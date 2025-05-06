Подвели лучший снайпер сезона и самый дерзкий игрок «Зенита». Антисборная 27-го тура РПЛ

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сегодня, 12:52

Падение вчерашних героев.

Вратарь

Евгений Ставер («Рубин»)

Хороший тур для большинства голкиперов. Для определения участника состава откровенно придираемся. Ставер не спас после пенальти Сперцяна, но там хороший удар в угол. А вот когда Тормена подрезал мяч головой, то вратарь сделал лишние шаги в левую сторону перед подачей со стандарта. Мелкая ошибка, но из-за этого Евгений не дотянулся до мяча и проиграл.

Защитники

Максим Сидоров («Оренбург»)

Левый защитник «Оренбурга» показал, как не надо обороняться. Сначала потерял из виду Пиняева и дал Сергею спокойно принять мяч. Затем упустил латераля «Локомотива» и махал руками вместо слежения за соперником. Пиняев после рикошета от другого игрока «Оренбурга» выскочил к воротам и забил. Сидоров будет учиться доигрывать эпизоды в низшей лиге.

Руслан Литвинов («Спартак»)

Недостаточно тонкий футболист, чтобы стать основным опорником «Спартака», особенно у Станковича. И недостаточно хорош в выборе позиции, чтобы оказаться основным центральным защитником. Литвинов, как и многие воспитанники «Спартака» последнего десятилетия, сначала делает, а потом думает. Из-за удаления Руслана «Спартак» не вернулся на третье место.

Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала)

Классическая комедия. Невысокий для центрального защитника Пальцев пытался удержать огромного Дзюбу. Разница в росте у них ровно 20 сантиметров. Артём легко выиграл верховую борьбу у Валентина после удачной подачи с правого полуфланга. Четкий удар ветерана принес «Акрону» победу над «Динамо». Стоило иначе распределить роли в обороне.

Кирилл Печенин («Крылья Советов»)

Опытный белорус разок совершил полезный перехват. Так началась атака с автоголом Скопинцева. Но когда Печенин встречал на левом фланге героя тура Гладышева, то помогал форварду «Динамо» праздновать день рождения голами. Дважды Ярослав оставлял за спиной Кирилла. Печенина заменили ещё до третьего мяча «Динамо», красноречивое решение тренера.

Полузащитники

Артем Тимофеев («Локомотив»)

Мяч очень далеко от ворот на правом фланге обороны «Локомотива». У 31-летнего Тимофеева за душой желтая карточка. Хавбек решает врезаться в ноги сопернику. Не было смысл нарушать правила. Не было смысла подставляться под заслуженную вторую желтую карточку. Через пару минут «Локомотив», который вел в счете против «Оренбурга», пропустит в меньшинстве.

Саша Зделар («Зенит»)

Неплохо сыграл против ЦСКА в Кубке страны, забил гол. Из-за дисквалификации Барриоса вышел в РПЛ , но против «Пари НН» серб сыграл плохо. Настолько плохо, что в перерыве Семак убрал его с поля и выпустил левого защитника Горшкова. Универсал выдал голевой пас на Соболева в итоге, а Зделар стал ещё дальше от игровой практики, когда вернется Барриос.

Хорхе Карраскаль («Динамо»)

Будь колумбиец другим по характеру, мог играть за большой клуб в топ-5. Талант при нём, но нет главного качества – стабильности. Хорхе недавно собрался и выдал несколько удачных матчей. А против «Крыльев Советов» устроил себе досрочный отпуск. Руками толкнул соперника в неигровой ситуации и удалился. «Динамо» настрадалось в меньшинстве ради победы.

Максим Глушенков («Зенит»)

Стандартный участник состава, поскольку Глушенков не справляется с ролью свободного художника в «Зените». Бойтесь своих желаний, и это классический пример. На поле не было Гонду, чтобы вмешивался в созидательные действия Максима до перерыва. Глушенков мог вести игру «Зенита». И не справился. Второго форварда убрали с поля после первого тайма.

Нападающие

Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Один из героев весны в РПЛ забивал в пяти турах подряд. А потом сыграл против обороны «Динамо», которую сложно назвать идеальной. Тренер Личка подтвердит, его уволили как раз из-за слабой игры москвичей в защите. Но у форварда Сергеева ноль ударов по воротам и ни одного созданного момента в большинстве. Невероятно бледный матч для лидера команды.

Манфред Угальде («Спартак»)

Последний гол за «Спартак» форвард забил второго марта в ворота аутсайдера РПЛ «Оренбурга». После этого в 10 играх разных турниров покидал поля без меткого удара. «Факелу» тоже не забил. Манфред сбавил, к нему приспособились защитники. Напарники тоже не помогают. У бедняги почти нет ударов по воротам. Даже у новичка Гарсии больше заметных шансов.

Главный тренер

Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

Лучше бы опытный наставник вместе с помощниками вносил коррективы в тактику. Вместо это крыл тремя шарами отборных матов арбитра. А ведь судья удалил Карраскаля из «Динамо», «Крылья Советов» дома играли в большинстве. Результат – масса персональных и тренерских ошибок. Видно было, что москвичи без тренера. Глебов ушел на левый фланг атаки. Гладышев и Бителло работали всюду. Касерес боялся играть высоко, интуитивно помогал защите. Лунёв вступал в игру. Но «Крылья Советов» оказались не готовы ни к низкому блоку «Динамо» в меньшинстве, ни к уставшим контратакам гостей в концовке матча. Осинькин проиграл матч, в котором одержал бы победу в лучшей тренерской форме.

Огорчение недели. Фавориты заметно устали