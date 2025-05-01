Тюрам не считает Ямаля лучшим футболистом мира

Нападающий «Интера» после матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (3:3) заявил, что не считает футболиста «блауграны» лучшим игроком мира.

Я подбадривал Федерико Димарко, говорил, что для Ламина Ямаля нормально обводить и прорываться вперед. Таких футболистов не останавливают в одиночку, это делают командой.

Он лучший игрок мира? Нет. Первый и второй – французы. Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Он третий, возможно.