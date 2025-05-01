Флик: «На следующей неделе „Интер“ не сможет просто обороняться»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).
На следующей неделе «Интер» не сможет просто обороняться. Им тоже надо забивать. Это полуфинал Лиги чемпионов. Осталось четыре команды. Мы хорошо играем и уверены в себе. Мы знаем, чего можем достичь. Впереди еще 90 минут. Надеюсь, этого хватит, чтобы выйти в финал. Это наша цель, и мы будем за нее бороться.
Соперника нужно уважать, а такие высказывания - это как раз неуважение к сопернику. Теперь понимаю о чём говорил Витя "Capral" нелестно отзываясь о Флике.
Соперника нужно уважать, а такие высказывания - это как раз неуважение к сопернику. Теперь понимаю о чём говорил Витя "Capral" нелестно отзываясь о Флике.