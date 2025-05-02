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Отец Ямаля заявил, что все испанские болельщики должны гордиться Ламином

вчера, 09:43

Мунир Насрауи, отец нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, отметил, что все испанские фанаты должны гордиться успехами его сына.

Ламин играет не только за «Барселону», но также представляет сборную Испании. Мы должны восхищаться этим 17-летним молодым человеком, который уже сыграл 100 матчей за «Барселону». Вместо того чтобы критиковать его за выбор команды, давайте гордиться его достижениями. Я крайне отрицательно воспринимаю негативные высказывания о нем. Фанаты «Барселоны» не оскорбляют молодых игроков «Реала».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:15
культ личности не уместен и здесь
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:35
Гол Интеру был на загляденье. Пусть пацан штампует такие банки, и гордость за него со стороны общества сама к нему снизойдёт....
Джохар Ву
Джохар Ву ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:34
Вашими молитвами
Брулин
Брулин
вчера в 12:27
НУ конечно поливать грязью не надо,но и на руках носить его болельщики команд соперников не обязаны
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:20
Талантливый паренек
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:52
Ямаль не только хорош в свои годы. в мире футбола были огромное количество талантливых многообещающих юных игроков. были. да исчезли.
Ламин ментально сильный игрок. и если не сломается из за травм, а они неизвежны, то парень высоко поднимется.
тогда посмотрим, как он пройдет испытание славой))
стабильно на высоком уровне играть надо 7-10 сезонов.
удачи и здоровья, Ламин!
ну а отец, как любящий родитель, хочет самого лучшего для дитя.
Futurista
Futurista
вчера в 10:42
Папаша должен быть доволен тем что есть...Ламин попал в каталонский футбол случайно...звезды так сошлись...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:41, ред.
Отец конечно восхищается и это хорошо, но никто никому ничего не должен и не надо на всех проецировать своё отношение к человеку. Посмотрел бы я на этого отца если бы он всю жизнь болел за Реал, а его сын пошёл играть в стане их принципиального соперника. Ему бы самому было бы не просто
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:20
В Барселоне гордятся и этого достаточно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:07
Отец сам должен гордиться сыном...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 09:51
Для этого надо красную фурию сделать чемпионом Мира, как Иньеста забивший гол в финале.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:48
Ямаль приехал домой к отцу с жалобами:
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:45
За кого бы не болел, но молодым игрокам только удачи пожелаю и без травм. Тому же Эндрику всего хорошего, жаль что лавку полирует
Гость
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