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Стала известна команда недели в Лиге чемпионов

вчера, 19:33

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

Вратарь: Янн Зоммер («Интер»);

Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Маркиньос, Ашраф Хакими (оба — ПСЖ), Жерар Мартин («Барселона»);

Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Фабиан Руис (ПСЖ). Николо Барелла («Интер»);

Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Ламин Ямаль («Барселона»).

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Праздник
Праздник ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 12:00
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Праздник (раскрыть)
    сегодня в 08:12
    Вылетели благодаря грубым ошибкам лысого. Игроки Барселоны есть в команде недели! И они никогда не злорадствовали поражению сливочных. И это очень важно знать! ☝️
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 07:48
    Красавцы!
    Праздник
    Праздник ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 06:57
    А барселона осталась в своей форме. Так привычнее вылетать в важных матчах.
    Agamaga005
    Agamaga005
    сегодня в 00:26
    Игроки Реала переоделись в форму Интера, думали их возьмут в команду недели)
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 23:13, ред.
    Де Йонг ?? Во анекдот... (facepalm)
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:25
    Вроде все по делу! Хотя как грится на вкус и цвет....
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 19:51
    Барелла? ))
    по статистике Педри с 7,4 лучше чем итальянец со 7,1 со своими 50% точностью передач. при том касания мяча за матч - 50 раз.
    у Педри касания мыча - 114 при т.п. 87%.
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 19:50
    Зоммер заслужил выкладывался
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:37
    Тот случай, когда лучший вратарь вынул трёху...
    Гость
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