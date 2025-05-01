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Флик: «На следующей неделе „Интер“ не сможет просто обороняться»

вчера, 09:45
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).

На следующей неделе «Интер» не сможет просто обороняться. Им тоже надо забивать. Это полуфинал Лиги чемпионов. Осталось четыре команды. Мы хорошо играем и уверены в себе. Мы знаем, чего можем достичь. Впереди еще 90 минут. Надеюсь, этого хватит, чтобы выйти в финал. Это наша цель, и мы будем за нее бороться.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 21:14
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 17:54
    У меня всё просто, как игра Барселоны. Критика должна быть точной, а не просто так... Что показал Интер? Кто за такой закрытый футбол поднимите руки и посмотрим сколько нас.
    Да и Флик ничего подобного не говорил, что ему приписывают.
    Incredulous
    Incredulous ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 13:59
    Я всё написал в своём комментарии. А с вами спорить всё равно бесполезно, у вас всё, что касается Барселоны априори не может подвергаться критике.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 13:36
    Где Флик говорит, что его команда самая сильная, а у соперника так себе? Интер не заслуживает похвалы, играет супер автобус лучших времен Симеоне.
    Барселона играет открыто, высоко, даёт играть сопернику и сами веселятся.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
    вчера в 13:33
    П - Предвзятость! И дальше всё вытекает из этого.
    Agamaga005
    Agamaga005
    вчера в 13:31
    Флика ругают с первого дня работы в Барселоне, а он в полуфинале ЛЧ, лидирует в чемпионате и три раза обыграл Реал. Значит знает толк в футболе, и знает как играть!
    Интер вчера всей командой сидел в штрафной, это антифутбол. То что они забили три из трёх - это удача!
    Барселона самая атакующая команда мира на сегодняшний день. Высокая линия обороны оправдывает себя, раз они уже выиграли два титула и ещё борется за два. Какие тут претензии у критиканов?!
    Пропустили три, они и от Сельты пропустили три, и от аутсайдеров пропускают, но где они, а где Барселона?
    Hamman
    Hamman
    вчера в 12:22
    Только обороняться? Фигасе у Интера оборона! Неуважение к сопернику и принижение его достижения очень глупый ход. А ведь в случае неудачи потом оправдываться будет очень и очень неудобно...
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 12:06
    Думаю, ответка будет очень нервной и такого количества голов в ней не будет. У Интера в выходные матч с Вероной и сомневаюсь, что сливать его будут. Ротация конечно будет, но это естественно для Индзаги.
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 11:47, ред.
    Ефрейтор. Либо оффсайд есть либо его нет, хоть миллиметровый, если оффсайд значит оффсайд. Для чего тогда используют эти аппаратуры? Так же как не бывает чуть-чуть беременной или чуть-чуть не беременной, либо беременость есть, либо ее нет...
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 11:39
    Да такие голы всегда отменяют уже несколько лет как ввели ВАР и чертят линии. Как-будто впервые отменили такой гол.
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 11:21
    Матч грунтовый будет. Не до голов будет
    Capral
    Capral ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
    вчера в 10:57
    А что, такие голы всегда отменяют? Или Барсу всегда честно судят?! Сколько уже левых пеналей поставили на Ямале!!! Объективней надо быть...
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 10:46
    Как гол может быть чистейшим , если на графике показали , что нога игрока была в офсайде?
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 10:40
    В дополнение к предыдущему комментарию добавлю, посмотрите для примера высказывания Индзаги после матча:

    "Мы здорово сыграли против лучшей команды мира...",
    "Ямаль – такой футболист, каких я не видел лет 8 или 9..."
    "Мы все знаем «Барселону», она использует высокую линию обороны, и эта тактика уже принесла ей два титула и шансы взять еще два."

    Разница на лицо. Один тренер уважительно относиться к сопернику, хвалит его команду, восхищается его игроками. А другой пытается рассказать, что его команда самая сильная, а соперник просто отскочил, и у него нет шансов во второй игре.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 10:32
    Думаю, болелы Барсы в недоумении, как и я. Вообще непонятно, что ждать от ответного матча. Ведь вот гарантия, что нам 1-2 точно закатят. А в ответ будет сотня моментов и полумоментов. И что из них залетит? Неизвестно. А что будет в чемпионате? Тревожно как то все.
    112910415
    112910415
    вчера в 10:30
    в гостях ещё сложнее будет !
    Capral
    Capral
    вчера в 10:21
    Да, спесивый фриц, повезло тебе, что правило выездного гола отменили. А ещё повезло, что чистейший гол Генриха отменили. Но в спорте, как и в жизни- должны быть элементарная логика и справедливость...
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 10:20
    Кажется Флик не совсем понял, что произошло вчера вечером. Что значит "...«Интер» не сможет просто обороняться..."? А разве он вчера просто оборонялся? Никто не спорит, что Интер играл и играет от обороны, но играть от обороны и просто обороняться - это разные вещи. И вчерашние четыре гола (с отменённым) в воротах Барселоны яркое тому доказательство. И это при том, что Интер играл в гостях. Никто не умоляет заслуг Барселоны и в частности Флика, и играете вы ярче, зрелищнее, но это не означает что вы теперь играете в самый лучший футбол, а все остальные в какой-то не такой.

    Соперника нужно уважать, а такие высказывания - это как раз неуважение к сопернику. Теперь понимаю о чём говорил Витя "Capral" нелестно отзываясь о Флике.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:08
    Интересная пара!!))) будем смотреть))
    2ph987wsye34
    2ph987wsye34
    вчера в 10:05
    ну почему же - дотошнить до серии пенальти и попытать удачу там - это вполне в духе итальянского футбола
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 09:51, ред.
    То есть он считает что Интер просто оборонялся? Ау, Хансе, проснись! У вас в воротах побывали 4 мяча, повезло что кончик пальца Мхитаряна оказался вне игры и засчитали только 3. Какая только оборона? О чём ты вообще? Если Интер отсиживаясь в обороне забивает вам столько то сколько он забьёт если там отсиживаться не будет? Пока план у тебя дырявенький мягко говоря, посиди подумай пока, время есть
    Гость
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