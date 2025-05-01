«Атлетик» крупно проиграл «Ман Юнайтед» в матче 1/2 финала Лиги Европы

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вчера, 23:56

«Атлетик» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (0:3).

На 30-й минуте счёт открыл Каземиро. На 35-й команда из Бильбао осталась в меньшинстве после удаления Дани Вивиана. Бруну Фернандеш на 37-й удвоил преимущество английской команды, реализовав пенальти, а на 45-й забил ещё один мяч.