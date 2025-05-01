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Индзаги: «Мы здорово сыграли против лучшей команды мира»

вчера, 08:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (3:3) оценил игру своей команды.

Мы провели замечательную игру. Мы вели со счетом 2:0, и я до сих пор не могу понять, почему был отменен гол [Мхитаряна], на этот счет есть досада. Но мы осознаём, что здорово сыграли против лучшей, по моему мнению, команды мира.

Увы, подобные моменты [как с голом Мхитаряна] способны оказывать решающее влияние. Но от этого мое отношение к парням и их игре никак не меняется, они были великолепны.

Ямаль – такой футболист, каких я не видел лет 8 или 9, и мы старались уделить внимание некоторым деталям. Он создавал нам большие трудности, нам приходилось применять двойную опеку каждый раз, но этого не было достаточно. Опекая его втроем, мы оставляли бреши в других местах, и это вынуждало нас оставаться глубже. К счастью, со временем интенсивность его игры тоже снизилась, ведь «Барселона» тоже много играла в этом сезоне. Получился очень интересный второй тайм.

Мы все знаем «Барселону», она использует высокую линию обороны, и эта тактика уже принесла ей два титула и шансы взять еще два. Она рискует, но это работает, поэтому она и забила уже 50 голов [в ЛЧ].

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Все комментарии
tk47mbdv2py6
tk47mbdv2py6
вчера в 10:50
Доброе слово и кошке приятно)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:23
Лучшей командой Барсу нельзя называть , особенно после трех голов дома
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:19
"я до сих пор не могу понять, почему был отменен гол [Мхитаряна]"
Симоне, смотри, вот почему!)))
Futurista
Futurista
вчера в 08:57
Разгромная ничья для Барсы...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:51, ред.
Так может быть пора просто сменить мнение об этой команде? Лучшей её называть ну как то даже неприлично после выездной ничьей где твоя команда контролировала игру большую часть времени. Может быть вы лучшие? Ну по крайней мере не в мире а в этой паре. Впрочем считать Барсу по прежнему лучшей наверное в каком то смысле полезно перед ответной встречей в которой ни в коем случае Интеру нельзя зазнаваться. Я вот до сих пор не представляю что будет если Интеру придётся вдруг отыгрываться, я бы на месте подопечных Индзаги постарался бы исключить подобный сценарий в принципе. Что им успешно удалось в первой игре. А Барселона да, выдохлась вчера так же как и Интер и во втором тайме уже не было такой остроты от них как в первом. В принципе третий гол мог и не залетать, это очень обидный расклад для любого вратаря конечно когда мяч залетает от его спины в ворота.
Гость
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