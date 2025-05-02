«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел первое поражение в сезоне в Китае

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вчера, 17:19

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, уступил на выезде «Чэнду» в матче 10-го тура китайской Суперлиги (0:1).

Голом отметился Ромуло на 27-й минуте. В составе гостей на 90+5-й за вторую жёлтую карточку был удалён Жоау Карлуш Тейшейра.

Это поражение стало для «Шанхай Шэньхуа» первым в нынешнем сезоне во внутренних турнирах.