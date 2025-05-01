Ракитич считает, что Ямаль не играл бы в старте «Барсы» образца 2015 года

Полузащитник «Хайдука» Иван Ракитич, выступавший за «Барселону» с 2014-го по 2020 год, согласился с бывшим защитником каталонцев Жераром Пике, который заявил, что нападающий «блауграны» Ламин Ямаль не являлся бы игроком стартового состава команды образца 2015 года. В атаке «Барсы» тогда играли Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес.
Пике прав, тогда у нас была лучшая атака в истории футбола. Но Ламин Ямаль — замечательный футболист. Мне нравится его уверенность в себе, радость, с которой он играет. Нужно, чтобы он и дальше получал удовольствие. Я бы всегда взял его в свою команду.
Нынешняя Барселона сильно зависит от креативности Ямаля, он буквально вырвал кубок у Реала на днях своими действиями. При этом, даже при всей зависимости Барселоны от него, у него нет такой привилегий, как у МСН, поэтому Ямал спускается аж вглубь, чтобы отработать в защите и по последнему Эль Класико прекрасно это можно заметить.
Нынешняя Барселона сильно зависит от креативности Ямаля, он буквально вырвал кубок у Реала на днях своими действиями. При этом, даже при всей зависимости Барселоны от него, у него нет такой привилегий, как у МСН, поэтому Ямал спускается аж вглубь, чтобы отработать в защите и по последнему Эль Класико прекрасно это можно заметить.
А вот Рафинья сейчас играет на уровне Суареса и выше уровня Нэймара
А вот Рафинья сейчас играет на уровне Суареса и выше уровня Нэймара