Индзаги: «Мы здорово сыграли против лучшей команды мира»

Главный тренер «Интера» после матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (3:3) оценил игру своей команды.

Мы провели замечательную игру. Мы вели со счетом 2:0, и я до сих пор не могу понять, почему был отменен гол [Мхитаряна], на этот счет есть досада. Но мы осознаём, что здорово сыграли против лучшей, по моему мнению, команды мира.

Увы, подобные моменты [как с голом Мхитаряна] способны оказывать решающее влияние. Но от этого мое отношение к парням и их игре никак не меняется, они были великолепны.

Ямаль – такой футболист, каких я не видел лет 8 или 9, и мы старались уделить внимание некоторым деталям. Он создавал нам большие трудности, нам приходилось применять двойную опеку каждый раз, но этого не было достаточно. Опекая его втроем, мы оставляли бреши в других местах, и это вынуждало нас оставаться глубже. К счастью, со временем интенсивность его игры тоже снизилась, ведь «Барселона» тоже много играла в этом сезоне. Получился очень интересный второй тайм.