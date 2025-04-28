Невероятные антигерои недели. Футболисты «Зенита» и «Спартака» разочаровали в 26-м туре РПЛ

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сегодня, 09:23

Состав наводнён звёздами.

Вратарь

Даниил Одоевский («Ростов»)

Многие вратари допускали ошибки. Герой Кокарев из «Химок» разнервничался и допускал ошибки против «Акрона». Опытный Митрюшкин в матче против «Ростова» подарил сопернику гол. Но Одоевский поступил ещё глупее. Форвард «Локомотива» Сулейманов поймал Даниила. Развернулся от ворот и упал. Голкипер лег на ногу сопернику. Так «Ростов» потерял победу.

Защитники

Альберт Габараев («Факел»)

В народе говорят: не было счастья, да несчастье помогло. И это не тот случай. Дзиов получил жуткую травму – перелом ноги, а вместо него вынужденно вышел Габараев. Сыграл справа в защите. Сначала махнул ногой мимо мяча, подарив Безрукову из «Рубина» первый гол. А потом крайний защитник казанцев сделал дубль. Снова Альберт не уследил за Русланом.

Диего Коста («Краснодар»)

Спокойный в целом защитник получил две желтые карточки. С его талантом надо чувствовать моменты и не нарушать правила в ситуациях, где легко поступить иначе. Диего Коста – ключевой игрок «Краснодара». В ближайшем туре с «Рубином» придется играть без бразильца. И это потеря. Коста должен благодарить Агкацева, что «Краснодар» не уступил в меньшинстве.

Срджан Бабич («Спартак»)

Настолько опытные игроки должны думать, когда атакуют соперников с желтой карточкой за душой. Также Бабич не лучшим образом действовал в обороне, когда ЦСКА организовывал две голевые атаки. Срджан в осенней части сезона действовал намного лучше. Сейчас оборона «Спартака» время от времени вспоминает страшные времена хаоса и голевых ляпов.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Провел один из самых слабых матчей за сезон. Быть может, даже за всю карьеру в «Зените». Сантос не всегда имел прямого соперника, ведь Гладышев уходил в центр, а перемещения атакующих хавбеков «Динамо» позволяли Дугласу самому атаковать. Не получилось ничего. Сантосу ещё повезло, что москвичи не забили второй мяч через его зону ответственности.

Полузащитники

Никита Моцпан («Факел»)

В равных составах у «Факела» был шанс набрать очки в игре с «Рубином» в гостях. Забили первыми, отбивались. Но затем Моцпан решил усложить напарникам задачу. Центральный хавбек зачем-то врезал шипами Безрукова. В матче, где до этого был открытый перелом, такое поведение справедливо наказано красной карточкой. «Факел» проиграл в меньшинстве.

Кристофер Мартинс («Спартак»)

Поскольку «Спартак» владел мячом в дерби против ЦСКА намного чаще, у Мартинса были моменты. Удары заблокировали, гол после его передачи не забили. Без мяча Кристофер сыграл намного хуже. Были неудачные действия на стандартах, не помог коллегам после замен, когда у Мартинса появилось больше черновой работы. Не зажег в решающий момент.

Маркус Вендел («Зенит»)

Как и Дуглас Сантос, провел один из худших матчей за «Зенит». Но в этом случае Глебов, Фомин и Чавес действовали без мяча достаточно грамотно, чтобы передавать Вендела друг другу и сковать Маркуса в атаке. Бразилец часто находился на линии с Барриосом, то есть не помогал Глушенкову разгонять атаки. Неприятно видеть, как Вендел отбывает номер.

Максим Глушенков («Зенит»)

Бодался с защитниками, в результате мяч удачно попал к Педро. Так «Зенит» забил гол. Но Максим, которому отдали роль десятки, как просил у Семака через прессу, в очередной раз не стал идеальным свободным художником для «Зенита». Хотя у «Динамо» ненадежная оборона, Лунёв точно не стал героем тура. А Глушенкова убрали с поля на 63-й минуте.

Нападающие

Матео Кассьерра («Зенит»)

Колумбийца словно подменили прошлым летом. Был лучшим снайпером прошлого сезона. Как только мяч попадал к нему перед воротами – случался гол. Подмечали, что бешеная реализация намекает на проблемы в будущем. Но не думали, что Матео скатится настолько низко. Кассьерре доверились, поскольку Гонду не был готов на весь матч, но форвард подвёл.

Манфред Угальде («Спартак»)

Теперь ПСЖ и «Монако» не заплатят «Спартаку» 30 миллионов евро за трансфер костариканца. К сожалению, Угальде страдает в стиле Кассьерры. Форварду из латинской Америки не хватило класса и стабильности. Манфред выдал сказочный отрезок в новом сезоне, забил 16 мячей. А теперь он бледная тень на поле, даже когда у «Спартака» дерби с ЦСКА .

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Футболисты «Динамо» вышли на поле с мыслями о матче против «Спартака» во вторник в Кубке. Но даже в такой ситуации «Зенит» не набрал жизненно важные три очка. Семак не подготовил команду тактически к перестроениям «Динамо» после перерыва. Также вызывает вопросы функциональная готовность многих футболистов «Зенита». Как обычно, Семак рассчитывал, что Вендел отдаст передачу из глубины, Энрике проскочит защитника на своем правом фланге, а потом Гонду выйдет на замену и придумает победный гол. В этот раз не получилось. У «Зенита» третья осечка в шести последних турах.

Ужас тура. Травма Макса Дзиова в матче с «Рубином»

Рекомендуем не смотреть повтор эпизода. Хотя не было грубого фола, Дзиову не повезло. Голень сломалась пополам. Врачи говорят, что такие страшные на вид травмы делятся на две категории. Иногда везет. Желаем, чтобы в этом случае кости быстро срослись, а защитник «Факела» успел вернуться к началу нового сезона. Перелом со смещением осколков – серьезная травма.

Тенденция тура. Беспомощная игра в защите