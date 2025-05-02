Отец Ямаля заявил, что все испанские болельщики должны гордиться Ламином

Мунир Насрауи, отец нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, отметил, что все испанские фанаты должны гордиться успехами его сына.
Ламин играет не только за «Барселону», но также представляет сборную Испании. Мы должны восхищаться этим 17-летним молодым человеком, который уже сыграл 100 матчей за «Барселону». Вместо того чтобы критиковать его за выбор команды, давайте гордиться его достижениями. Я крайне отрицательно воспринимаю негативные высказывания о нем. Фанаты «Барселоны» не оскорбляют молодых игроков «Реала».
Ламин ментально сильный игрок. и если не сломается из за травм, а они неизвежны, то парень высоко поднимется.
тогда посмотрим, как он пройдет испытание славой))
стабильно на высоком уровне играть надо 7-10 сезонов.
удачи и здоровья, Ламин!
ну а отец, как любящий родитель, хочет самого лучшего для дитя.
Ламин ментально сильный игрок. и если не сломается из за травм, а они неизвежны, то парень высоко поднимется.
тогда посмотрим, как он пройдет испытание славой))
стабильно на высоком уровне играть надо 7-10 сезонов.
удачи и здоровья, Ламин!
ну а отец, как любящий родитель, хочет самого лучшего для дитя.