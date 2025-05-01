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«Атлетик» крупно проиграл «Ман Юнайтед» в матче 1/2 финала Лиги Европы

вчера, 23:56
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Атлетик» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (0:3).

На 30-й минуте счёт открыл Каземиро. На 35-й команда из Бильбао осталась в меньшинстве после удаления Дани Вивиана. Бруну Фернандеш на 37-й удвоил преимущество английской команды, реализовав пенальти, а на 45-й забил ещё один мяч.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:03
Как-то слишком легко и быстро посыпался Бильбао....первый гол сбил команду с темпа, а удаление и пенальти добили ее! На счет удаления, помоему судья переборщил, давать красную за такое как то жестко
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:02
Как-то слишком легко и быстро посыпался Бильбао....первый гол сбил команду с темпа, а удаление и пенальти добили ее! На счет удаления, помоему судья переборщил, давать красную за такое как то жестко
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:07
МЮ преподнес сюрприз...
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:19
Почитал мнения рефери - и получил обоснование красной карточки.

При лишении в штрафной критерием является попытка сыграть в мяч. Если была попытка - то игрок получает желтую карточку. Если не было - красную.

Игрок Атлетика нарушал правила руками, соответственно, в мяч играть не пытался. Отсюда - красная карточка.

Понимаю, что правило глупое, но формально - судья сделал все абсолютно верно
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 01:00
Жаль немного что так вышло. Мю будто бы выиграл б этот матч и без удаления. Как по мне, слишком суровое было наказание. Сам пенальти был спорным. А удаления и вовсе не было. Нельзя так ломать команды.

Я то болел за мю. Но вот если б игрока мю за такое удалили, я бы был просто в ярости. Как весь Сан Мамес и был в принципе.

Мю ждет сложный английский финал.
AKH
AKH
сегодня в 01:00
Судья явно ярый болельщик МЮ. Тупое удаление игрока Бильбао, и явное неудаление Магуайра за фол последней надежды. Ничего подобного я не видел со времен эвребе-бузаки-айтекина..
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:52
Мю фаворит ле
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 00:27
Очень удивило удаление, так и не понял, за что.

Но в остальном - МЮ победил абсолютно по делу
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 00:27
Можно сказать мы видели дриблинг Магуайира.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 00:22
Магуайир потряс действиями на фланге при первом голе.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:03
Вот вам наглядный пример уровня АПЛ и Ла Лиги. МЮ с победой. Ура! Мы в финале
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:02
Ну вот могут - когда захотят...)
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 23:59
Отлично. Рад за МЮ. Х.., а не домашний финал баскам.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:58, ред.
Последнее время МЮ удивляет!
Поздравляю с крупной выездной победой!
Молодцы!
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