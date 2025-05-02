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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел первое поражение в сезоне в Китае

вчера, 17:19
Чэнду БеттерЛоготип футбольный клуб Чэнду Беттер1 : 0Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаМатч завершен

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, уступил на выезде «Чэнду» в матче 10-го тура китайской Суперлиги (0:1).

Голом отметился Ромуло на 27-й минуте. В составе гостей на 90+5-й за вторую жёлтую карточку был удалён Жоау Карлуш Тейшейра.

Это поражение стало для «Шанхай Шэньхуа» первым в нынешнем сезоне во внутренних турнирах.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 08:19
Слуцкому))
memphis
memphis
вчера в 18:54, ред.
Вот это Шэньхуа себе...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:25
Лиха беда начало...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:19
Я таки поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:16
Кому интересен китайский футбол?
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:12
Оно не станет последним.
Вещий
Вещий
вчера в 17:48
Сегодня никакого камбэка... Команда Слуцкого на втором месте в таблице. Минус лидерство.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:38
Удаление помешало))
112910415
112910415
вчера в 17:29
Мрак и ужас
drug01
drug01
вчера в 17:25
Плохое результат, надо исправить ошибки..
Futurista
Futurista
вчера в 17:21, ред.
Как то не по шэньхуански получилось)...
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