«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел первое поражение в сезоне в Китае

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, уступил на выезде «Чэнду» в матче 10-го тура китайской Суперлиги (0:1).
Голом отметился Ромуло на 27-й минуте. В составе гостей на 90+5-й за вторую жёлтую карточку был удалён Жоау Карлуш Тейшейра.
Это поражение стало для «Шанхай Шэньхуа» первым в нынешнем сезоне во внутренних турнирах.
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