Флик: «На следующей неделе „Интер“ не сможет просто обороняться»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал ничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).

На следующей неделе «Интер» не сможет просто обороняться. Им тоже надо забивать. Это полуфинал Лиги чемпионов. Осталось четыре команды. Мы хорошо играем и уверены в себе. Мы знаем, чего можем достичь. Впереди еще 90 минут. Надеюсь, этого хватит, чтобы выйти в финал. Это наша цель, и мы будем за нее бороться.