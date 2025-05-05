Бенефис Гладышева в день рождения и спаситель Соболев. Главные герои 27-го тура РПЛ

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вчера, 23:11

Успешный футбол от нападающих.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат») – реакция тура

Форвард ЦСКА Койта быстро получил и реализовал голевой момент против «Ахмата». А дальше включился Шелия. Взял пять ударов. Можно вспомнить сумасшедший сейв после выстрела Мусаева. Гиорги справлялся с плотными ударами низом, а потом потащил сложный мяч после выстрела Бистровича. Сделал всё, чтобы игра завершилась ничьей 1:1.

Защитники

Мохамед Браими («Факел») – настырность недели

Левый вингер «Спартака» Маркиньос был назван лучшим игроком матча с «Факелом». Но особенность поединка – фаворит долго играл в меньшинстве. Маркиньос не забил и не сделал ассист, но встретил достойного соперника на правом краю. Француз Мохамед Брахими показал классный футбол. На его счету и подключения к атакам, и успешные действия в защите.

Витор Тормена («Краснодар») – везунчик выходных

Отмечаем центральных защитников, которые отметились в атаке. В концовке сезона любой гол может стать решающим. Мяч Тормены помог «Краснодару» обыграть «Рубин». Соперник давил на ворота Агкацева, сократил отрыв. Тормена и Кайо не остановили прострел на Рожкова. Но это лишь одна ошибка. До перерыва Тормена избежал удаления, а затем одержал победу.

Максим Осипенко («Ростов») – штрафной тура

Последние минуты матча. «Ростов» в гостях уступает «Химкам». Осипенко исполняет штрафной и дарит идеальный удар. В РПЛ завелся ещё один результативный центральный защитник. Максим умеет не только реализовывать пенальти. Также на его счету много умных действий при стандартах. У игрока обороны крутое голевое чутье. Уже собрал 9 голов и 3 ассиста.

Алексей Татаев («Оренбург») – король воздуха

Центральный защитник «Оренбурга» сыграл в защитной маске. Повреждение не помешало отработать смело. Татаев опередил форварда Воробьева после удачной подачи с фланга и сравнял счет. «Оренбург» не спасется после этой ничьей, но дрались до конца. Алексей провел хороший поединок, выигрывая борьбу на втором этаже и бросаясь под мячи после ударом «Локомотива».

Полузащитники

Лукас Вера («Химки») – реваншист тура

В поединке против «Ростова» Лукас Вера получил право на пенальти. Аргентинец пытался пробить под перекладину почти по центру ворот. Голкипер упал в угол, уже не мешал. Лукас зарядил выше ворот. И хавбек компенсировал промах чуть позже. Он технично пробил правой ногой из-под защитника. Вера провел активный поединок и помог «Химкам» заполучить ничью.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – стабильность сезона

Три года подряд у Сперцяна от десяти мячей в РПЛ . В новом веке нет центрального хавбека с лучшей результативностью. Эдуард не только с пенальти забивает, штрафные тоже умеет исполнять. Против «Рубина» полузащитник «Краснодара» открыл счет с «точки», а потом идеально подал мяч на голову Тормене. Сперцян в очередной раз принёс «горожанам» три очка.

Сергей Пиняев («Локомотив») – упрямство тура

У Пиняева сложный сезон, как и у всего «Локомотива». Зато в матче против «Оренбурга» Сергею удался уникальный гол. Пиняев обыграл не только соперников, но и самого себя. Отреагировал на неточное собственное действие, подобрал мяч и пошел напролом. Батраков и Пиняев сильно выделяются в «Локомотиве» по таланту. Напомним, что Сергею всего 20 лет, юный игрок.

Нападающие

Ярослав Гладышев («Динамо») – день рождения тура

Гладышеву сегодня исполнилось 22 года. Молодой форвард подарил себе дубль и голевую передачу. Прекрасный результат для молодого форварда «Динамо». С начала года никто в РПЛ не создал больше мячей. У Ярослава 11 результативных действий в чемпионате на коротком отрезке. Перенял эстафету Манфреда Угальде, который давненько не забивал за «Спартак».

Артём Дзюба («Акрон») – ветеран сезона

В 36 лет Дзюба смог придумать семь моментов у ворот крепкого соперника. «Динамо» из Махачкалы доказало умение драться в матчах против разных соперников. В том числе против «Спартака». А бывший форвард «красно-белых» забил им единственный и победный мяч. Дзюба открылся и завис в воздухе. Победил на втором этаже и реализовал важный момент.

Александр Соболев («Зенит») – джокер недели

Посмотрим, что ждёт Соболева в следующем сезоне РПЛ . Александр сначала не реализовал парочку моментов, а потом два раза сыграл идеально. Раньше Соболева справедливо критиковали. Семак правильно оставлял Александра на скамейке. Но ассист против «Краснодара» и два гола «Пари НН» позволяют форварду стать одним из джокеров сложнейшей концовки сезона.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит») – решения недели

Сергей Богданович вел себя некрасиво, набрасываясь на арбитра Карасёва. Тренер менее статусной команды мог получить за такой прессинг красную карточку. Но если говорим о футбольных решениях – ставке на Соболева, просьбе подавать мяч верхом после перерыва и выходе Горшкова, который сделал решающий навес, то Семак справился. В туре многие клубы сыграли вничью. Мировая могла стать для «Зенита» роковой, ведь «Краснодар» победил. Но дубль форварда, которому Семак доверился, принес три очка. «Зенит» остается в погоне за седьмым подряд чемпионством. А Сергей Богданович напомнил, как тренерские решения влияют на игру в критический момент. «Зенит» пропустил первым и не был хорош, но Соболев сделал разницу.

Очарование тура. Отношения многих команд к матчам

Приятно удивили. «Рубин» дал бой «Краснодару» в гостях, хотя мог сыграть намного спокойнее. Понятна мотивация «Пари НН». Им нужны были очки против «Зенита». Даже забили первыми. Неуступчивость многих соперников подчеркивают четыре мировые. Лишь одна команда добилась победы с разницей в два мяча. Вот только столичное «Динамо» выиграло в меньшинстве в гостях против непростых «Крыльев Советов». Гладышев сделал себе роскошный подарок на день рождения. А подарком для зрителей стала настоящая борьба. Даже «Факел» упрямо дрался против «Спартака», отобрав очки у одного из лидеров. Не спасутся от вылета, зато показали характер.