровне человек-человек с помощью правоохранительных органов. А клубы уже если замешаны то МВД не забудет ответственных подключить к делу в подходящем качестве исходя из содеянного
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:57
Совсем озверело это руководство...
Гость
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