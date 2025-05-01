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«Челси» разгромил «Юргорден» в первой игре полуфинала Лиги конференций

вчера, 23:58
ЮргорденЛоготип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Юргорден» потерпел поражение от «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций (1:4).

Счёт открыл Джейдон Санчо на 13-й минуте. Нони Мадуеке на 43-й удвоил преимущество клуба из Лондона. Николас Джексон на 59-й забил третий мяч, а на 65-й отметился ещё одним голом. Исак Алемау на 68-й отличился единственным голом у шведской команды.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:38
В одни ворота конечно, пропустили только за счёт потери концентрации
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:02
Разница в классе - на лицо .
azkan
azkan
сегодня в 00:56
С убедительной победой Челси! Наконец Джексон возвращается. Класс конечно сказался, но и Юргордену надо отдать должное. Даже при счете 0:4 шли вперед подгоняемый стадионом и забили таки гол престижа.
Но это не главное для Челси. Главное что Брентфорд победил Форестов!
И снова все в руках, то есть в ногах игроков Челси!
Удачи и победы в матче с Ливерпулем!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:38
Всё это было предсказуемо ещё до игры.
С заслуженной Победой Челси !!!
drug01
drug01
сегодня в 00:02
Вторую игру можно не играть!!
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