Ракитич считает, что Ямаль не играл бы в старте «Барсы» образца 2015 года

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вчера, 09:52

Полузащитник «Хайдука» , выступавший за «Барселону» с 2014-го по 2020 год, согласился с бывшим защитником каталонцев Жераром Пике, который заявил, что нападающий «блауграны» не являлся бы игроком стартового состава команды образца 2015 года. В атаке «Барсы» тогда играли Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес.