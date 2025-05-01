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Тюрам не считает Ямаля лучшим футболистом мира

вчера, 08:27
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам после матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (3:3) заявил, что не считает футболиста «блауграны» Ламина Ямаля лучшим игроком мира.

Я подбадривал Федерико Димарко, говорил, что для Ламина Ямаля нормально обводить и прорываться вперед. Таких футболистов не останавливают в одиночку, это делают командой.

Он лучший игрок мира? Нет. Первый и второй – французы. Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Он третий, возможно.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 15:20
Фати никогда ничего подобного и не показывал.
Hamman
Hamman
вчера в 12:54
Я хз как выбирают лучшего в мире. Один игрок в этом году лучше остальных, другой в следующем становится, а третий в прошлом году был лучше. Практически каждый год кто-то выделяется на фоне остальных. Прошла эра Роналду и Месси, когда эти двое годами и годами сменяли друг друга на Олимпе.
Ямаль яркий талант Барселоны, это бесспорно. Но не нужно спешить с водружением ему на голову короны. Завтра кто-нибудь другой проявит себя поярче и Ямаля задвинут как Ансу Фати, которого пару сезонов назад буквально на руках носили.
Называть лучшим молодого прогрессирующего игрока очень вредно прежде всего для самого игрока - большой шанс словить звезду и остановиться в развитии.
Пеле лучший в мире! Больше королём футбола никого не называли ..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:25
Респект, всё по делу
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:51, ред.
Понятное дело, что каждая лягушка хвалит своё болото, но для того, что бы делать выбор в пользу лучшего игрока, нужно отбрасывать как клубные, так и национальные пристрастия!!! Да, оба француза хороши, но прямо сейчас они точно не лучшие в мире!!! Что касается Ямаля, скажу так, пареньку всего лишь 17 лет, а он уже тащит на своих плечах БАРСЕЛОНУ!!! Возможно, он не самый лучший, но в том что он лучший молодой игрок с огромным отрывом, сомнения нет!
John 5mith
John 5mith
вчера в 10:43
Скромный-то какой. Себя еще постеснялся включить в список тех кто круче.
Но лизание засчитано.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:16
Соглашусь Ямаль не самый лучший в мире, но не надо забывать сколько ему годков, а для своего возраста играет на космическом уровне.
Но по поводу Мбаппе и Дембеле тут ну ооочень спорно.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:13
У него ещё всё впереди. Он ещё станет лучшим.
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:57
Пылит как взрослый . Наверное самоотдаче его так сказать поклон
112910415
112910415
вчера в 08:57
ерунда, пацан не может быть лучшим игроком мира !
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 08:56, ред.
Тюрам француз, этим объясняется его выбор. Особенно по Дембеле, который в десятку лучших сейчас на своём пике вряд ли попадёт.

П. С. Салах и Рафинья лишь покрутили пальцем у виска, а Винисиус скрепя сердце взял белый лист бумаги и с удовольствием чёрными буквами стал строчить жалобу на Тюрама.
r3bh2uw9eksm
r3bh2uw9eksm
вчера в 08:53
У каждого свои критерии
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 08:41
По результативности и эффективности лучший сейчас Рафинья
протон
протон
вчера в 08:39
Футболисту только 17 лет Тюрам понимает ? Все еще впереди если не стать Неймаром
xxqk9u6yyn2b
xxqk9u6yyn2b
вчера в 08:38
всё верно сказал
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:38, ред.
Если Мбаппе лучший это этот "рейтинг" сразу в мусор
Гость
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