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Ракитич считает, что Ямаль не играл бы в старте «Барсы» образца 2015 года

вчера, 09:52

Полузащитник «Хайдука» Иван Ракитич, выступавший за «Барселону» с 2014-го по 2020 год, согласился с бывшим защитником каталонцев Жераром Пике, который заявил, что нападающий «блауграны» Ламин Ямаль не являлся бы игроком стартового состава команды образца 2015 года. В атаке «Барсы» тогда играли Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес.

Пике прав, тогда у нас была лучшая атака в истории футбола. Но Ламин Ямаль — замечательный футболист. Мне нравится его уверенность в себе, радость, с которой он играет. Нужно, чтобы он и дальше получал удовольствие. Я бы всегда взял его в свою команду.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 23:09
Странное высказывание. При праймовых Месси, Суаресе и Неймаре вообще сложно сказать кто мог бы выходить в стартовом составе. Думаю не надо воспринимать это как принижение Ямаля
протон
протон
вчера в 12:33
Неуместное сравнение... Давайте ориентироваться на возраст...Кем были , что делали и на каком уровне играли футболисты основы той Барсы в 16-17 лет... Каждый выиграл Крупный международный турнир Сборных,играли в полуфинале ЛЧ и были в тройке номинантов на ЗМ, пусть и предварительном.
Нынешняя Барселона сильно зависит от креативности Ямаля, он буквально вырвал кубок у Реала на днях своими действиями. При этом, даже при всей зависимости Барселоны от него, у него нет такой привилегий, как у МСН, поэтому Ямал спускается аж вглубь, чтобы отработать в защите и по последнему Эль Класико прекрасно это можно заметить.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:21
Как раз Месси он могбы спокойно заменить.
А вот Рафинья сейчас играет на уровне Суареса и выше уровня Нэймара
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d4bmemr9v38f
вчера в 11:09
У каждого своё время и тут главное использовать этот шанс
Брулин
Брулин
вчера в 10:35
И это печально, сколько таких талантов поколений сгинуло только потому что попало под суперзвед в расцвете никому не известно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:07
Повезло Ямалю и барсе, что нашли друг друга именно сейчас
Гость
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