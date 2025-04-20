«Пари НН» будет отзывать Мухина из аренды

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил источнику о действиях нижегородского клуба после избиения полузащитника , выступающего на правах аренды за «Динамо-Владивосток».

Мухину продлили больничный, он в начале недели будет выписан, пройдёт соответствующие процедуры, включая допросы, после этого мы будем осуществлять процедуру отзыва из аренды. Планируются ли какие-то судебные иски от «Пари НН»? Нет. Это же их взаимоотношения.

Руководитель «Динамо-Владивосток» ничего плохого «Пари НН» не сделал, он нанёс травмы физическому лицу, поэтому здесь именно в этой плоскости будет юридическое разбирательство. Мы, естественно, окажем своему игроку максимальное содействие.