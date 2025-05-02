«Акрон» обыграл «Динамо» из Махачкалы в матче Российской Премьер-Лиги

«Акрон» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ (1:0).
Мяч забил Артём Дзюба на 74-й минуте.
«Акрон» занимает 9-е место в чемпионате России (32 очка). «Динамо» идёт 11-м (27 баллов).
«Акрон» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ (1:0).
Мяч забил Артём Дзюба на 74-й минуте.
«Акрон» занимает 9-е место в чемпионате России (32 очка). «Динамо» идёт 11-м (27 баллов).
Поначалу у меня сложилось мнение, что горцы - хозяева поля: настолько они были убедительнее футболёров Акрона.
И даже голевую комбинацию очень хорошо разыграли, но, к сожалению, взятие ворот отменили из-за того, что ПЛЕЧО футболиста из Махачкалы в какой-то момент было сантиметров на 10-15 ближе к воротам Акрона....
После этого махачалинцы на поле "загрустили", а Акрон, наоборот, в какой-то мере встрепенулся, и здесь отличный пас Беншимола на полено...
В общем, 1-0.
В концовке Маахчкала как-то попыталась сравнять счёт, но, по моему мнению, все эти потуги выглядели, по крайней мере на экране ТВ, несерьёзно.
Поначалу у меня сложилось мнение, что горцы - хозяева поля: настолько они были убедительнее футболёров Акрона.
И даже голевую комбинацию очень хорошо разыграли, но, к сожалению, взятие ворот отменили из-за того, что ПЛЕЧО футболиста из Махачкалы в какой-то момент было сантиметров на 10-15 ближе к воротам Акрона....
После этого махачалинцы на поле "загрустили", а Акрон, наоборот, в какой-то мере встрепенулся, и здесь отличный пас Беншимола на полено...
В общем, 1-0.
В концовке Маахчкала как-то попыталась сравнять счёт, но, по моему мнению, все эти потуги выглядели, по крайней мере на экране ТВ, несерьёзно.