«Атлетик» крупно проиграл «Ман Юнайтед» в матче 1/2 финала Лиги Европы

«Атлетик» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (0:3).
На 30-й минуте счёт открыл Каземиро. На 35-й команда из Бильбао осталась в меньшинстве после удаления Дани Вивиана. Бруну Фернандеш на 37-й удвоил преимущество английской команды, реализовав пенальти, а на 45-й забил ещё один мяч.
Я то болел за мю. Но вот если б игрока мю за такое удалили, я бы был просто в ярости. Как весь Сан Мамес и был в принципе.
Мю ждет сложный английский финал.
Я то болел за мю. Но вот если б игрока мю за такое удалили, я бы был просто в ярости. Как весь Сан Мамес и был в принципе.
Мю ждет сложный английский финал.
При лишении в штрафной критерием является попытка сыграть в мяч. Если была попытка - то игрок получает желтую карточку. Если не было - красную.
Игрок Атлетика нарушал правила руками, соответственно, в мяч играть не пытался. Отсюда - красная карточка.
Понимаю, что правило глупое, но формально - судья сделал все абсолютно верно
При лишении в штрафной критерием является попытка сыграть в мяч. Если была попытка - то игрок получает желтую карточку. Если не было - красную.
Игрок Атлетика нарушал правила руками, соответственно, в мяч играть не пытался. Отсюда - красная карточка.
Понимаю, что правило глупое, но формально - судья сделал все абсолютно верно