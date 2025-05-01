«Челси» разгромил «Юргорден» в первой игре полуфинала Лиги конференций

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вчера, 23:58

«Юргорден» потерпел поражение от «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций (1:4).

Счёт открыл Джейдон Санчо на 13-й минуте. Нони Мадуеке на 43-й удвоил преимущество клуба из Лондона. Николас Джексон на 59-й забил третий мяч, а на 65-й отметился ещё одним голом. Исак Алемау на 68-й отличился единственным голом у шведской команды.