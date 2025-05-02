«Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном»

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура АПЛ (1:0).
Голом отметился Кевин Де Брюйне на 35-й минуте.
«Ман Сити» занимает 3-е место в чемпионате Англии (64 очка). «Вулверхэмптон» идёт 13-м (41 балл).
|Манчестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
|Матч завершен
«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура АПЛ (1:0).
Голом отметился Кевин Де Брюйне на 35-й минуте.
«Ман Сити» занимает 3-е место в чемпионате Англии (64 очка). «Вулверхэмптон» идёт 13-м (41 балл).
Конечно, свой вклад в победу "горожан" внесли ещё и сами "волки", не реализовав как минимум два стопроцентных голевых момента, но это уже, как говориться, их проблемы.
А Ман Сити пусть не так уверенно по игре как раньше, но всё же движется вперёд. Заметны существенные проблемы в центре поля, нехватка движения в средней линии, будем говорить прямо, - не хватка Родри, который и осуществлял это движение. Но сейчас это не критично для Пепа, так как команда уже ни за что не борется (кроме одного второстепенного Кубка), и из кожи вот лезть не нужно ради результата, а можно спокойно приходить в чувство и налаживать потерянную игру, а там скоро и Холанд подтянется, да и сам Родри, да и конец сезона уже на горизонте.
Конечно, свой вклад в победу "горожан" внесли ещё и сами "волки", не реализовав как минимум два стопроцентных голевых момента, но это уже, как говориться, их проблемы.
А Ман Сити пусть не так уверенно по игре как раньше, но всё же движется вперёд. Заметны существенные проблемы в центре поля, нехватка движения в средней линии, будем говорить прямо, - не хватка Родри, который и осуществлял это движение. Но сейчас это не критично для Пепа, так как команда уже ни за что не борется (кроме одного второстепенного Кубка), и из кожи вот лезть не нужно ради результата, а можно спокойно приходить в чувство и налаживать потерянную игру, а там скоро и Холанд подтянется, да и сам Родри, да и конец сезона уже на горизонте.
публику...!!!
публику...!!!
А у сити есть пара бельгийцев, которая сделала гол!!)))
Сити с победой, но в полузащите дырень. Бернардо, Бандюган и Ковачич вместе взятые выполняют меньше объем работы, чем один Родри! Ну хотя бы двое из них уйдут летом)))
А у сити есть пара бельгийцев, которая сделала гол!!)))
Сити с победой, но в полузащите дырень. Бернардо, Бандюган и Ковачич вместе взятые выполняют меньше объем работы, чем один Родри! Ну хотя бы двое из них уйдут летом)))