Стала известна команда недели в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов.
Вратарь: Янн Зоммер («Интер»);
Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Маркиньос, Ашраф Хакими (оба — ПСЖ), Жерар Мартин («Барселона»);
Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Фабиан Руис (ПСЖ). Николо Барелла («Интер»);
Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Ламин Ямаль («Барселона»).
по статистике Педри с 7,4 лучше чем итальянец со 7,1 со своими 50% точностью передач. при том касания мяча за матч - 50 раз.
у Педри касания мыча - 114 при т.п. 87%.
по статистике Педри с 7,4 лучше чем итальянец со 7,1 со своими 50% точностью передач. при том касания мяча за матч - 50 раз.
у Педри касания мыча - 114 при т.п. 87%.