Тюрам не считает Ямаля лучшим футболистом мира

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам после матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (3:3) заявил, что не считает футболиста «блауграны» Ламина Ямаля лучшим игроком мира.
Я подбадривал Федерико Димарко, говорил, что для Ламина Ямаля нормально обводить и прорываться вперед. Таких футболистов не останавливают в одиночку, это делают командой.
Он лучший игрок мира? Нет. Первый и второй – французы. Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Он третий, возможно.
П. С. Салах и Рафинья лишь покрутили пальцем у виска, а Винисиус скрепя сердце взял белый лист бумаги и с удовольствием чёрными буквами стал строчить жалобу на Тюрама.
П. С. Салах и Рафинья лишь покрутили пальцем у виска, а Винисиус скрепя сердце взял белый лист бумаги и с удовольствием чёрными буквами стал строчить жалобу на Тюрама.
Но по поводу Мбаппе и Дембеле тут ну ооочень спорно.
Но по поводу Мбаппе и Дембеле тут ну ооочень спорно.