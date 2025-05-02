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«Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном»

вчера, 23:53
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура АПЛ (1:0).

Голом отметился Кевин Де Брюйне на 35-й минуте.

«Ман Сити» занимает 3-е место в чемпионате Англии (64 очка). «Вулверхэмптон» идёт 13-м (41 балл).

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 10:18
Очень важные очки для МС. Если первое место уже у Ливерпуля, то в борьбе за места со 2 по 6 еще ничего не понятно, и все может произойти.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:27, ред.
И снова победа имени Де Брюйне. Справедливости ради нужно упомянуть конечно и проход по левому флангу и голевую передачу от Доку, но всё же единственный гол на счету именно Кевина. Мармуш в этом матче как ни старался, как не бегал по всей линии нападения, как не стрелял по воротам, но всё в молоко. Не шёл вчера мяч в ворота у египтянина. И в таких матчах, когда у команды не всё получается, часто результат делает опыт и класс отдельно взятых игроков. Вчера таким игроком был Де Брюйне.

Конечно, свой вклад в победу "горожан" внесли ещё и сами "волки", не реализовав как минимум два стопроцентных голевых момента, но это уже, как говориться, их проблемы.

А Ман Сити пусть не так уверенно по игре как раньше, но всё же движется вперёд. Заметны существенные проблемы в центре поля, нехватка движения в средней линии, будем говорить прямо, - не хватка Родри, который и осуществлял это движение. Но сейчас это не критично для Пепа, так как команда уже ни за что не борется (кроме одного второстепенного Кубка), и из кожи вот лезть не нужно ради результата, а можно спокойно приходить в чувство и налаживать потерянную игру, а там скоро и Холанд подтянется, да и сам Родри, да и конец сезона уже на горизонте.
амурец
амурец
сегодня в 09:21
МС без всяких родрей ход набирает
shur
shur
сегодня в 08:33
...о чём это говорит, выезжают за счёт дембеля Де Брюйне, этот покрытый морщинами воин решил напоследок порадовать себя и
публику...!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 07:50
Сити набрал ход. Это понятно, Пеп помирился с женой. Если бы раньше сошлись, может играли бы до сих пор в ЛЧ и в АПЛ претендовали на золото.
konst19
konst19
сегодня в 01:42
Ну вот отставание от Арсенала всего 3 очка. Завтра Арсенал проиграет и Ньюкасл выиграет и будет 2 очка от Арсенала. А там и Челси подтянулся. Короче такими темпами Арсенал из претендентов на победу в Лиге Чемпионов может вообще пролететь мимо нее на следующий год и это имея запас в 10 очков всего пару недель назад
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:16
Родои конечно катастрофически вам не хватает!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:59
Второй тайм разочаровал, скукота....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:56
Волки молодцы, достойно бились и могли забивать даже ни раз!!
А у сити есть пара бельгийцев, которая сделала гол!!)))
Сити с победой, но в полузащите дырень. Бернардо, Бандюган и Ковачич вместе взятые выполняют меньше объем работы, чем один Родри! Ну хотя бы двое из них уйдут летом)))
a78tex6u96sr
a78tex6u96sr
вчера в 23:55
Сити возвращает постепенно утраченные позиции
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