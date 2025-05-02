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«Акрон» обыграл «Динамо» из Махачкалы в матче Российской Премьер-Лиги

вчера, 19:54
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Акрон» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ (1:0).

Мяч забил Артём Дзюба на 74-й минуте.

«Акрон» занимает 9-е место в чемпионате России (32 очка). «Динамо» идёт 11-м (27 баллов).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 06:25
Унылый чемпионат, в целом.
sir_Alex
sir_Alex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:24
Всё так. Плюс отсутствие стимула в виде участия в ЕК.
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Буквально пару слов, к сказанному. Уровень чемпионата России не вырос, он понизился, а конкуренция в нем, случилась, благодаря деградации многолетнего лидера Зенита. Ни Спартак, ни Краснодар, ни ЦСКА, не стали лучше, чем в прошлом году. У всех этих команд невысокий уровень футбола. А прошлый сезон, и вовсе можно назвать комичным, когда Динамо, провалившее фактически финиш, и точно не демонстрировавшее чемпионской игры, и побеждавшие на диком фарте могло стать чемпионом. Сейчас в российском футболе нет абсолютного чемпиона, каким ещё пару лет назад был Зенит... А то, что в каких-то странах Европы футбол вымирает, да, возможно, но на них не стоит равняться.
Конкуренция в чемпионате, тогда имеет смысл, если она обусловлена возросшим классом команд...
KT_S116
KT_S116
вчера в 21:32
Дзюба тащит
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:32
Добрый вечер. В УЕФА пятьдесят пять стран.
https://www.soccer.ru/uefarankings/country
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:25
Моё Почтение, Уважаемый!!!
Умирающий в том плане, что нет выхода в Европу. По качеству исполнения и исполнителей- более менее нормально, больших претензий нет. Что касается Реала и МС, то скажу так: АПЛ не смотрю, а Примеру, только с прошлого года стал периодически смотреть. Так что, в этом плане- я не привередливый- чем богат, тому и рад.)))
Как-то так, с моей колокольни.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
протон
протон ответ gorets004 (раскрыть)
вчера в 21:20
Махачкале готовится к стыкам , очень много уж важных очков отдали.
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:18, ред.
Приветствую уважаемый! Как известно сколько людей столько мнений. Как по мне, насчет "умирающего чемпионата России" Вы слегка погорячились. Все относительно. Ежели равнять условно по АПЛ, то из 54 федераций (ежели не ошибаюсь) входящих в состав УЕФА наверное минимум 45, а то и больше вымирают вместе с нами. А если взять в масштабе ФИФА, то даже страшно представить количество. Нормальный у нас чемпионат. Середнячковый. Но уже второй сезон интересный в плане борьбы за "корону" и место под солнцем. Понятно, что, скажем так, не для футбольных гурманов, им подавай условно "Реал"-"МС" и прочие встречи клубов, где собраны лучшие футболисты мира. И это их право. Ну а мы будем довольствоваться тем что имеем. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд, без претензий на истину в последней инстанции.
протон
протон
вчера в 21:17
В теории возможно многое. Но думаю всем очевидно: Акрон сегодня обеспечил себе что будет выше зоны стыков, даже если оставшиеся 3 матча проведёт плохо.
Поздравляю их с этим. Это самобытная играющая команда. Они умеют играть в контроль, в атаку, играть в пас. Одна из немногих команд нижней части таблицы кто не "ставит автобус". За ними временами приятно смотреть, с поправкой на невысокий уровень игроков. Но даже с таким скромным подбором игроков они не садятся низко против лидеров РПЛ.
Несмотря на поражение Динамо Мх тоже скорее всего спасётся. Это эффективный проект. Газизов умеет делать бизнес, выжимая максимум из скромных ресурсов. Ну и отлично что используют огромный опыт Гаджиева, а также Биджиев превносит опыт взятый им из времен золотого Локо Сёмина/Филатова. Это конечно банальный автобус чуть помягче Факела, смотреть на них неинтересно. Но дают бой всем соперникам.
Capral
Capral
вчера в 20:49, ред.
Гол конечно вратарский. На навес, причем предсказуемый на линию вратарской, кипер обязан выходить. Ну возможно побоялся столкновения с Дзюбой. По игре, однозначно лучше Акрон, а по технике и самобытности владения мячом- Махачкала. В целом скучный матч, от умирающего российского футбола... Дзюба, безусловно незаурядный игрок. Человек- г...о, но форвард сильный, способный свою команду зарядить энергетикой победителя.
Акрон с победой!!!
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:20
Смотрел только 2-й тайм.
Поначалу у меня сложилось мнение, что горцы - хозяева поля: настолько они были убедительнее футболёров Акрона.
И даже голевую комбинацию очень хорошо разыграли, но, к сожалению, взятие ворот отменили из-за того, что ПЛЕЧО футболиста из Махачкалы в какой-то момент было сантиметров на 10-15 ближе к воротам Акрона....
После этого махачалинцы на поле "загрустили", а Акрон, наоборот, в какой-то мере встрепенулся, и здесь отличный пас Беншимола на полено...
В общем, 1-0.
В концовке Маахчкала как-то попыталась сравнять счёт, но, по моему мнению, все эти потуги выглядели, по крайней мере на экране ТВ, несерьёзно.
Futurista
Futurista
вчера в 20:18
Дзюбиньо зарешал)...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 20:14
Если внимательно посмотреть,Агаларов небыл в офсайде,а Дзюба и нарушал правила и был в офсайде.Линии,зачем чертить,если невидеть их?!
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:11
Складывалось впечатление, что обе команды были согласны на ничью еще до начала матча. Ну оно и понятно. Укрепить на шажочек подушку безопасности от зоны стыковых матчей дело нужное. Отсель и матч получился мягко говоря скучноватый. По "Акрону" с одной стороны игра в забросы и фланговые навесы на Дзюбу это путь в никуда, ибо понятна и читаема, с другой нет-нет, а результат приносит. Вот и сегодня гол Дзюбы принес победу, с которой болельщиков "Акрона" и поздравляю. Но тут уж Тедееву виднее. Ну а "Динамо" Мх хоть и лихо расчертили комбинацию с отмененным из-за офсайда голом, да и в целом не сказать, что по игре сильно уступали сопернику убывают из Самары с нулевым активом. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
gorets004
gorets004
вчера в 20:04
дагестанский футбол это бесконечное невезение и сопротивление арбитров.Все у нас получается кроме футбола.
112910415
112910415
вчера в 20:03
так себе футбол
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 20:01
Интересно,совесть их мучает,или вообще есть у них,у судей?
sihafazatron
sihafazatron ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:00
Приготовился такой смотреть игру, а там скукота ((
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 20:00
Судьи,отняли победу у Динамо Махачкала!
drug01
drug01
вчера в 19:57
У меня нет слов Дзюба просто красавец!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:56, ред.
Унылый матч, унылый результат, смотрим этот унылый тур дальше.
1viking17
1viking17
вчера в 19:55
Акрон с победой!!!
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