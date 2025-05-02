Мунир Насрауи, отец нападающего «Барселоны» и сборной Испании , отметил, что все испанские фанаты должны гордиться успехами его сына.

Ламин играет не только за «Барселону», но также представляет сборную Испании. Мы должны восхищаться этим 17-летним молодым человеком, который уже сыграл 100 матчей за «Барселону». Вместо того чтобы критиковать его за выбор команды, давайте гордиться его достижениями. Я крайне отрицательно воспринимаю негативные высказывания о нем. Фанаты «Барселоны» не оскорбляют молодых игроков «Реала».